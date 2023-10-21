ستساعدك المقالة التالية: جوجل وياهو يقودان نمو البحث المحلي

جوجل وياهو يقودان نمو البحث المحلي

أصدرت شركة comScore الليلة الماضية تحليلاً جديدًا لحجم ونمو سوق البحث المحلي في الولايات المتحدة. يعرّف comScore البحث المحلي بأنه “عمليات البحث التي يجريها المستهلكون على الأقسام المحلية أو أقسام الدليل (الصفحات الصفراء) لمواقع البحث الرائدة، وعمليات البحث الأخرى التي تم تحديدها على أنها ذات نية محلية.‘

يتنافس Google وYahoo من حيث حصة سوق البحث المحلي بنسبة 29.8% و29.2%. محركات البحث الشهيرة الأخرى مثل Microsoft Live Search وAsk.com موجودة أيضًا في التصنيف.

تظهر أيضًا الخدمات المحلية المحددة مثل Verizon وYellowPages.com وLocal.com وInfospace وDexOnline في القائمة كقوى مهمة في Local.

مواقع جوجل 29.8%

ياهو! المواقع 29.2%

مواقع مايكروسوفت 12.3%

شبكة تايم وارنر 7.1%

فيريزون كوميونيكيشنز 6.6%

الصفحات الصفراء 3.9%

اسأل الشبكة 2.7%

لوكال.كوم 1.9%

شبكة المعلومات الفضائية 1.9%

ديكس أون لاين دوت كوم 1.4%

جميع المنتجات الأخرى 3.2%

ارتفع استخدام البحث المحلي: ووفقاً للدراسة، فإن 63% من مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة (أو ما يقرب من 109 مليون شخص) أجروا بحثاً محلياً عبر الإنترنت في شهر يوليو، بزيادة قدرها 43% مقارنة بشهر يوليو من عام 2005.

وبعض المعلومات الإضافية من إصدار comScore:

استنادًا إلى دراسة رضا البحث التي أجرتها شركة comScore مؤخرًا، كان 41 بالمائة ممن أجروا بحثًا محليًا يبحثون عن شيء ما في منطقتهم الأصلية، بدلاً من البحث عن معلومات حول الشركات في المناطق المحلية التي كانوا يعتزمون زيارتها. بالإضافة إلى ذلك، من بين أولئك الذين يبحثون في منطقة منازلهم، أشار 59% إلى أنهم كانوا يبحثون عن مطعم أو شيء متعلق بالترفيه، مثل المسرح أو المتنزه الترفيهي أو أحد المعالم السياحية. وقال 52% آخرون إنهم كانوا يبحثون على وجه التحديد عن رقم هاتف أو عنوان عمل. كان اثنان من كل خمسة باحثين محليين (41 بالمائة) يبحثون عن معلومات حول خدمة محلية في منطقتهم الأصلية، بما في ذلك مكتب تأجير السيارات أو التنظيف الجاف أو المحامي.

وجدت دراسة comScore أيضًا أن إجراء بحث محلي يدفع المستهلكين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. خلال الربع الثاني من عام 2006، قام 47 بالمائة من الباحثين المحليين بزيارة تاجر محلي نتيجة لسلوك البحث الخاص بهم، بينما قام 41 بالمائة بالاتصال خارج الإنترنت. أجرى أكثر من الثلث (37 بالمائة) اتصالات عبر الإنترنت نتيجة لإجراء بحث في المنطقة المحلية.

وقال جاك فلاناجان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة comScore Media Metrix: “يشهد البحث المحلي نموًا قويًا حيث يتكيف عدد أكبر من المستهلكين مع طبيعة اتصال النطاق العريض الخاص بهم “دائمًا”، مما يمكنهم من العثور بسرعة على معلومات حول الشركات المحلية”. “مع ما يقرب من 849 مليون عملية بحث محلية أجراها الأمريكيون في يوليو، أصبح لدى المعلنين المحليين سوق كبير يمكن الوصول إليه من خلال مواقع البحث الرائدة.”