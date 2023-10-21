ستساعدك المقالة التالية: جوجل YouTube مكالمة مؤتمرية

جوجل YouTube مكالمة مؤتمرية

فيما يلي بعض المقتطفات العشوائية من المكالمة (التعليقات غير مرتبة). وهذه قريبة جدًا من الاقتباسات الحرفية:

الرئيس التنفيذي لشركة جوجل إريك شميدت:

* هذه هي الخطوة التالية في تطور الإنترنت. إنها خطوة تالية طبيعية ومثيرة للغاية بالنسبة إلى Google، YouTube ومستخدميهم.

* لقد قررنا الاستمرار YouTube كعلامة تجارية ومجتمع وسنحتفظ به كقسم تشغيل منفصل لشركة Google.

* فيديو Google لا يختفي أبدًا. آمل أن يكون هذا واضحًا وأن يصبح أكثر تكاملاً مع Google بشكل عام بينما نمضي قدمًا.

* كان هناك فائز واضح على جانب الشبكات الاجتماعية للفيديو (ردًا على السؤال المتعلق لماذا أرادت Google الشراء YouTube).

* هذه مجرد بداية ثورة الفيديو عبر الإنترنت.

* هذا مجرد واحد من الاستثمارات العديدة التي ستقوم بها Google في مجال الفيديو عبر الإنترنت.

YouTube المؤسس المشارك تشاد هيرلي (أحيانًا بعصبية):

* لقد احترمنا دائمًا حقوق أصحاب حقوق الطبع والنشر. يستفيد أصحاب حقوق الطبع والنشر من موقعنا.

* سنظل مستقلين ولدينا الآن الموارد اللازمة لزيادة تركيزنا وبناء منصة جديدة. (الإجابة ردًا على سؤال حول سبب ذلك YouTube بيع بعد أن قال أنه ليس للبيع.)

* ستساعدنا Google في تقديم أفضل تجربة للمستخدم في الفيديو عبر الإنترنت.

جوجل سيرجي برين:

* نحن نهتم كثيرًا بالبحث وزيادة شمولية البحث والفيديو جزء من ذلك.

* ليس لدينا أي نية للتنقيب عن البيانات (من YouTube التسجيلات)

* هناك فئة جديدة من المواقع التي تطورت بسرعة كبيرة وناجحة للغاية وتقدم الكثير من القيمة (تتميز YouTube كشبكة اجتماعية).

كانت المكالمة مثيرة للاهتمام ومليئة بالتعليقات المتوقعة. وقالوا إن صفقة الأسهم كانت تهدف إلى تقليل العواقب الضريبية على YouTube المساهمين. أظن أن هناك ما هو أكثر من ذلك. لكنني سأرجع للمحللين الماليين.

والسؤال الذي أردت طرحه ولكن لم تسنح لي الفرصة لطرحه هو: “هل سيمكن هذا Google الآن من الوصول إلى معلني العلامات التجارية بطرق جديدة لم تكن قادرة على القيام بها من قبل؟” أعتقد أن الإجابة الواضحة هي “نعم”.

كما تميز إريك شميدت YouTube باعتبارها “منصة إعلامية عالمية”. كان من المثير للاهتمام أيضًا كيف حاول متحدثو Google (إريك وسيرجي) التمييز بين فيديو Google وبين فيديو Google YouTube باعتبارها تنتمي إلى فئة مختلفة من المواقع (أي الشبكات الاجتماعية).

هل هذا الاستحواذ ملوث YouTube أو تنفير مستخدميها؟ أعتقد أن الإجابة هي “لا” أو، بشكل أكثر دقة، ليس إلا إذا كانت هناك تغييرات جوهرية في الموقع – الكثير من الإعلانات، والكثير من القيود الجديدة، وما إلى ذلك. YouTube إن الانفصال عن Google يتعلق بالحفاظ على “نزاهة” (كلمتي) لتجربة المستخدم والعلامة التجارية.

لم يعاني موقع MySpace مع المستخدمين بسبب ملكية شركة News Corp. لذلك لا أعتقد أننا سنرى YouTube يعاني.

أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو رؤية كيف تحاول Google التعامل مع كبار المعلنين ومنتجي المحتوى الآن من خلال خاصية الفيديو الرائدة. وسيكون من المثير للاهتمام أيضًا أن نرى كيف تحاول Google وضع موقع الفيديو الخاص بها الآن بعد أن أصبح لديها أصول أكثر قوة في المنزل.

أفكار من جون باتيل، أم مالك (روح الدعابة وغنية بالمعلومات)، ناقدة الصفقات مارك كوبان و مايكل أرينجتون.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.