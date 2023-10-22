ستساعدك المقالة التالية: حظر ماي سبيس في كلية ديل مار

حظر ماي سبيس في كلية ديل مار

قامت كلية أخرى بحظر موقع التواصل الاجتماعي الشهير MySpace.com. الأحدث في الخط هو كلية ديل مار ومقرها تكساس. سيتعين على طلاب هذه الكلية الوصول إلى هذا الموقع من خارج الحرم الجامعي إذا كانوا يريدون البقاء على اتصال مع أصدقائهم.

سبب هذا الانسداد هو أن الكلية تشعر أن الاستخدام المرتفع لهذا الموقع بالذات كان يؤدي إلى إبطاء الإنترنت في الحرم الجامعي. ووجد التحقيق أن الطلاب مدمن مخدرات ماي سبيس.كوم كانوا يستخدمون الكثير من النطاق الترددي للمدرسة.

ادعى أغسطس ألفونسو، رئيس قسم المعلومات والتكنولوجيا بالمدرسة، أن ما يصل إلى 40٪ من حركة المرور اليومية واستخدام النطاق الترددي كان على هذا الموقع. وأضاف الرئيس كارلوس جارسيا:كان هذا يتعلق بقدرتنا على تقديم تعليمات تعتمد على الويب، وكان موقع MySpace.com يبطئ كل شيء“.

ومع ذلك، ينقسم الطلاب حول هذه الخطوة التي اتخذها قسم التكنولوجيا.

يدعي البعض أن هذا أمر جيد، حيث أنهم الآن قادرون على التركيز على أشياء أكثر أهمية في الحرم الجامعي بينما يعتقد البعض الآخر أنه بما أنهم يدفعون مقابل الوصول إلى الإنترنت، فيجب أن يكونوا أحرارًا في تصفح الإنترنت أينما يريدون. وهذا أمر منطقي بالنظر إلى أن موقع MySpace.com يعد خدمة قانونية أساسية ولا يتضمن عمليات نقل ملفات p2p.

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