ستساعدك المقالة التالية: خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني – التسويق الرقمي PurpleCow

اسمحوا لي أن أشرح كيف يمكنك تنمية عملك من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني. من بين جميع أساليب التسويق المتوقعة، من المتوقع أن ينمو التسويق عبر البريد الإلكتروني هذا العام. ومن المتوقع أن يكون أكبر وأكثر حيوية لتطوير الأعمال المختلفة. ناهيك عن أنها طريقة رائعة لرعاية وإشراك العملاء المحتملين وإنشاء عملاء محتملين في عملك.

هناك الكثير من تقنيات التسويق الرقمي؛ ومع ذلك، يفضل العملاء أيضًا العلاقة الحميمة والتخصيص وسهولة التسويق عبر البريد الإلكتروني. فيما يلي بعض الدراسات التي أجراها موقع أتمتة البريد الإلكتروني AWeber.

دليل اجتماعي على أن التسويق عبر البريد الإلكتروني هو الفائز الأكيد

وفقًا لموقع أتمتة البريد الإلكتروني المطلوب بشدة، هذه هي النتائج التي توصلوا إليها عند دراسة السوق عبر الإنترنت هذه الأيام:

ارتفاع معدل الأشخاص الذين يفتحون رسائل البريد الإلكتروني . يفتح 90% من الطبقة العاملة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم قبل الذهاب إلى العمل. أيام الاثنين حوالي الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا هي المكان الذي يقرأون فيه رسائل البريد الإلكتروني أكثر من غيرهم.

. يفتح 90% من الطبقة العاملة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم قبل الذهاب إلى العمل. أيام الاثنين حوالي الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا هي المكان الذي يقرأون فيه رسائل البريد الإلكتروني أكثر من غيرهم. 66% تحولوا إلى عملاء شراء. ونتيجة لعرض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعلامة التجارية، قام المستهلكون بشراء منتجات وخدمات الشركة.

ونتيجة لعرض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعلامة التجارية، قام المستهلكون بشراء منتجات وخدمات الشركة. عائد على الاستثمار 4300%. من منا لا يرغب في الحصول على عائد استثمار مرتفع كهذا؟ قد تكون إدارة متجر عبر الإنترنت مكلفة. المبيعات الجيدة القادمة يمكن أن تنقذ عملك.

من منا لا يرغب في الحصول على عائد استثمار مرتفع كهذا؟ قد تكون إدارة متجر عبر الإنترنت مكلفة. المبيعات الجيدة القادمة يمكن أن تنقذ عملك. حوالي ثلث العملاء يفضلون البريد الإلكتروني. لقد لاحظت AWeber أن عددًا كبيرًا من مستخدمي الإنترنت يفضلون إرسال اتصالاتهم وعروضهم الترويجية وتحديثاتهم إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

لقد لاحظت AWeber أن عددًا كبيرًا من مستخدمي الإنترنت يفضلون إرسال اتصالاتهم وعروضهم الترويجية وتحديثاتهم إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. مع Shopify، 38% اشتركوا في العروض الترويجية. يشير موقع التجارة الإلكترونية الشهير Shopify إلى أن المستخدمين على استعداد لتبادل عناوين بريدهم الإلكتروني للحصول على معلومات وعروض ترويجية وخصومات على المنتجات.

إذا لم تكن قد استثمرت بعد في التسويق عبر البريد الإلكتروني، فمن المحتمل أنك تخسر المال على الطاولة. لا يزال غير مقتنع؟ إليك المزيد من الأسباب التي يمكننا تقديمها لك.

أداء أفضل من وسائل التواصل الاجتماعي. في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي هي القناة المثالية لجذب الجماهير، فإن التسويق عبر البريد الإلكتروني يؤدي أداءً أفضل في توليد المبيعات. أظهرت دراسة أجرتها شركة ماكينزي آند كومباني أن إرسال رسائل البريد الإلكتروني أكثر فعالية 40 مرة من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي هي القناة المثالية لجذب الجماهير، فإن التسويق عبر البريد الإلكتروني يؤدي أداءً أفضل في توليد المبيعات. أظهرت دراسة أجرتها شركة ماكينزي آند كومباني أن إرسال رسائل البريد الإلكتروني أكثر فعالية 40 مرة من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. سوف يستغرق تحسين محركات البحث بعض الوقت. سوف تستغرق عمليات البحث العضوية من العملاء بعض الوقت. علاوة على ذلك، أصبح التسلق في صفوف صفحات محرك البحث أكثر صعوبة في الوقت الحاضر. من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكنك توجيه حملاتك شخصيًا إلى البريد الوارد لعميلك.

لقد رأيت الآن كيفية عمل التسويق عبر البريد الإلكتروني ولماذا يعد أسلوبًا تسويقيًا مفضلاً لشركتك. إذًا، كيف تنمي أعمالك من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

طرق لتنمية أعمالك من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني أحد أكثر الطرق فعالية لتنمية الأعمال التجارية. ولكن، كيف يمكنك استخدامه لصالحك؟ فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرائعة التي يمكنك استخدامها للاستفادة من حملاتك.

1. الترحيب بعملائك الجدد. لجعل الأمر أكثر تخصيصًا، فإن إرسال بريد إلكتروني ترحيبي إلى عملائك المحتملين سيجعلهم يشعرون بمزيد من الترحيب. يمكنك أيضًا أتمتة الرسالة بأسمائهم في قسم الرأس.

