ستساعدك المقالة التالية: جون سكوت من v7n يتحدث عن مسابقات تحسين محركات البحث والمدونات والعلامات التجارية

جون سكوت من v7n يتحدث عن مسابقات تحسين محركات البحث والمدونات والعلامات التجارية

قام جون سكوت وv7n.com بتحويل عالم تحسين محركات البحث في أعقابه من خلال مسابقة v7ndotcom الخاصة بهم والتي تجاوزت المتابعين التقليديين لمتحدثي SES وعشاق الروابط إلى عالم المدونات ووسائل الإعلام الرئيسية. تم عرض المسابقة في صحيفة وول ستريت جورنال بالأمس، وإذا قمت بالبحث عن “v7ndotcom elursrebmem” في Google، فسوف ترى أنه تم فهرسة ما يقرب من 3,000,000 موقع/صفحة/مستند لهذا المصطلح.

بدون الخوض في الكثير من التفاصيل حول v7ndotcom elursrebmem، جمع v7n مبلغ 4000 دولار كمكافأة لموقع الويب الذي سيحتل المرتبة الأولى في المصطلح الخيالي في Google (قواعد المسابقة هنا). ثم قام جريج بوسر ومايك جريهان وتود فريسن بدفع بعض المال بالإضافة إلى متطلبات بديلة للفوز بالمسابقة. والنتيجة هي حقيبة انتزاع بقيمة 7000 دولار لناشر الويب الذي يلعب أوراقه بشكل صحيح.

لذا، إذا كانت 4000 دولار (أو 7000 دولار) كافية لقلب عالم تحسين محركات البحث (SEO) رأسًا على عقب وجذب أنظار العالم إلى مصطلحات مثل إخفاء الهوية، والقبعة البيضاء، والقبعة السوداء، ومشاهدة الطلاء وهو يجف… فما الذي يتطلبه الأمر لإحداث تأثير مضاعف مماثل في عالم التدوين؟

لقد تحدثت مع السيد سكوت هذا الأسبوع حول v7n والمسابقة ومدونته وعلامته التجارية وجوز الهند البولينيزي. يتمتع.

لورين بيكر: أولاً، ماذا يعني v7n؟

جون سكوت: لقد وجدتني هناك. هذا مثل السؤال عما تعنيه شركة IBM. أو CNN أو AT&T. إنه لغز.

ولكن على محمل الجد، على عكس تلك الاختصارات التي ترمز فعليًا إلى شيء ما، فإن V7 هو ببساطة مزيج من رقم واحد مفضل والحرف المفضل لدي.

إنه شيء فعلناه لإنشاء اسم أكثر قابلية للعلامة التجارية للشبكة التي نعمل بها.

لورين بيكر: لقد تم التحقق من الخاص بك مدونة التسويق عبر الانترنت مؤخرًا وسمعت أنك جديد على التدوين. أين كنت بحق الجحيم طوال العامين الماضيين يا فتى!؟!

جون سكوت: لا أعرف أيها الرئيس. لم أرى نفسي مطلقًا مدونًا نشطًا، ولكن التنسيق رائع وأنا أحبه.

على عكس المنتديات، تسمح مدونتي بضوضاء أقل والمزيد من الإشارة. يبدو أن جودة المناقشة أفضل بشكل عام، وكتابة منشورات المدونة تجعلني أكتب منشورات مدروسة أكثر من النشر في المنتديات.

لورين بيكر: هل تحدثت من قبل في مؤتمر محرك البحث ومن الذي ترغب في مشاركة حلقة نقاش معه إذا فعلت ذلك؟

جون سكوت: لا أرى نفسي أتحدث في أي مؤتمرات لمحركات البحث. هناك عدة أسباب لذلك.

أولاً، إذا كان لدي ما أقوله، عادةً ما أقوله في المنتديات أو في مدونتي. لا أؤمن بالاحتفاظ بشذرات من المعلومات فقط للكشف عنها في بعض المؤتمرات حيث يتعين على الأشخاص دفع تكاليف القبول.

ثانيًا، أنا أقرب ما أعرفه إلى Anti SEO. لسنوات كنت أبشر بالتسويق وبناء العلامة التجارية بدلاً من الهوس بتصنيفات محركات البحث.

إذا كنت أتحدث في مؤتمر، فسيكون ذلك ببساطة لأطلب من الناس أن ينسوا جوجل وأن يبنوا علامة تجارية مشروعة. نعلم جميعًا أن هؤلاء قليلون ومتباعدون على الإنترنت.

أما بالنسبة للمتحدثين، فإن آرون وول وباتريك جافين يتألقان. هذين الاثنين يمكنني أن أوصي بهما بحماس.

لورين بيكر: ما هو تأثير مسابقة v7ndotcom على شبكتك/منتدياتك؟

جون سكوت: حسنًا، إنه بالتأكيد زيادة في الوعي بمجتمع V7. لقد زاد من عامل المتعة في تحسين محركات البحث وساعد المنتديات على الخروج بشكل جيد.

لورين بيكر: مثل الكثير من الآخرين، قرأت ما كتب عن v7n في صحيفة وول ستريت جورنال أمس. هل كنت تتوقع أن تصل المسابقة إلى هذه الدرجة من الشعبية؟

جون سكوت: لقد كانت المسابقة أفضل مما كنت أتوقعه. لم أكن أتوقع جديًا أن تصبح أكبر مسابقة لتحسين محركات البحث (SEO) في تاريخ الرياضة، لكنها حدث ذلك، وما زالت حركة المرور لدينا تنمو.

