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حكم جزئي بشأن بحث الصور في Google وانتهاك حقوق الطبع والنشر

تعرضت Google ومحركات البحث الأخرى لانتقادات شديدة من قبل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية هوارد ماتز الذي أصدر حكمًا جزئيًا بأن Google Image Search ينتهك حقوق الطبع والنشر لـ Perfect 10 من خلال عرض لقطات مصغرة لصور Perfect 10 المسروقة في نتائج البحث.

لم يقم Google بسرقة صور Perfect 10، وبدلاً من ذلك قامت مواقع ويب أخرى وقامت عناكب Google بفهرسة تلك المواقع وإضافة ملفات الصور الخاصة بتلك المواقع إلى نتائج بحث الصور من Google.

لا يمثل حكم القاضي ماتز ضربة مباشرة لشركة Google، حيث قال ماتز إنه “لا يمكن تحميل Google المسؤولية عندما ينقر المشاهدون على الصور ويتم توجيههم إلى مواقع الطرف الثالث التي تحتوي على صور بالحجم الكامل مسروقة من موقع الويب الخاص بـ Perfect 10”.

أمر القاضي ماتز Google وPerfect 10 بصياغة أمر قضائي يسمح لـ Google Image Search بمواصلة عرض صوره مع احترام حقوق الطبع والنشر لعمل Perfect 10، والعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر للآخرين.

المشكلة هي أنه إذا وافقت جوجل على القيام بذلك، فإن ماتز يحكم ضد جوجل في هذه القضية، ولا تستطيع جوجل إلغاء الحكم في محكمة الاستئناف – قد يكون هذا بمثابة ضربة قوية لجميع محركات البحث عن الصور حيث يتم فهرسة نسبة كبيرة من أعمال الصور. محمية بحقوق الطبع والنشر.

وقال مايكل كوون، المتحدث باسم جوجل، لوكالة أسوشيتد برس: “على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل إزاء أجزاء من الحكم، إلا أننا سعداء بالحكم الإيجابي الذي أصدره القاضي ماتز بشأن الارتباط والجوانب الأخرى للبحث عن الصور في Google”. “نتوقع أن أي أمر قضائي أولي لن يكون له أي تأثير على الغالبية العظمى من عمليات البحث عن الصور وسيؤثر فقط على عمليات البحث المتعلقة بـ Perfect 10.”

عندما ينقر المستخدم على الصورة المصغرة، تنقسم الصفحة إلى إطارين. يعرض الجزء العلوي من الصفحة نطاقًا ضيقًا يتضمن الصورة المصغرة وتحذيرًا من أن الصورة المصغرة “قد يتم تصغيرها وتخضع لحقوق الطبع والنشر”. تتم استضافة الفرقة على أجهزة الكمبيوتر المملوكة لشركة Google.

تتم استضافة الجزء السفلي من الصفحة بواسطة موقع الويب التابع لجهة خارجية والذي يعرض الصورة بالحجم الكامل.

تزعم شركة Perfect 10 أن عرض الصورة المصغرة يعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق الطبع والنشر الخاصة بها، وأن عرض الصورة الأكبر، على الرغم من استضافتها بواسطة موقع ويب تابع لجهة خارجية، يشكل انتهاكًا ثانويًا لحقوق الطبع والنشر من جانب Google.

حكم القاضي ماتز بأن شركة Perfect 10 قدمت أدلة كافية لاستنتاج أنها ستنجح في المحاكمة بشأن ادعائها بالانتهاك المباشر لحقوق الطبع والنشر.