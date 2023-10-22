ستساعدك المقالة التالية: حصان طروادة مستضاف على صفحات جوجل

حصان طروادة مستضاف على صفحات جوجل

لقد كانت Google هدفًا لبعض الأشخاص الذين لم يكونوا على ما يرام حيث تم استهداف خادم الاستضافة الخاص بها عندما قام المهاجمون بتحميل ملف ضار على خادم صفحات Google. صفحات Google هي خدمة Google التي تتيح لأصحاب حسابات Google إنشاء صفحات ويب واستضافتها باستخدام Google.

من زي دي نت:

يمكن أن يبقى حصان طروادة خاملاً على نظام المستخدم حتى يقوم الفرد بتسجيل الدخول إلى موقع ويب مصرفي ثم يحاول سرقة معلوماته الشخصية عن طريق التقاط ضغطات المفاتيح الخاصة به، وفقًا لتنبيه أمني صدر يوم الجمعة عن طريق Websense.

ورغم أن شركة المراقبة الأمنية اكتشفت وجود حصان طروادة على صفحات جوجل، إلا أنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن رسائل بريد إلكتروني أو رسائل فورية زائفة تحاول إغراء المستخدمين بالنقر على روابط ضارة أو تنزيل ملفات خطيرة.

وقال متحدث باسم جوجل للصحافة:

“يُمكّن Google Page Creator المستخدمين من تحميل الملفات وتقديمها على موقع الويب الخاص بهم. نحن ندرك أن بعض المستخدمين يستضيفون ملفات ضارة ويقدمونها، ونقوم بإزالة صفحات الويب هذه عندما يتم إعلامنا بذلك. نحن نعمل على حل أكثر استدامة للحماية من هذه الجهود الخبيثة. ومع ذلك، فإننا نشجع المستخدمين على الاستمرار في إعلامنا عندما يواجهون مواقع تستضيف أو تقدم ملفات ضارة.