ستساعدك المقالة التالية: جوجل يلعب لعبة Hardball Over YouTube

الرئيس التنفيذي الجديد لشركة NBC Universal جيف زوكر انتقد المملوكة لشركة جوجل YouTube يوم الاربعاء يشكو YouTube لم يكن يفعل ما يكفي لمنع المستخدمين من تحميل مقاطع محمية بحقوق الطبع والنشر لعروض NBC مثل ساترداي نايت لايف:

“YouTube تحتاج إلى إثبات أنها ستطبق تقنية التصفية الخاصة بها عبر منصتها عبر الإنترنت. لقد أثبت أنه قادر على القيام بذلك عندما يريد ذلك». “لديهم القدرة. والسؤال هو ما إذا كانت لديهم الإرادة”.

لقد كانت شركات الإعلام الكبرى بطيئة في إدراك إمكاناتها YouTube للترويج لعروضهم ومنتجاتهم. حتى الآن فقط شبكة سي بي إس لديها حقا صعدت واستخدامها بنشاط YouTube.

لماذا لا تعمل Google بجدية أكبر للتعاقد مع شركات الإعلام الكبرى؟ إنهم يلعبون كرة قاسية خطيرة لسببين. أولاً، لتوضيح أنه حتى بعد سحب المقاطع بناءً على طلب الشركة، يقوم المستخدمون بإعادة تحميلها (لا يمكن إيقافها). ثانياً، تراهن شركة جوجل على أن شركات الإعلام الكبرى مثقلة بالثقل وتشكك في بعضها البعض، بحيث لا يمكنها أن تتعاون معاً لتشكيل شركاتها الخاصة YouTube-القاتل.

وفي كلتا الحالتين، تراهن شركة جوجل، من خلال تباطؤها، على أن شركات فوكس وسي بي إس وإن بي سي وديزني وفياكوم ستقول: “فليذهب الأمر إلى الجحيم. هذه مشكلة أكثر مما تستحق. وقع العقد.”

تحصل Google على الصفقة التي يريدونها، بالسعر الذي يريدونه.

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