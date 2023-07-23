ستساعدك المقالة التالية: حد مساهمة RESP لعام 2023

تعتبر برامج RESP رائعة للعائلات التي لديها أطفال ، ويمكن أن يكون للمساهمة في وقت مبكر وغالبًا تأثير كبير على كيفية تمويلك لتعليم طفلك ما بعد الثانوي.

القواعد المحيطة بمساهمات برنامج RESP بسيطة ومرنة إلى حد ما.

خلاصة القول هي أنه من خلال البرنامج ، يمكنك الحصول على 20 سنتًا من الدولار نقدًا مجانًا من خلال منح التوفير التعليمية الكندية (CESG) كل عام حتى يبلغ طفلك 18 عامًا.

مع وجود 7200 دولار في شكل منح على المحك ، فإن المساهمة في خطة الاستجابة العاجلة أمر لا يحتاج إلى تفكير.

تابع القراءة للتعرف على حد مساهمة RESP لعام 2023 ، والحد الأقصى للمساهمات والمنح المالية ، والموعد النهائي لمساهمة RESP ، والمزيد.

حد مساهمة RESP

الحد الأقصى لمبلغ العمر الذي يمكنك المساهمة به في RESP هو 50000 دولار.

لا يوجد حد للمبلغ الذي يمكنك المساهمة به سنويًا ؛ ومع ذلك ، فإن برنامج CESG الحكومي سيتطابق فقط مع مساهماتك الأولى البالغة 2500 دولار سنويًا.

بناءً على معدل المطابقة البالغ 20٪ ، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 500 دولار سنويًا كمنحة مالية. في المجموع ، تدفع أوتاوا ما يصل إلى 7200 دولار في منح CESG مدى الحياة لكل طفل.

بافتراض أنك تساهم بحد أقصى 2500 دولار مؤهل لمطابقة أموال CESG كل عام ، فستكون قد جمعت أقصى منحة حكومية قدرها 7200 دولار بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك 15 عامًا.

هذا يعمل على النحو التالي:

2500 دولار × 14 سنة: 35000 دولار

ساهم بمبلغ 1000 دولار في السنة 15 ليصبح المجموع 36000 دولار

إجمالي CESG المستلمة: (500 دولار × 14) + 200 دولار في السنة 15 = إجمالي 7،200 دولار في المنح.

كما لاحظت ، فإن إجمالي المساهمة المطلوبة للحصول على الحد الأقصى من المنح الحكومية أقل بكثير من الحد الأقصى لمبلغ 50،000 دولار الذي يمكنك المساهمة به لكل طفل في العمر.

بشكل أساسي ، هذا يعني أنه يمكنك بالفعل المساهمة بأكثر من 2500 دولار سنويًا ، حتى لو لم تحصل على منح مماثلة على المبلغ الزائد.

قد تتأهل الأسر ذات الدخل المنخفض للحصول على CESG إضافي و Canada Learning Bond.

Note أن المنح ليست مدرجة في الحد الأقصى للمساهمة مدى الحياة والذي يبلغ 50000 دولار.

متعلق ب: أفضل الحسابات المصرفية للأطفال

RESP مساهمة الحد من اللحاق بالركب

يمكنك ترحيل المساهمات المؤهلة لـ CESG إلى العام التالي بحد أقصى 2500 دولار.

على سبيل المثال ، في عام 2023 ، يمكنك المساهمة بمبلغ 2500 دولار (لمنحة قدرها 500 دولار) وأيضًا المساهمة بمبلغ يصل إلى 2500 دولار أخرى من العام السابق ، أي 2022 (لمنحة إضافية بقيمة 500 دولار).

بناءً على كيفية عمل قاعدة ترحيل مساهمة RESP ، فإن الحد الأقصى لـ CESG الذي يمكنك الحصول عليه في أي سنة هو 1000 دولار ، ولا تنطبق CESG الإضافية إلا على المساهمات غير المستخدمة من العام السابق.

متعلق ب: كيف تستثمر RESP الخاص بك

الموعد النهائي لمساهمة RESP

يمكن أن تستمر المساهمات في RESP لمدة 31 عامًا ، ويمكن أن تظل الخطة مفتوحة لمدة 36 عامًا ، وبعد ذلك تنتهي صلاحيتها.

هذا يترك وقتًا كافيًا لطفلك للذهاب إلى المدرسة واستخدام الأموال.

يمكن استخدام أموال RESP لدفع ما يلي:

مدرسة مهنية

جامعة

كلية

برنامج التلمذة الصناعية

إذا كان طفلك لا يتابع تعليمه بعد الثانوي أو بقيت أموالك في خطة الاشتراك بعد انتهاء صلاحيتها ، فهناك العديد من الخيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار.

الموعد النهائي لتقديم مساهمة RESP السنوي هو 31 ديسمبر.

RESP عقوبة المساهمة الزائدة

إذا تجاوزت مساهماتك حد العمر البالغ 50000 دولار ، يتم فرض ضريبة جزائية بنسبة 1٪ كل شهر على المساهمات الزائدة حتى يتم سحبها.

متعلق ب: أفضل بطاقات ائتمان الطلاب في كندا.

استثمارات RESP

يمكنك استثمار RESP الخاص بأطفالك في العديد من الاستثمارات ، بما في ذلك الصناديق المشتركة والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات والمزيد.

في السنوات الأولى ، من المنطقي تحمل مخاطر الاستثمار مقابل النمو والعوائد الأعلى. مع اقتراب طفلك من بدء الدراسة الجامعية ، يجب أن تصبح محفظة RESP الخاصة به أكثر تحفظًا.

إذا كنت ترغب في خيار استثمار بدون استخدام اليدين مقابل رسوم منخفضة ، فيمكن أن يساعدك مستشار روبوت مثل Questwealth.

يمكن لقراء Savvy New Canadians استثمار ما يصل إلى 10000 دولار مجانًا لمدة عام واحد عند فتح حساب استثماري في Questwealth Portfolios.

لمزيد من الأفكار حول كيفية استثمار RESP الخاص بك ، راجع هذا الدليل.

أيضًا ، إليك بعض من أفضل مزودي RESP.

خاتمة

يمكن أن يكلف برنامج البكالوريوس لمدة 4 سنوات ستة أرقام بسهولة عند النظر في الرسوم الدراسية والإقامة والتضخم.

المساهمة في برنامج RESP مبكرًا وغالبًا ما يؤدي إلى زيادة المنح الحكومية التي تحصل عليها والنمو المعفي من الضرائب على مر السنين.

تتمثل إحدى طرق المساهمة المتسقة في الخطة في إعداد عمليات الخصم المصرح بها مسبقًا.