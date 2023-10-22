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جيري يانغ من ياهو على البحث ووسائل التواصل الاجتماعي

في موقع Comparison Engines، يقدم برايان سميث أبرز النص في محادثة Gordon Hodge مع رئيس شركة Yahoo! وجيري يانغ من مؤتمر الإنترنت والاتصالات Telcom الخاص بشركة Thomas Weisel Partners (TWP). ناقش جوردون وجيري مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها لشركة Yahoo وقائمة منافسيها المتزايدة.

فيما يلي بعض العينات من كلمات المؤسس المشارك لشركة Yahoo في المنافسة:

لديك القدرة على الشركات الناشئة للخروج من العدم وتصبح شركات عظيمة. هذا ما يبقينا على أصابع قدميك. لقد كان لدينا بعض المنافسين الكبار على مدى العامين الماضيين – AOL، وMicrosoft، وGoogle، وeBay – وأصبحت الديناميكيات التنافسية أكثر حدة.

على الصين :

أعتقد أننا دائمًا ما رأينا أن الصين مشروع طويل الأجل. فرصة التواجد في الصين هائلة. انها ليست بدون المزالق المحتملة. وفي الوقت نفسه، عليك الموازنة بين مخاطر عدم المشاركة. لدينا صحفيون يتم اعتقالهم بسبب انتهاكات حرية التعبير، وأنت تشعر بالسوء. هل نحن في وضع أفضل على المدى الطويل؟ هل يمكن أن نجعل الحكومة تجري حوارا؟ إذا كنت تريد القيام بأعمال تجارية هناك، عليك الامتثال.

وعلى توجيهات Yahoo Search Technology للبحث الاجتماعي والعلامات والمراجعات والتقييمات والإشارات المرجعية:

وهو شيء لديه إمكانات هائلة. فهو يجمع بين نموذج مشاركة المستخدم والنموذج الخوارزمي. لديك نموذج الفصل ذو الدرجات الست…فتشغيل ذلك كخدمة/تقنية يمثل تحديًا.