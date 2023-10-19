ستساعدك المقالة التالية: جوجل & Facebook انضم إلى دعم المحتوى الاجتماعي: DataPortability

جوجل و Facebook، أعلن اثنان من المواقع التي تحتوي على معظم المحتوى الاجتماعي على الويب عن انضمامهما إلى مجموعة عمل نقل البيانات. DataPortability هي شركة متخصصة في إنشاء طرق لمشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدم والمعلومات الشخصية التي يتم إنشاؤها على الشبكات الاجتماعية.

عالم الكمبيوتر التقارير“تأتي هذه الخطوة من جانب الشركتين، اللتين تخزنان معًا كمية هائلة من المحتوى الاجتماعي، بعد أقل من أسبوع من اندلاع ضجة كبيرة في عالم التدوين عندما تم طرد المدون التكنولوجي الشهير روبرت سكوبل من Facebook لمحاولته تنزيل معلومات الاتصال الخاصة به من الشبكة الاجتماعية.

عندما يتعلق الأمر بالبيانات ومشاركتها عبر الإنترنت، كانت هناك العديد من مجموعات المستهلكين تتحدث بنشاط. يتعين على الشركات أن تكون حذرة للغاية في كيفية تعاملها مع معلوماتك، وخاصة المعلومات الخاصة مثل بريدك الإلكتروني. أصبحت الخصوصية مشكلة كبيرة جدًا خلال العامين الماضيين مع توليد العملاء المحتملين وعملية تمرير المعلومات عبر الإنترنت مثل أرقام الضمان الاجتماعي والمكونات الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى سرقة الهوية.

في الفضاء الاجتماعي، لا يتم طلب معلومات مثل أرقام الضمان الاجتماعي أبدًا (ولن أذكرها أبدًا!) ولكن يُعتقد أن المعلومات مثل البريد الإلكتروني وأسماء الشاشة والأجزاء الأخرى من معلوماتك الخاصة تكون خاصة جدًا للآخرين بينما البعض الآخر قد لا يهتم إذا كانت مرئية للعامة أم لا، أو مدى سهولة وصول شخص آخر إلى تلك المعلومات.

يضيف عالم الكمبيوتر:

وكتب سعد: “إن دعمهم المشترك لمبادرة DataPortability يمثل فرصة جديدة للجيل القادم من البرمجيات – خاصة في مجالات البرمجيات الاجتماعية وحقوق المستخدم وقابلية التشغيل البيني”. “وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على الوصول إلى أصدقائهم ووسائل الإعلام عبر جميع التطبيقات ومواقع الشبكات الاجتماعية والأدوات التي تنفذ التصميم في أنظمتهم.

وأضاف أن فلسفة المجموعة هي أن صور المستخدم ومقاطع الفيديو وغيرها من أشكال البيانات الشخصية يجب أن تكون قابلة للاكتشاف ومشاركتها بين الأدوات والموردين الذين يختارونهم.

“التقنيات موجودة بالفعل؛ وأشار سعد إلى أن الأمر يتطلب ببساطة تصميمًا مرجعيًا كاملاً لجمع القطع معًا. “مهمتنا: وضع جميع التقنيات والمبادرات الحالية في السياق لإنشاء تصميم مرجعي لإمكانية نقل البيانات من البداية إلى النهاية.”