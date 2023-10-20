ستساعدك المقالة التالية: حملة تسويق البحث وإدارة المشاريع في السوق اللاتينية

جلسة حول حملة التسويق عبر البحث وإدارة المشاريع في السوق اللاتينية. يدير هذه الجلسة ناتشو هيرنانديز من iHispanic، وهو الراعي الرئيسي لاستراتيجيات محرك البحث لاتينو / ميامي.

تشمل التحديات المتضمنة في إدارة حملات التسويق عبر محركات البحث في السوق اللاتينية الترجمة وإدارة المواقع المحلية وأدوات تقديم العطاءات عبر اللغات.

بول د. سافري من SilverDisc تشيلي ليميتادا

بول، من تشيلي، هو أول من تحدث عن إدارة حسابات الدفع لكل نقرة (PPC) للعملاء. يناقش بول إدارة إعداد الحساب والإدارة المستمرة للتغييرات الهيكلية في الحساب.

هل هناك حجم بحث كافٍ لمصطلح أو عميل؟ “أحب صيد الأسماك، وأريد أن أصطاد حيث يوجد المزيد من الأسماك في النهر. إذا وصلت إلى النهر ولم يكن هناك صيادون، فهذا يعني شيئين. أولاً، أنا أول واحد! نعم! أو ثانياً: لا يوجد ما يكفي من الأسماك لتبرير الصيد في هذا النهر.“

يساعد Paul الجمهور من خلال تقديم نصائح حول صفحات الموقع التي سيتم تضمينها في حملة التسويق عبر البحث من خلال:

تحديد الصفحات بناءً على مدى شعبيتها ووجودها “بالقرب” من صفحة التحويل.

التأكد من أن الصفحات المستهدفة حديثة، وأن الأسعار محدثة، وأخيرًا، تأكد من أن الصفحات قابلة للاستخدام.

تأكد من أن الإعلان بنفس لغة الصفحة المقصودة.

أساسيات تسويق البحث:

اختر الكلمات الرئيسية المستهدفة.

تتبع مسارات المستخدم على الموقع.

قياس المبيعات التي تنتج عن المصطلحات الأساسية.

احتفظ بمجموعات المجموعات الإعلانية في الحملات:

مشاركة الميزانية اليومية

الشبكات المستهدفة المشتركة

اللغات المشتركة

إدارة عروض الأسعار :

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI)

حدد مجالات الحسابات التي لها أكبر تأثير على مؤشرات الأداء الرئيسية

إذا كنت تستخدم أداة عروض الأسعار، فاختر أداة تسمح بضبط مؤشرات الأداء الرئيسية في الوقت الفعلي

اختر أداة عروض الأسعار التي تتتبع تكاليف استخدام واجهة برمجة التطبيقات

راقب منافسيك لمعرفة التغييرات التي يقومون بها، بما في ذلك تصنيف منافسيك وحجم مرات الظهور ومراقبة معدل النقر إلى الظهور؛ إذا أسقطت نسخة إعلان منافسيك فمن المحتمل أن تكون أكثر إقناعًا من نسختك.

مراقبة تغييرات موقع العميل:

انتظر حتى يخبرنا العميل (لا يحدث أبدًا)

مراقبة الخلاصات التي تحتوي على محتوى وبنية الموقع.

قم بالزحف ومقارنة التغييرات التي تم إجراؤها على الموقع.

مارتن جالوني، مدير التسويق في MercadoLibre

يقسم مارتن العرض التقديمي إلى قسمين؛ عملية البحث المدفوعة واستراتيجية البحث العضوي في MercadoLibre. يحتوي المزيج التسويقي عبر الإنترنت الخاص بـ MercadoLibre على 6 قنوات:

البوابات

الشركات التابعة

منتجات

البحث المدفوع

مباشر

بالموقع

هدف البحث المدفوع هو زيادة عدد الزيارات المؤهلة إلى الموقع مما سيؤدي إلى إجراء معاملات. تتضمن # خطوات في العملية ما يلي: إنشاء الكلمات الرئيسية، والحركة (الصفحات المقصودة، وإدارة عروض الأسعار) والتحسين (ROI).

من حيث توليد الكلمات الرئيسية؛ ما الذي يبحث عنه المستخدمون المؤهلون؟

يقوم MercadoLibre أولاً بالنظر إلى البيانات الداخلية… ما الذي يبحث عنه المستخدمون على الموقع نفسه، بما في ذلك القوائم والأخطاء الشائعة. تشتمل فئات الإلكترونيات والكمبيوتر على العديد من المنتجات باللغة الإنجليزية والتي قد لا يعرف العديد من المستخدمين في أمريكا اللاتينية كيفية تهجئتها، وتشكل الأخطاء الإملائية جزءًا كبيرًا من عملية تحديد الهوية الداخلية.

المعلومات الخارجية: إطلاق المنتجات لكل بلد، والأخبار والاتجاهات، والعناصر الموسمية والترجمة.

تأكد من أن الكلمات الرئيسية تحترم سياسات MercadoLibre والسياسات المحلية وسياسات العلامات التجارية.

خطوات إعداد الحملة:

الاستهداف: المحلية واللغة

نوع المطابقة: الكلمات الرئيسية والمجموعة الإعلانية

الإبداع: نقطة السعر وإدراج الكلمات الرئيسية

الصفحة المقصودة: الصفحة الرئيسية، صفحات الفئات، القوائم، عمليات البحث، صفحات الدليل، صفحات المنتجات أو العروض الترويجية

إدارة العطاءات: هدف الموضع، هدف عائد الاستثمار، هدف تكلفة النقرة

أهداف وسيناريوهات الكلمات الرئيسية المختلفة:

أهداف الوظيفة: العلامات التجارية والكلمات الرئيسية الإستراتيجية

هدف عائد الاستثمار: عائد الاستثمار الذي يمكن تحقيقه لكل كلمة رئيسية؛ 90% من الكلمات الرئيسية

تكلفة النقرة: الفئات المبوبة، زيادة حركة المرور

تحسين الحملة:

“إذا تمكنا من قياسه، يمكننا إصلاحه.“

إذا حققت الكلمة الرئيسية الهدف: قم بتوسيع الحملة

إذا لم تعمل الكلمة الرئيسية: قم بتحسين النسخة والصفحة المقصودة وتكلفة النقرة والاختبار المستمر

تتغير الكلمات الرئيسية والسلوك دائمًا، لذلك لا يتوقف التحسين

يتحدث فرانك واتسون (AussieWebmaster) من شركة FXCM لتداول العملات الأجنبية أيضًا عن إنشاء فريق تسويق بحثي رئيسي الأداء.

يناقش أليكسي هنتلي من NatureAir التسويق عبر البحث في صناعة السفر والسياحة في كوستاريكا.

أعتذر ولكن بطارية جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي على وشك النفاد، لذا سأقوم بتحديث المنشور في وقت لاحق من اليوم بمقتطفات من الآخرين الذين يغطون الجلسة.