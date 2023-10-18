ستساعدك المقالة التالية: جوجل يبدو جيدًا في بعض الأحيان: مساعدة المواقع المخترقة

يصبح المزيد والمزيد من مشرفي المواقع ضحايا للمتسللين الذين يضعون روابط مخفية في مدوناتهم. في مجموعات مشرفي المواقع في جوجل أقرأ يوميًا تقريبًا أن كل عاشر مدون يشتكي من تعرض موقعه للاختراق.

بعض العلامات الحمراء التي قد تشير إلى تعرض موقعك للهجوم من قبل أحد المتسللين:

لقد كان موقعك تم حذفه من فهرس Google بدون أي سبب؛

بدون أي سبب؛ تحصل على صعود حركة مرور غير عادية (خاصة لعمليات البحث التي لا علاقة لها بموقعك)؛

(خاصة لعمليات البحث التي لا علاقة لها بموقعك)؛ أدوات مشرفي المواقع جوجل تقرير كلمات رئيسية غير عادية في محتوى موقعك:

لا أستطيع أن أقول إنني أؤيد دائمًا الطريقة التي تتعامل بها Google مع المشكلات ولكن أجد أنه من المثير للإعجاب كيفية تعاونهم مع مشرفي المواقع لمحاربة المتسللين.

قبل اتخاذ أي إجراءات جوجل يبذل قصارى جهده لإعلام مشرف الموقع بالمشكلات المحتملة: ويقومون بإخطار مشرف الموقع عبر أدوات جوجل؛ يرسلون تنبيهًا عبر البريد الإلكتروني إلى مشرف الموقع إلى عنوان بريد إلكتروني محتمل ([email protected]، [email protected]، [email protected]، وما إلى ذلك).



Note: هم ذكرت لتكون أكثر حرصًا على إخطار مالك الموقع الذي لم يتم ضبطه مطلقًا بسبب الاختراق إرشادات جوجل.

هم ذكرت أن نكون سريعين وفعالين في إعادة الموقع المنظف إلى الفهرس واستعادة تصنيفاته.

وفي النهاية بضعة بسيطة نصائح لتجنب المشكلة أو التعامل معها: