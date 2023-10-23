ستساعدك المقالة التالية: جوجل وياهو موبايل على موتورولا وبلاك بيري

جوجل وياهو موبايل على موتورولا وبلاك بيري

يتزايد دمج محتوى Google وYahoo في صناعة الأجهزة المحمولة حيث تم إصدار عدد من الإعلانات بواسطة كلا محركي البحث في الأسبوع الماضي والتي تتضمن شراكات مع Motorola وResearch In Motion’s (RIM) Blackberry. سواء كان التكامل من خلال توفير الوصول بنقرة واحدة إلى البحث أو رسم الخرائط المحلية أو الصفحات الرئيسية المخصصة أو التقارب بين تجربة الكمبيوتر الشخصي والهاتف المحمول والتلفزيون؛ يبدو أن كل ذلك مجرد بداية لدفع وظائف البحث عبر الهاتف المحمول والإنترنت إلى مستوى متقدم.

* لوحات مفاتيح موتورولا: بدأ أسبوع البحث على الهاتف المحمول فعليًا يوم الجمعة الماضي الموافق السادس من الشهر الجاري عندما أعلنت موتورولا أنها ستضيف خدمات Google وYahoo إلى لوحات مفاتيح هواتفها المحمولة. بدءًا من Google، تخطط Motorola لإدراج زر رمز Google في خطوط معينة في هواتف Motorola الخاصة بها مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى Google وعروضها بضغطة زر واحدة.

ونظرًا لطلب مستخدمي Yahoo وGoogle المخلصين، تعمل Motorola أيضًا مع Yahoo لسد شهية سوق مستخدميها. أعلنت موتورولا وياهو أن الشركتين تعملان على جلب تطبيق Yahoo Go Mobile إلى الهواتف هذا العام. Yahoo Go هو جهد من Yahoo لتقديم خدمات الشركة خارج المتصفح ومزامنة تجربة الهاتف المحمول وسطح المكتب والتلفزيون:

على سبيل المثال، باستخدام Yahoo Go، يمكن لأي شخص التقاط صورة بكاميرا هاتفه وعرضها على الفور على جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون أو الهاتف المحمول الخاص به عبر Yahoo Photos، بدون تنزيل أو نقل ملفات أو رسائل بريد إلكتروني بين الوسائط الثلاثة.

من المفترض أن تساعد صفقتا Google وYahoo Motorola في تعزيز علامة Motorola التجارية ومنتجاتها لدى محبي خدمات البحث والمحتوى.

* ي! & Google، والمراسلة، وبلاك بيري: إلى جانب موتورولا، أعلنت شركة Blackberry التابعة لشركة RIM هذا الأسبوع أنها ستضيف أيضًا خدمات صديقة لـ Google، بما في ذلك دعم Google Talk وخرائط Google المحلية. سوف ينضم Google Talk إلى BlackBerry Messenger وYahoo Messenger كخدمتي مراسلة BlackBerry المفضلتين.

* Local On The Berry: بالإضافة إلى ذلك، ستتيح خدمة Google Local المتوافقة مع BlackBerry للمستخدمين القيام بكل ما اعتادوا عليه عند البحث عن الشركات والمواقع المحلية، بما في ذلك عرض الخرائط وصور الأقمار الصناعية إلى جانب الوصول إلى اتجاهات القيادة على أجهزة BlackBerry الخاصة بهم.

* Google Mobile المخصص: تنقل Google أيضًا صفحتها الرئيسية المخصصة إلى جيب قريب منك من خلال خدمة جديدة تعمل على إعادة تنسيق Google.com/ig للهواتف المزودة بمتصفحات XHTML. يتمتع Google IG Mobile بنفس العروض المتوفرة في نسخته العادية، مع معاينات لـ GMail، والأخبار، والطقس، والأسهم، وخلاصات RSS وAtom.

* الدفع لكل مكالمة عبر الهاتف المحمول للإضافة إلى ضجة هذا الأسبوع، يبدو أن Google قد تحاول احتكار السوق من خلال تحسين إعلانات الدفع عبر الهاتف المحمول لكل نقرة. تقدمت Google بطلب للحصول على براءة اختراع لوظيفة “الاتصال عند التحديد” التي تحدد ما إذا كان سيتم عرض روابط AdWords النصية أو إعلانات Click To Call (حيث يدفع المعلن مقابل المكالمات الهاتفية الواردة) في نتائج البحث والمحتوى أم لا. كيفن نيوكومب في انقرZ يحتوي على ملخص رائع لبراءة الاختراع المنشورة “يصف التطبيق عملية تأخذ في الاعتبار حجم شاشة الجهاز، وسرعة الاتصال، وقدرات الإدخال لتحديد ما إذا كان من الأفضل تقديم إعلان مع رابط إلى صفحة ويب أو صفحة أخرى يتسبب في قيام الهاتف أو أي جهاز محمول آخر بإجراء مكالمة هاتفية مع المعلن.”