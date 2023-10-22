ستساعدك المقالة التالية: حضور استراتيجيات محرك البحث طوكيو

حضور استراتيجيات محرك البحث طوكيو

وفي يوم الخميس، سأحزم جهاز الكمبيوتر المحمول وبطاقات العمل والكاميرا الرقمية وقاموس اللغة اليابانية-الإنجليزية وأتوجه إلى طوكيو للحضور مؤتمر ومعرض استراتيجيات محركات البحث 2006 باليابان – إس إي إس طوكيو.

على عكس اتفاقيات SES الأمريكية والأوروبية، تتم إدارة وتنظيم SES طوكيو بواسطة وحدة منفصلة؛ IDG Japan, Inc. مع القليل من المساعدة من Yahoo Japan (وهي أيضًا راعي رئيسي). SES Tokyo هو حدث يستمر لمدة يومين وسأحضره يوم الخميس فقط، ولكن ستتاح لي الفرصة لأكون أحد مدوني البحث باللغة الإنجليزية الوحيدين الذين أعرفهم والذين يحضرون المعرض (أعتقد أن جون سكوت من V7N سيكون حاضرًا أيضًا).

وبالنظر إلى جدول استراتيجيات محرك البحث في اليابان، فإن الكلمة الرئيسية ليوم الخميس سوف تتمحور حول بحث ياهو ووسائل التواصل الاجتماعي.

تعد Yahoo Japan أقوى شركة وسائط إنترنت وأكثرها تأثيرًا في اليابان، وكانت Yahoo Japan في طليعة دمج الوسائط الاجتماعية في شبكتها النشطة المتمثلة في التسوق والمزادات والمدونات من Yahoo. أوه نعم، التدوين أمر كبير في اليابان والتدوين الشخصي في هذا البلد (خاصة بين الإناث) ربما يكون أكثر شعبية من أي بلد آخر (آمل أن أخرج من المؤتمر يوم الخميس ببعض الأرقام القوية).

في الساعة الواحدة بعد الظهر، بعد استراحة غداء بينتو، يبدو أن هناك جلسة مدبلجة مثيرة للاهتمام سيؤدي البحث والمدونة والخلاصة إلى تغيير المؤسسة: إدارة المعرفة المتطورة 2.0.

إعلان القائمة: أخذ الجذور في صناعة الهاتف المحمول في تمام الساعة 2:10 مساءً ينبغي إلقاء نظرة على تحقيق الدخل من الإنترنت عبر الهاتف المحمول في اليابان من خلال الإعلانات على شبكة البحث والإعلانات الصورية. يعد الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول حاليًا في اليابان مكلفًا بعض الشيء بين رسوم iMode للوصول عبر الهاتف المحمول وبعض البوابات التي تفرض رسوم اشتراك شهرية. قامت كل من Yahoo Japan وGoogle Japan بإدخال المقدمة وAdWords إلى الهاتف المحمول، كما حققت Yahoo Shopping Japan قفزات كبيرة في تحقيق الدخل من ويب الهاتف المحمول في هذا البلد.

ثم بعد استراحة بعد الظهر (والتي تعني استراحة القهوة والتدخين)، ستكون هناك حلقة نقاش مدبلجة ما هو التسويق عبر الويب لجيل Web2.0؟ ابحث عن سر النجاح في استراتيجيات الويب!.

على عكس مؤتمر بحث CNet Japan (الذي ضم المتحدثين الرئيسيين ديريك كونيل من Microsoft Live ودانييل ريد من Ask.com) الذي قمت بتغطيته في الخريف الماضي، ليس من المقرر أن يكون لدى SES Tokyo أي عروض تقديمية باللغة الإنجليزية.

ومع ذلك، مع قاموسي الموثوق به وكاتاكانا شيتاجيكي إلى جانبي، سأبذل قصارى جهدي لترجمة قلب وروح SES طوكيو، وطرح الأسئلة، وتدوين ما أستطيع من الحدث على الهواء مباشرة.

وإنني أتطلع أيضًا إلى التحدث مع بعض الرعاة والعارضين بما في ذلك Yahoo Japan وSearchTeria وValueCommerce وImniture وiREP. بالإضافة إلى ذلك، أتوقع مقابلة ممثلين من Technorati Japan وFeedster وAsk.jp أثناء وجودي في المعرض.

إذا كنت ستحضر SES Tokyo، فيرجى ترك تعليق بعد هذا المنشور ونأمل أن نلتقي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت لديك أية أسئلة حول المدونات أو البحث أو تحسين محركات البحث أو التسويق عبر البحث في اليابان والتي تريد مني أن أتناولها في تغطية المؤتمر، فيرجى التأكد من التعليق أدناه.