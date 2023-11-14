ستساعدك المقالة التالية: حساب عائد الاستثمار ل Instagram/Facebook إعلانات

لقد بذلت الكثير من الجهد في حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن، كيف يمكنك معرفة ما إذا كان يعمل؟ حسنًا، يمكنك محاولة قياس عائد الاستثمار (ROI) على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن كيف ستقيس عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أليس هناك الكثير من العمل؟ لا تقلق. سوف نجعل الأمر أسهل بالنسبة لك. سيرشدك منشور المدونة هذا إلى كيفية حساب عائد الاستثمار (ROI) على موقعك Instagram و Facebook الحملات الإعلانية. ستحصل أيضًا على بعض النصائح لتحقيق أقصى استفادة من عائد الاستثمار وتعزيز أعمالك.

عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي هو ما تحصل عليه من جميع استثماراتك على وسائل التواصل الاجتماعي. استثماراتك لا تقتصر على المال وحده. وينبغي أيضًا مراعاة الوقت والجهد الذي بذلته.

فيما يلي صيغة بسيطة لقياس عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي:

(القيمة المستلمة – الاستثمار الذي تم)/الاستثمار الذي تم * 100

يُظهر عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي العوائد الملموسة التي تحصل عليها من كل الوقت والمال والجهود التي تنفقها على حملات وسائل التواصل الاجتماعي. إذا حصلت على عائد استثمار إيجابي، فهذا يعني أن عملك يحقق عوائد من استثمارك. ولكن إذا كان عائد استثمارك سلبيًا، فقد حان الوقت للتفكير مليًا لأن استثماراتك أكبر من عوائدك.

لا يمكنك تجاهل عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وضع استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. وذلك لأنه يخبرك بما هو ناجح وما هو غير ناجح. لذلك، يمكنك إجراء التغييرات اللازمة في استراتيجيتك إذا كان عائد الاستثمار الخاص بك سلبيًا أو غير مرضٍ.

وبالمثل، يمكن أن يساعدك حساب عائد الاستثمار في إثبات قيمة عملك للآخرين في شركتك.

لنفترض أن عليك إقناع الإدارة المالية برفع ميزانية التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا يمكنك الذهاب وإخبارهم أن يفعلوا ذلك. عليك أن تثبت أن استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك تعمل. وسيتحدث عائد الاستثمار الإيجابي عن نفسه. ففي النهاية، من منا لا يريد الاستثمار في الاستراتيجيات التي تساعد الشركة على النمو؟

لم يكن حساب عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي شائعًا قبل عقد من الزمن. لكن الأمور تتغير الآن. وفي استطلاع حديث أجرته شركة Hootsuite، 80% من المشاركين قالوا إنهم واثقون من قياس عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي.

الآن أنت تعرف صيغة حساب عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نجعل الأمر أسهل من خلال تغطية بعض الخطوات القابلة للتنفيذ.

الخطوة 1: إعداد تتبع التحويل

يقوم تتبع التحويل بمراقبة تصرفات جمهورك والعملاء المحتملين. يساعدك ذلك على فهم ما إذا كانت أفعالهم تلبي أهداف عملك. إنها الخطوة الأولى لحساب عوائدك من إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن، ما الذي يجب عليك تتبعه؟ حسنًا، هذا يعتمد على أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، قد يتعين عليك تتبع واحد أو أكثر مما يلي.

ما إذا كان عملاؤك يقومون بعمليات شراء

تاريخ العربة

كم عدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في حسابك التسويق عبر البريد الإلكتروني من Facebook و Instagram

تنزيلات الكتب الاليكترونية

تتيح لك التحليلات والأدوات الإعلانية تتبع بيانات التحويل الخاصة بك. تعتمد الأداة التي تستخدمها على النظام الأساسي الذي تضع المحتوى الخاص بك عليه.

والخبر السار هو أنك لا تحتاج إلى أي أدوات خارجية لمراقبة تحويلاتك Facebook. ال Facebook مدير الإعلانات لديه ميزة تسمى Facebook بكسل يساعدك على تتبع التحويلات من Facebook إعلانات.

