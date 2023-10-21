ستساعدك المقالة التالية: جوجل وياهو الأكشاك الخارجية والإعلان

انقر فوقZ و بيل سلاوسكي مناقشة ملفات براءات الاختراع من Google المتعلقة بالأكشاك واللوحات الإعلانية المحلية (في مراكز التسوق). من مقالة ClickZ:

لوضع هذا في السياق، تبلغ قيمة الإعلان الخارجي في الولايات المتحدة حوالي 6.2 مليار دولار. يعد تسجيل براءة الاختراع هذا جزءًا من استراتيجية أكبر لتكون خدمة أو منصة أو وكالة “شاملة” (إن شئت) لجميع أشكال الإعلانات عبر الإنترنت وخارجها.

تعتبر هذه الأكشاك/اللوحات الإعلانية الإلكترونية فكرة رائعة للأسباب التالية:

أنها تسمح بعرض الإعلانات الديناميكية

سيتم ربطهما معًا عبر الإنترنت وغير متصل في الوقت الفعلي

لا تحتاج إلى تصميم إبداعي منفصل للوسيط

يمكنني كتابة حوالي 10000 كلمة حول حالات الاستخدام والإمكانيات. وهذا ليس إعلانًا “محمولًا” ولكنه يجمع بين الإمكانات الديناميكية وحساسية الموقع للجوال مع ثراء الإنترنت وإمكانياته الواسعة.

ياهو! منذ حوالي عامين، تم إنشاء أكشاك لعرض Yahoo! خرائط. في الواقع، الأكشاك ليست فكرة جديدة وهي موجودة منذ بعض الوقت. لكن تخيل مدى ثراء تجربة الإنترنت في مراكز التسوق المحلية (تحاول شركة NearbyNow إنشاء هذا أيضًا) وفي أماكن أخرى في جميع أنحاء المدينة.

يكون موقع الكشك معروفًا بشكل قاطع حتى تصبح الإعلانات (والعروض) المحلية قابلة للتطبيق بطريقة لا تكون متاحة عبر الإنترنت. فيما يلي حالة استخدام افتراضية:

أرى إعلان فيديو يحمل علامة تجارية على كشك متنقل للملابس أو الأجهزة. وأتعرف أيضًا على المكان الذي يمكنني فيه شراء المنتج في المركز التجاري أو المنطقة المحلية، وأُدعى إلى طباعة قسيمة لتقديمها إلى المتجر للحصول على خصم. يمكنك الحصول على الصورة – إذا جاز التعبير.

هناك نموذج قائم على البحث حيث يمكنني التفاعل مع كشك أو لوحة إعلانية (أقل احتمالًا) ولكن هناك أيضًا فرصة كبيرة “للدفع”/العلامة التجارية لشركة Google، حيث كانت تحاول بناء العلاقات والمخزون. (كان هذا جزءًا من الدافع وراء YouTube اكتساب.)

ياهو! يحتوي على ترويج محتوى ذي صلة ومثير للاهتمام من إنشاء المستخدم مع ABC فيما يتعلق به لوحة تايمز سكوير في نيويورك.

سنرى ما إذا كان سيتم إنشاء شبكة “Google Outdoor” وما هو الشكل الذي ستتخذه في النهاية. لكنه سيكون أمرا هائلا وربما جذريا إذا حدث.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.