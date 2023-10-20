ستساعدك المقالة التالية: جوجل يوحد محرك البحث

أخيرًا، إنه رسمي. بعد الحصول على ضجة كبيرة عبر الإنترنت خلال الساعتين الماضيتين، مدونة جوجل الرسمية أصدر بيانا صحفيا بشأن الحديث الكثير عن البحث الشامل. محرك بحث موحد يقوم بالزحف إلى جميع مجموعات بيانات Google التي قام بجمعها وتنظيمها وتخزينها وعرض النتائج ذات الصلة ببحث المستخدم بغض النظر عن تنسيقات البيانات (مقاطع الفيديو والصور والكتب وما إلى ذلك).

وهذا ببساطة هو ما يدور حوله البحث العالمي في Google. تعمل Google على الوفاء ببيان مهمتها المتمثل في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا. ولكن بالطبع العمود الفقري لهذه المهمة هو الهدف العام المتمثل في زيادة الأرباح والعوائد من خلال برنامج Google الأساسي لكسب المال – الإعلان.

من خلال البحث الشامل، يتم عرض النتائج معًا بغض النظر عن مجموعات بيانات Google التي جاءت منها، اعتمادًا على مدى صلتها بموضوع البحث. وبالتالي، تمكنت جوجل من تحقيق مركزية نظام توزيع الإعلانات عبر الإنترنت. وبالنظر إلى الأمر من وجهة نظر جوجل، فإن البحث الموحد يجلب نتائج موحدة، والنتائج الموحدة توحد توزيع الإعلانات وإدارتها ومراقبتها.

سواء كان اختراقًا أم لا، سواء كان موجهًا نحو المستخدم أو Google، فالحقيقة هي أن هذا التطور يعد بمثابة اختراق في تطوير محركات البحث. في الواقع، استغرق الأمر من Google الكثير من الجهد من خلال التجارب والأخطاء للمضي قدمًا في هذا المشروع في النهاية. ولهذا السبب، قامت شركة محرك البحث بشيء يستحق الثناء والذي يستحق الكثير من الجدارة، والمسافة الإعلامية، وحتى زيادة في أسعار أسهم الأسهم.