ستساعدك المقالة التالية: جوجل وياهو وإيباي والربط: أخبار محرك البحث اليوم

جوجل وياهو وإيباي والربط: أخبار محرك البحث اليوم

القيام ببعض الرحلات اليوم إلى خليج تامبا، لذلك ستكون المشاركات في مجلة محرك البحث قليلة. فيما يلي بعض ملخصات بعض أخبار البحث على المدونات وصفحات الأخبار اليوم.

بحث الويب الذي يمكن الوصول إليه من Google :

يُعد البحث القابل للوصول أحد منتجات Google Labs المبكرة، وهو مصمم لتحديد نتائج البحث وترتيب أولوياتها والتي يمكن للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر استخدامها بسهولة أكبر. يساعدك بحث Google العادي في العثور على مجموعة من المستندات الأكثر صلة بمهامك. يذهب البحث القابل للوصول إلى أبعد من ذلك من خلال مساعدتك في العثور على الصفحات التي يسهل الوصول إليها في مجموعة النتائج تلك.

في نسخته الحالية، يبحث Google Accessible Search في عدد من الإشارات من خلال فحص ترميز HTML الموجود على صفحة الويب. إنه يميل إلى تفضيل الصفحات التي تتدهور بشكل أنيق – الصفحات التي تحتوي على عدد قليل من التشتيتات البصرية والصفحات التي من المحتمل أن يتم عرضها بشكل جيد مع إيقاف تشغيل الصور. تم إنشاء بحث Google Accessible على تقنية Google Co-op، التي تعمل على تحسين نتائج البحث بناءً على الاهتمامات المتخصصة.

يعد البحث الميسر امتدادًا طبيعيًا ومهمًا لمهمة Google الشاملة المتمثلة في تنظيم المعلومات حول العالم بشكل أفضل وتسهيل الوصول إليها عالميًا. تم تصميم Google Accessible Search لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في العثور على المعلومات الأكثر صلة وإفادة وشمولاً في أسرع وقت ممكن.

موتورولا تعرض خدمات Yahoo Go على هواتفها:

وتدعو الصفقة الجديدة متعددة السنوات هواتف موتورولا الجديدة ذات الأسعار المتوسطة والمتطورة إلى تشغيل مجموعة متكاملة من الخدمات المعروفة باسم Yahoo Go for Mobile ( http://go.yahoo.com/mobile ) والتي تتضمن بريد Yahoo الإلكتروني والبحث ودفتر العناوين في مكان واحد.

وقال بروس ستيوارت، نائب رئيس تطوير الأعمال في وحدة أعمال Connected Life التابعة لشركة Yahoo، في مقابلة عبر الهاتف: “إننا نتطلع إلى مجموعة واسعة من الهواتف”.

تعيد شركة eBay التركيز على أعمال المزادات الأساسية: موقع ئي باي يبدو أن يكون إزالة التحفيز قوائم متاجرهم لتركيز موقع eBay.com مرة أخرى على المزادات.

* تضم قوائم مخزون المتجر الآن حوالي 83% من قوائم eBay.com النشطة في المتوسط.

* في حين أن قوائم eBay.com الأساسية تُباع عادةً في غضون أسبوعين تقريبًا، فإن قوائم جرد المتجر تستغرق في المتوسط ​​14 مرة أطول للبيع. في بعض فئات الوسائط، تستغرق قوائم مخزون المتجر وقتًا أطول للبيع بأكثر من 40 مرة من القوائم الأساسية.

* وعند مقارنة تكاليف عملياتنا لقائمة جرد متجر متوسطة وقائمة أساسية متوسطة – مع الأخذ في الاعتبار مدة كل منهما – فإن تكلفة استضافة قائمة جرد المتجر أعلى بنسبة 50% من القائمة الأساسية. في الواقع، لا تغطي رسوم إدراج مخزون المتجر الحالية تكاليف eBay لاستضافتها.

هل ستقوم الحكومة بالربط بموقعك؟ يبحث بيل سلاوسكي في الأسباب التي قد تجعل الحكومة ترتبط بموقعك على الويب:

لماذا يرتبط موقع حكومي بموقعك؟

وهنا ثلاثة أسباب:

1. موقعك هو موقع حكومي ذو صلة.

2. موقعك هو مقدم خدمة مرتبط بالموقع الحكومي بشكل أو بآخر.

3. يقدم موقعك معلومات عالية الجودة تسد فجوة معلوماتية لا يسدها الموقع الحكومي.

مقدمي الخدمة

الشخص الذي سأل عن رابط حكومي لموقعه هو مقدم خدمة معتمد من الدولة التي ينتمي إليها لتقديم خدمة مفوضة من قبل الدولة.

غالبًا ما تتردد الوكالات الحكومية في تقديم مراجع لمقدمي الخدمات، خاصة عندما يكون هناك أكثر من مقدم خدمة. هناك استثناءات، ولكن هذه الاستثناءات تحتاج حقًا إلى استكشافها مع الوكالات نفسها.