اتبع هذه الخطوات البسيطة لإعداد تتبع التحويل Facebook بكسل:

ثَبَّتَ Facebook بكسل في كل صفحة من صفحات موقع الويب الخاص بك. اختر الإجراءات التي تريد تتبعها. ال Facebook سيعرض لك مدير الإعلانات رمز التحويل لكل حدث تريد تتبعه. قم بتثبيت رمز التحويل على موقع الويب الخاص بك.

وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار الحصول على مكون إضافي يسمى PixelYourSite. وسوف تجعل عملك أسهل. كل ما عليك فعله هو إدخال معرف البكسل الخاص بك واختيار الأحداث والصفحات التي ترغب في تتبعها.

أحسنت! لقد قمت بإعداد تتبع التحويل بنجاح. الآن، تحقق مما إذا كان كل شيء يعمل بشكل جيد. للقيام بذلك، يجب عليك تنزيل ملحق متصفح Chrome Facebook بكسل. يمكنك التحقق من حالة الأحداث والتحويلات الخاصة بك عن طريق النقر على زر مساعد البكسل الموجود في الزاوية اليمنى العليا من متصفحك.

الخطوة الثانية: اختيار الأهداف

كيف ستقيس عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم تحدد أهداف عملك؟ يجب أن يكون لديك فكرة واضحة عما تريد تحقيقه من خلال استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قد ترغب في تعزيز الوعي بالعلامة التجارية. أو هل ترغب في جذب المزيد من العملاء المحتملين وتحقيق المزيد من المبيعات؟ قد تهدف أيضًا إلى الاحتفاظ بعملائك الحاليين.

تحاول بعض الشركات أيضًا بناء الثقة بين موظفيها وتطوير الرضا الوظيفي. تعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة ممتازة لإبقاء موظفيك منخرطين.

يجب عليك تحديد أهداف SMART لاستراتيجيتك الاجتماعية. دعونا نرى كيفية دمج الذكاء في أهداف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

س– محدد الأهداف أسهل في تحقيقها. كن واضحًا تمامًا بشأن ما ترغب في تحقيقه، ومن تريد الوصول إليه، ولماذا تريد الوصول إلى هذا الهدف المحدد.

م– يجب أن تكون أهدافك قابلة للقياس. لا يتعلق الأمر دائمًا بالمبيعات والإيرادات. هناك العديد من المقاييس غير النقدية أيضًا. على سبيل المثال، قد تستهدف عددًا معينًا من المتابعين أو الإعجابات والتعليقات على منشوراتك.

أ – هل أهدافك قابل للتحقيق؟ اسأل نفسك عما إذا كانوا يبدون خارج العالم أيضًا. على سبيل المثال، إذا كنت تهدف إلى الحصول على مليون متابع خلال أسبوع، فسيكون ذلك بمثابة أحلام اليقظة وليس هدفًا!

ر– أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي تكون عديمة الفائدة إذا لم تكن كذلك مناسب إلى عملك. يجب عليك التأكد من أن أهدافك تظل متوافقة مع أهداف عملك طويلة المدى.

ت– هل تتذكر كيف أعطى المعلمون مواعيد نهائية للواجبات؟ المواعيد النهائية تحفزك على إكمال المهمة وقت. وبالمثل، فإن تحديد حد زمني لأهداف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك سيحفز فريقك على العمل على تحقيقها.

سر الالتزام بالأهداف هو دعمها بعمليات قابلة للتنفيذ تساعدك على الوصول إليها خطوة بخطوة. على سبيل المثال، سيساعدك وجود سير عمل سلس إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة.

وبالمثل، فكر جيدًا في الأهداف التي تحددها وكيفية ملاءمتها لاستراتيجيتك العامة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول بناء SMART Instagram الإستراتيجية، اقرأ “5 خطوات لتطوير استراتيجية ناجحة Instagram إستراتيجية.”

الخطوة 3: احسب المبلغ الذي استثمرته

يجب أن تعرف المبلغ الذي استثمرته في جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحساب العوائد. إن تعيين قيمة نقدية لاستثماراتك سيجعل مهمتك أسهل.