2. الترويج للمنتجات والخدمات. النقطة المحورية في التسويق عبر البريد الإلكتروني هي الترويج لخدماتك وبضائعك. حاول إخبارهم بفوائد منتجاتك وكيف يمكن أن تؤثر على حياتهم. قم بإغراء عملائك المحتملين بخصم حصري للتسجيل!

3. قم بعمل بطاقات المتابعة. تعد بطاقات التهنئة، مثل متى بدأوا في استخدام الموقع، أو متى كانت آخر مرة قاموا فيها بزيارة بوابتك، إحدى الطرق للحفاظ على ولاء العملاء. إذا لم يجروا أي عملية شراء، يمكنك أن تقدم لهم خصمًا.

4. قم بتثقيف عملائك حول الصناعة. يمكنك إعطاء مدونات أو روابط تتناول قضايا الصناعة أو عملك في هذا الشأن. على سبيل المثال، إذا كان عملك يتعامل مع الأبوة والأمومة، فهل يجب أن يعرف عملاؤك عن النوم المشترك مع طفل قبل أن يشتروا واحدًا؟ هل سيشتركون في خدماتك إذا كانت ذات صلة بالاتجاهات الحالية؟

5. إرسال الشهادات. يثق الأشخاص في عملك إذا كان هناك مستخدمون آخرون استفادوا من منتجاتك أو خدماتك. يمكن أن تؤدي مشاركة الشهادات حول عملك إلى زيادة المصداقية. يمكنك دائمًا أن تطلب منهم مراجعة البضائع الخاصة بك إذا كان ذلك يرضيهم كثيرًا.

6. تنظيم مسابقة. يمكن أن يكون أي شيء – هدايا مجانية، وبطاقات هدايا، ونقودًا، والمزيد. يحب العملاء المسابقات، خاصة تلك التي يمكنهم الحصول على جائزة رائعة فيها.

7. تقديم هدية شكر. اشكر عملائك دائمًا على شراء منتجاتك أو الاستفادة من خدماتك! قد تتكون رسالة الشكر الإلكترونية أيضًا من خصومات الولاء والعروض الترويجية الخاصة الأخرى.

نصائح حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من التسويق عبر البريد الإلكتروني

التسويق عبر البريد الإلكتروني هو فن يحتاج المرء إلى فهمه وممارسته لتحقيق أقصى استفادة منه. سنشارك هنا نصائح حول كيفية تعزيز أعمالك باستخدام هذا النوع من أساليب التسويق.

تنويع المحتوى الخاص بك. لن يعجب الناس عندما يبدو كل تسويق عبر البريد الإلكتروني متشابهًا. قد يشعر المشتركون بالملل إذا واصلت إرسال نفس الرسائل الترويجية لهم خلال الأسبوعين الماضيين.

لن يعجب الناس عندما يبدو كل تسويق عبر البريد الإلكتروني متشابهًا. قد يشعر المشتركون بالملل إذا واصلت إرسال نفس الرسائل الترويجية لهم خلال الأسبوعين الماضيين. حدد وقت بريدك الإلكتروني وقم بذلك باستمرار. متى سوف ترسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ كل ثلاثة أيام؟ كل اسبوع؟ أو كل شهر؟ في بعض الأحيان، تحتاج إلى توفير مساحة كافية للمستخدمين حتى لا ينزعجوا منها أو يكفي فقط حتى لا يفتقدوك.

متى سوف ترسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك؟ كل ثلاثة أيام؟ كل اسبوع؟ أو كل شهر؟ في بعض الأحيان، تحتاج إلى توفير مساحة كافية للمستخدمين حتى لا ينزعجوا منها أو يكفي فقط حتى لا يفتقدوك. جعل الاشتراك سهلا. ستثبت إضافة زر الحث على اتخاذ إجراء في النهاية أنه من السهل على المشتركين التصرف بناءً على المحتوى الخاص بك. وبالمثل، عند إنشاء قائمة الاشتراك الخاصة بك، يمكنك دمج نموذج منبثق حيث يقومون بالتسجيل للاشتراك في خطط التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.

ستثبت إضافة زر الحث على اتخاذ إجراء في النهاية أنه من السهل على المشتركين التصرف بناءً على المحتوى الخاص بك. وبالمثل، عند إنشاء قائمة الاشتراك الخاصة بك، يمكنك دمج نموذج منبثق حيث يقومون بالتسجيل للاشتراك في خطط التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك. قم بتقسيم قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك. يعد تقسيم قائمة البريد الإلكتروني أحد الأشياء التي يتعين عليك القيام بها للاحتفاظ بالعملاء المخلصين. يمكنك إنشاء مجموعة للمشتركين الجدد ومجموعة أخرى للعملاء القدامى. لن يقتصر الأمر على تسهيل حملاتك فحسب، بل يمكن لكل نوع من العملاء الاستفادة من حملة مصممة خصيصًا له أو لها.

يعد تقسيم قائمة البريد الإلكتروني أحد الأشياء التي يتعين عليك القيام بها للاحتفاظ بالعملاء المخلصين. يمكنك إنشاء مجموعة للمشتركين الجدد ومجموعة أخرى للعملاء القدامى. لن يقتصر الأمر على تسهيل حملاتك فحسب، بل يمكن لكل نوع من العملاء الاستفادة من حملة مصممة خصيصًا له أو لها. الرد على رسائل البريد الإلكتروني للعملاء. عندما ترسل بريدًا إلكترونيًا، توقع أن يطرح العملاء أسئلة حوله. استجب لها دائمًا لبناء مصداقيتك وثقتك.

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