من المؤكد أن الجدل الدائر حول المسابقة ساعدها في الحصول على الدعاية التي حققتها، وأنا ممتن لهذا الجدل بطريقة ما. لكن في الحقيقة أنا لا أحب الطاقة السلبية التي وضعها الكثير من الناس في المنافسة، ولكن يبدو أننا تجاوزنا ذلك، لذا فأنا سعيد.

لورين بيكر: إذًا، عندما ينطلق إصدار v7n، هل لديك أي شيء آخر في جعبتك؟ ما هذا الذي سمعته عن رغبتك في التبرع بمبلغ 10 آلاف دولار؟ من تظن نفسك؟ مونتي بروستر؟

جون سكوت : يا إلهي. انفجار من الماضي. انت عجوز. كم من الناس يتذكرون مونتي بروستر بالفعل؟

أعتقد أن عالم التدوين يحتاج إلى تغيير طفيف، وتحدي الـ10000 دولار الخاص بي سيهدف إلى القيام بذلك. أو ربما تكون مجرد حيلة اصطياد رابط شرير. وفي كلتا الحالتين، شخص ما يحصل على أجره.

أما بالنسبة لـ v7n، فنحن نعمل على إضافة ميزات جديدة إلى الموقع لتعزيز فائدته وسنقوم ببعض الحملات الإعلانية القوية بمجرد تشغيل هذه الميزات.

لورين بيكر: هل أنهيت تحدي الـ10 آلاف دولار بعد؟ هل يمكنك إعطاء المزيد من التفاصيل للمقابلة؟

سيتم الإعلان على مدونتي في الأول من مارس، وسيكون ذلك بهدف العبث بالنظام الاجتماعي لعالم التدوين. هذا كل ما يمكنني قوله الآن.

لورين بيكر: ما هي أكثر المواقع التي شاركت في مسابقة v7n والتي صدمتك أكثر؟ هل هناك أي أسماء كبيرة أو مواقع غريبة لا تتوقع أن تتنافس على الجائزة؟

جون سكوت: أنا شخصياً أحب قراءة التعليقات التي ينشرها الأشخاص على مدوناتهم حول المسابقة. بعض الأشخاص مبدعون حقًا، وهذه هي أفضل الإدخالات.

ولكن معظم الإدخالات مكتوبة لمحركات البحث، وهذا أمر مخيب للآمال إلى حد ما. بعد مرور عام من الآن، لن يكون لهذه الإدخالات أي رابط وستختفي من SERPs، بينما ستظل الإدخالات الإبداعية تكتسب حركة مرور.

الاثنان اللذان أراقبهما هما GrayWolf و Hulkster. نعم، أفضّل أن تذهب المكاسب إلى الأعمال الخيرية.

لورين بيكر: أنا أعيش في اليابان الآن وأنت نشأت هنا. أين هو أفضل مكان للحصول على شريحة لحم في طوكيو؟

جون سكوت: انسَ شريحة لحم. سأذهب إلى حانة تيكي تيكي البولينيزية في شيبويا. طعام رائع ومشروبات رائعة، مع فتيات يرقصن مع أنصاف جوز الهند على صدورهن.

لورين بيكر: ما سر إبقاء مثل هذه المجموعة النشطة في v7nforums؟ أعني، بين Sketch وColleen وNin10do…. يجب أن يكونوا قد كتبوا آلاف المشاركات!

جون سكوت : عادة ما يرجع الناس إلى المنتديات من أجل الود. أعتقد أننا كمجتمع مجتمع طيب ومتفهم ومخلص. بالنظر إلى كيفية تعامل الأعضاء الكبار مع الأعضاء الآخرين، فإن كلمة “الاحترام” هي الكلمة التي تتبادر إلى الذهن.

ليس خطأي أن المنتديات ناجحة. الأعضاء الكبار مثل Ferre وG10 هم الذين أبقوها على قيد الحياة حتى في غيابي.

يجب أن نقول شيئًا عن المنتدى عندما تكون المواضيع الأطول حول الختان والبيرة.

لورين بيكر: لست على دراية بـ SevenSeek، دليل الويب الخاص بك الذي تبيع الروابط فيه. كيف تبدو حركة المرور؟ إذا قام أحد المواقع بشراء قائمة فيه، فهل سيجذب البشر إلى موقعه، أم أن الفكرة هي جذب الروبوتات؟

جون سكوت: حركة المرور إلى SevenSeek أقل من مذهلة. الفائدة الوحيدة من الحصول على القائمة، في رأيي، هي في الرابط المنبثق.

لورين بيكر: هل هناك أي نصائح سريعة ترغب في تقديمها للمبتدئ في مجال تحسين محركات البحث؟

جون سكوت: توقف عن القلق بشأن تصنيفات محرك البحث. قم ببناء علامتك التجارية. أن تكون مفيدة حقًا وذات مصداقية ومشروعة. كن الأفضل في ما تفعله، وسوف تقوم بإنشاء مصطلحات البحث الخاصة بك.

لورين بيكر: شكرًا جون، يسعدني التحدث معك.

جون سكوت: لاحقًا!