تشمل تكاليف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التي قد تتحملها ما يلي:

الميزانية المخصصة ل Facebook و Instagram إعلانات

تكلفة إنشاء المحتوى (قد يكون لديك فريق داخلي أو الاستعانة بمصادر خارجية لمستقلين)

رواتب وبدلات فريق التواصل الاجتماعي الخاص بك (قد ترغب في تجربتها). تتبع العمل لمراقبة هذه التكلفة بدقة)

تكلفة الأدوات المستخدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تكلفة الاستشاريين (إذا كنت في حاجة إليها)

سيخبرك إجمالي كل هذه التكاليف بالمبلغ الذي أنفقته على أنشطة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الخطوة 4: تتبع المقاييس لكل هدف

تخبرك مقاييس الوسائط الاجتماعية الخاصة بك بكيفية أداء حملتك الإعلانية. بطبيعة الحال، من الضروري تتبع المقاييس الصحيحة لفهم ما إذا كنت تحقق أهداف عملك.

دعونا نرى ما هي المقاييس التي تحتاج إلى تتبعها Facebook و Instagram.

1. الوصول

يتيح لك تتبع مدى وصول منشوراتك معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا المحتوى. سيؤدي الوصول الأعلى إلى تعزيز الوعي بعلامتك التجارية حيث سيرى الأشخاص الجدد منشوراتك.

يمكنك رؤية مدى الوصول أسفل كل مشاركة، والمشار إليه بخط أحمر. سوف تحصل على العدد الدقيق للأشخاص الذين شاهدوا مشاركتك. لذلك، ليس عليك بذل أي جهد إضافي لمؤشر الأداء الرئيسي هذا.

2. معدل المشاركة

يوضح معدل المشاركة ما إذا كانت مشاركاتك مثيرة للاهتمام أم لا.

وجود معدل مشاركة مرتفع يعني أنك قد تفوقت في اللعبة. تهانينا! جمهورك المستهدف يحب منشوراتك. ولكن ماذا لو كان معدل مشاركتك منخفضًا؟ قد تفكر في جعل منشوراتك أكثر متعة وملاءمة لجمهورك.

الآن، دعونا نرى كيفية تتبع معدل المشاركة الخاص بك Facebook دعامات:

قم بزيارة قسم “الرؤى” في حسابك Facebook صفحة. انقر على “المشاركات”. قم بالتمرير لأسفل إلى القسم المسمى “جميع المشاركات المنشورة”. سوف تحصل على بيانات المشاركة لجميع مشاركاتك. معدل المشاركة فوق 0.5 جيد. ولكن أي شيء أقل من ذلك يعني أن مشاركاتك تحتاج إلى تحسين.

3. نسبة النقر إلى الظهور

تعد نسبة النقر إلى الظهور (CTR) مقياسًا حيويًا لجميع الإعلانات الاجتماعية. وهو عبارة عن عدد النقرات على إعلانك مقسومًا على عدد مرات ظهوره. سيخبرك تتبع نسبة النقر إلى الظهور ما إذا كان الأشخاص يتخذون إجراءً بشأن إعلاناتك.

لحسن الحظ، لا تحتاج إلى تتبع نسبة النقر إلى الظهور يدويًا. Facebook و Instagram القيام بهذا العمل نيابة عنك. يمكنك الحصول على الأداء التفصيلي لجميع إعلاناتك في مدير الإعلانات.

وبدلاً من ذلك، يمكنك التحقق من تحليلاتك الاجتماعية باستخدام Mention Dashboard.

الخطوة 5: احسب رقم عائد الاستثمار (ROI) الخاص بك

لقد قمت بالفعل بحساب إجمالي استثماراتك. الآن، أنت بحاجة إلى تحديد القيمة النقدية لمكاسبك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك استخدام البيانات التاريخية من السجلات السابقة لشركتك لهذا الغرض. إذا كنت تعرف متوسط ​​القيمة الدائمة (LTV) لكل عميل، فيمكنك حساب القيمة التي تحصل عليها من كل زيارة ناجحة لموقعك.

لنفترض أن متوسط ​​القيمة الدائمة لكل عميل هو 300 دولار. وواحد من كل 30 شخصًا يشاهدون إعلانك يصبحون عملاء. وبالتالي فإن القيمة التي تحصل عليها من كل مشاهدة هي 10 دولارات.

بعد العثور على إجمالي الفوائد، تعرف على عائد الاستثمار في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنفس الصيغة البسيطة القديمة.

