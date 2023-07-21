ستساعدك المقالة التالية: حاملان لشحن لاسلكي يصل سعرهما إلى 20 دولارًا

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حاملان لشحن لاسلكي يصل سعرهما إلى 20 دولارًا

تتغير إعدادات شحن الأجهزة الإلكترونية كل بضع سنوات تقريبًا.

لقد تركنا منافذ USB-A منذ فترة طويلة واستبدلناها بموصلات USB-C.

Apple ستتخلى عن كبلات البرق التي تحمل علامتها التجارية في المستقبل القريب وأيضًا محاولة للانضمام إلى بقية التقدم في دعم USB من النوع C.

وتوقع الخبراء أنهم سيصبحون لاسلكيًا بالكامل يومًا ما.

ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتوقف أسلاك الشحن القياسية عن استخدامها. لذلك ، عليك الابتعاد عن طريقك للاستثمار في شيء من شأنه أن يمنح أجهزتك مزيدًا من الحياة للعمل بشكل أكثر فاعلية وسرعة. هل تنتظر الخبر السار؟ لذا ، فإن الخبر السار هو أن Polaroid (كما هو الحال في شركة الصور) تقدم الآن حاملتي شحن لاسلكي سريع بسعر واحد. سيساعدك هذا في حل مشكلات الشحن أو مخاوفك. يمكنك الاستفادة من انخفاض السعر الدائم الذي يبلغ 19.99 دولارًا لمنصتي شحن لاسلكي. شيء آخر عنها هو أن رسوم الشحن مدرجة أيضًا فيها.

حوامل الشحن هذه جيدة جدًا وتوفر أفضل ميزاتها. توفر لك منصات الشحن هذه طريقة سريعة وخالية من المتاعب لشحن هاتفك الذكي أو هاتفك الذكي أيضًا. حاملات الشحن اللاسلكي الذكية هذه مدعومة بتقنية Qi-enabled. لشحن هاتفك الذكي أو هاتفك الذكي ، ما عليك سوى القيام بشيء واحد وهو وضع هاتفك الذكي أو جهازك على قاعدة الشحن والانتظار حتى تكسب البطارية قدرتها الكاملة. أفضل جزء في حامل الشحن اللاسلكي هذا هو أنك لست مضطرًا إلى الانتظار لفترة طويلة لأنه مصمم بطريقة لشحن أجهزتك بسرعة كبيرة.

أثناء الحديث عن تصميمه أو مظهره ، فهو تصميم مدمج نحيف مائل بزاوية مع قاع مانع للانزلاق وحافة من السيليكون ودعامة مرتفعة. تعني هذه الميزة أنها ستبقى مستقرة بغض النظر عن نوع الجهاز أو السطح الذي تضعه عليه. يتيح لك الاستخدام المستمر لهاتفك الذكي أيضًا. يمكنك تصفح أي شيء على شاشتك دون الإخلال بعملية الشحن. يوفر لك Polaroid أفضل ميزاته ولا داعي للقلق بشأن الشحن. يمكنك اصطحاب حاملات الشحن اللاسلكي من بولارويد معك أينما ذهبت. لا يزعجك أو لا يحتاج إلى مساحة كبيرة. يبلغ السعر الأصلي لمنصتي الشحن اللاسلكي من Polaroid حوالي 79.99 دولارًا. يقدم لك Polaroid حوالي 75٪ من الخصم. تحتاج إلى ترقية إعداد الشحن الخاص بك.

في الختام ، يمكننا القول أن انخفاض السعر في حاملي الشحن اللاسلكي من Polaroid هو فرصة لكم جميعًا. يمكنك الحصول على اثنين من حاملات الشحن اللاسلكي Polaroid بسعر واحد. استخدم أحد حاملات الشحن اللاسلكي Polaroid في منزلك وضع الآخر في مكتبك أو مكان عملك. يمكنك الاستفادة من هذا الانخفاض الدائم في الأسعار وشراء حاملتي الشحن اللاسلكي Polaroid بسعر 19.99 دولارًا فقط.