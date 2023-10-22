ستساعدك المقالة التالية: حركة المرور “Smackdown”: Yellowbook مقابل InsiderPages

حركة المرور “Smackdown”: Yellowbook مقابل InsiderPages

في رسالة بريد إلكتروني تخدم مصالح ذاتية، أشار لي نائب رئيس InsiderPages، أندرو شوتلاند، إلى ذلك بيانات حركة المرور اليكسا التي تظهر بشكل أساسي أن موقع YellowBook.com والموقع الأحدث المتاح عبر الإنترنت فقط متقاربان.

قامت شركة YellowBook ​​بإدارة حملة تلفزيونية أثناء الألعاب الأولمبية، بينما تعتمد InsiderPages على تحسين محركات البحث/التسويق عبر محرك البحث (SEO) والترويج والترويج للكلام الشفهي. إذا كان من المفترض تصديق بيانات Alexa (وهي ليست موثوقة مثل بعض المصادر)، فإن التلفزيون يقدم قيمة محدودة جدًا لـ YellowBook ​​مقابل التقنيات “الشعبية” الأخرى التي تستخدمها InsiderPages.

ولكن هذا قد يذهب أيضًا إلى المنتج نفسه. لنأخذ على سبيل المثال استعلامًا عن “المقاولين، شيكاغو”:

وهنا نتائج YellowBook. هنا الصفحات الداخلية نتائج.

في العديد من النواحي، يمكن مقارنة هذه المنتجات، على الرغم من عدم وجود مرشحات “دعم القرار” أو مراجعات أو أدوات أخرى لمساعدة المستخدمين على الاختيار بين المتعاقدين على موقع YellowBook، كما أن InsiderPages لديها قوائم أقل بكثير. في حين أنه من الصحيح أنه يمكن للمستخدمين النقر فوق “عرض الإعلان” ورؤية الإعلان المطبوع، والذي يرى البعض أنه يقدم دعمًا لاتخاذ القرار، فإن موقع YellowBook.com أصبح الآن منتجًا للصفحات البيضاء مع بعض الميزات الإضافية/المحسنة. بمعنى آخر، لدي “اسم في ذهني” وأبحث عن تفاصيل الاتصال.

ألقِ نظرة على “المقاول، شيكاغو“على ياهو! محلي. يمكن للمرء أن يجادل بأن البيانات غير كاملة هنا. لكنني أركز الآن على Yahoo! ميزات التصفية/التنقل الخاصة بـ Local (العمود الأيسر) هي أمثلة على “دعم القرار”. إنهم يقدمون لي عدة طرق كمستخدم لتضييق نطاق الخيارات المحتملة.

تحتوي نتائج InsiderPages على عدد أقل بكثير من هذه الميزات، ولكنها تقدم مراجعات (على الرغم من ندرتها في هذه المنطقة الجغرافية والفئة المحددة). بافتراض عدم وجود احتيال، فإنهم يقدمون نظرة ثاقبة ومعلومات حول العمل وبالتالي يساعدونني في تحديد الشخص (الأشخاص) الذي يجب الاتصال به.

هذا لا يعني أن المراجعات إلزامية للمنافسة، ولكن يجب أن تكون هناك مرشحات أو ميزات فرز أو طرق أخرى ليتمكن الأشخاص من الانتقال من قائمة 100 أو 50 أو 20 إلى القائمة الثلاثة أو القائمة الواحدة.

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جريج ستيرلنج، كاتب عمود في البحث المحلي والتقارب – جريج ستيرلنج هو مدير تحرير مجموعة كيلسي والذي يكتب أيضًا مدونة Local Media Journal Blog.