عائد الاستثمار على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي = (إجمالي الاستثمار – إجمالي التكلفة) / إجمالي الاستثمار *100

يمكنك أيضًا استخدام أ حاسبة الهامش لحساب إجمالي مكاسبك أو أرباحك.

هل حصلت على عائد استثمار سلبي؟ قد يكون ذلك بسبب عدم تحويل حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء.

نصائح للحصول على المزيد من عائد الاستثمار الخاص بك

لا يعد عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي مجرد مؤشر لأداء أنشطتك التسويقية. إنه يعني الكثير لعلامتك التجارية. دعونا نرى كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من عائد الاستثمار الخاص بك.

فكر على المدى الطويل

يمنحك المنشور الفيروسي دفعة من الدوبامين. ولكن هذا ليس كل شيء في التسويق الرقمي. عليك أن تفكر في الصورة الأكبر وتركز على أهداف عملك طويلة المدى.

على سبيل المثال، الاستفادة من الاتجاه قد تجلب الكثير من التفاعل. ولكن، ما الفائدة إذا كان هذا الاتجاه لا علاقة له بعملك أو الجمهور المستهدف؟

وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر بكثير من مجرد توليد العملاء المحتملين. يساعدك على إنشاء صورة إيجابية ومتسقة للعلامة التجارية. تأكد من عدم نشر شيء يزعج عملائك أو لا يلقى صدى لديهم.

يمكنك أيضًا استخدام شبكتك الاجتماعية لحل مشكلات العملاء. سيؤدي ذلك إلى إنشاء صورة موثوقة للعلامة التجارية على المدى الطويل. 49% من العملاء التخلي عن العلامات التجارية بسبب سوء خدمة العملاء. لذا، من الأفضل أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمعالجة شكاواهم قبل أن يهربوا إلى منافسيك.

استخدم معيار البداية

لن تحقق كل أهدافك في يوم واحد. ولهذا السبب من المهم أن يكون لديك معيار بداية في الاعتبار. أبقِ مدى الوصول والمشاركة والمبيعات بعيدًا عن ذهنك خلال الأيام الأولى. بدلاً من ذلك، ركز على إنشاء محتوى قيم لجمهورك. سيعطيك ذلك أيضًا بعض المكاسب العضوية الجيدة.

قم بتعيين معيار للمحتوى الخاص بك. تأكد من أنها تلبي معايير الجودة لعملك. سيؤثر ذلك بشكل مباشر على عائد الاستثمار في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المدى الطويل.

فيما يلي بعض الأمثلة على المحتوى الإبداعي لشركات B2B والتي ستلهمك للارتقاء بمستوى لعبة المحتوى الخاصة بك.

حساب الاستثمارات غير النقدية

لقد قمت بحساب التكاليف الإجمالية لإجراءاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن ماذا عن كل تلك الساعات التي قضيتها في العصف الذهني؟ ماذا عن أفكار الحملة الرائعة التي جاءت من عقلك؟ تعد هذه الاستثمارات غير النقدية جزءًا مهمًا من جهود التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن النظر في استثماراتك غير النقدية سيخبرك ما إذا كنت قد حصلت على العائدات المطلوبة.

خذ بعين الاعتبار جودة البيانات

هناك العديد من أدوات عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي. سوف تحصل أيضًا على بعض الأدوات المجانية. ولكن تأكد من أن البيانات التي تم جمعها حقيقية وموثوقة. والخبر السار هو أن Facebook و Instagram تتيح لك تتبع التحليلات دون مساعدة أي أدوات خارجية. ولكن، إذا حصلت على أداة مجانية لا تقاوم، فتأكد من أنها من مصدر موثوق به.

يمكن أن تؤثر البيانات غير الدقيقة والمتحيزة على حملاتك الاجتماعية وتضر عملائك.

الآن بعد أن عرفت أهمية حساب عائد الاستثمار على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك تتبع التحليلات وفقًا لأهدافك. إذا قمت بالاستفادة من البيانات وعززت عائد الاستثمار الخاص بك، فيمكنك رفع ميزانية وسائل التواصل الاجتماعي لشركتك.

إذًا، هل أنت مستعد للارتقاء بعملك إلى آفاق جديدة من خلال استراتيجيتك الاجتماعية الرائعة؟ خذ الأدوات الموجودة في المقالة واذهب إليها.