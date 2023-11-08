ستساعدك المقالة التالية: خدمات تسويق تحسين محركات البحث (SEO) التي لا ينبغي الاستغناء عنها في عام 2023

عند التفكير في خدمات تسويق تحسين محركات البحث (SEO)، قد تتساءل كيف يختلف ذلك عن خدمات التسويق الرقمي.

باختصار، التسويق الرقمي أقرب إلى ما قد تتذكره بالتسويق التقليدي.

يركز تسويق تحسين محركات البحث (SEO) بشكل كامل على التسويق عبر الإنترنت وعلى المساعدة في جعل موقع الويب الخاص بك متميزًا بين جميع المواقع الأخرى.

ما هي خدمات SEO في التسويق؟

تشمل خدمات تحسين محركات البحث (SEO) في التسويق مجموعة متنوعة من خدمات التسويق الرقمي التي تهدف إلى تحسين موقع الويب الخاص بشركة أو فرد والتواجد عبر الإنترنت من أجل تحسين رؤية الموقع وتصنيفاته وسلطته عبر الإنترنت.

قد يتم تقديم خدمات تسويق تحسين محركات البحث (SEO) من قبل الشركات أو الوكالات أو المستقلين أو الاستشاريين.

معظم الكيانات التي تقدم خدمات تسويق تحسين محركات البحث (SEO) إما تتخصص في مجال معين أو تقدم مجموعة من استراتيجيات التسويق، مثل البحث عن الكلمات الرئيسية وتنفيذها، وتحسين محركات البحث على الصفحة و/أو خارج الصفحة، وتحسين محركات البحث الفنية، وتحسين محركات البحث المحلية.

Note يجب أن يكون تسويق تحسين محركات البحث (SEO) مستمرًا نظرًا لأن خوارزميات محرك البحث تتغير على أساس روتيني.

ما هي الأمثلة على تسويق كبار المسئولين الاقتصاديين؟

يتخذ تسويق تحسين محركات البحث (SEO) العديد من الأشكال والأشكال، خاصة مع تغير خوارزميات محركات البحث وتغير سلوك المستهلك عبر الإنترنت.

بشكل عام، تتضمن بعض الأمثلة على التسويق الاحترافي لتحسين محركات البحث ما يلي:

تدقيق الموقع

المحتوى الأمثل لكبار المسئولين الاقتصاديين

البحث عن الكلمات الرئيسية والاستراتيجية

التحسين على الصفحة

التحسين خارج الصفحة

تحسين محركات البحث المحلية

صيانة SEO المستمرة

لماذا استخدام التسويق كبار المسئولين الاقتصاديين؟

هناك أكثر من مليار موقع على شبكة الإنترنت حتى كتابة هذه السطور.

وبطبيعة الحال، ليس كل منهم يتنافسون على حصتك في السوق.

ما يقدر بنحو 82% من مواقع الويب غير نشطة، ولكن 18% منها نشطة. بغض النظر عن نوع موقع الويب لديك، ولأي غرض كان، فمن المؤكد تقريبًا أن هناك عددًا قليلاً من المواقع الأخرى التي تتنافس معك.

وهذا تقدير سخي للغاية، لأنه في الحقيقة، ربما يكون هناك مئات أو حتى آلاف من مواقع الويب التي تتنافس معك.

من المستحيل إجراء تخمين مستنير دون القيام ببعض الأعمال التحليلية، التي تندرج ضمن… تسويق تحسين محركات البحث (SEO).

في هذا اليوم وهذا العصر، يحتاج كل مالك موقع ويب إلى تسويق تحسين محركات البحث (SEO) من أجل إحداث تأثير على الإنترنت، ومن أجل الحصول على تصنيف عالٍ في محركات البحث، ومن أجل زيادة حركة المرور، من أجل اكتساب السلطة، وأخيرًا، من أجل كي تنجح.

سواء كان لديك موقع ويب مكون من صفحة واحدة يقدم نصائح لمجتمعك حول طرق قضاء عطلة نهاية الأسبوع أو موقع ويب عملاق ينشر إحصائيات مهمة حول استطلاعات الرأي العالمية، فأنت بحاجة إلى تسويق تحسين محركات البحث (SEO) من نوع ما.

ما هي استراتيجية التسويق SEO؟

استراتيجية تسويق تحسين محركات البحث (SEO) هي نوع من التسويق حيث يتم استخدام تحسين محرك البحث لزيادة احتمالية ظهور موقع ويب معين عندما يقوم الفرد بإجراء بحث عبر الإنترنت.

هناك العديد من “الأدوات” في استراتيجية التسويق لتحسين محركات البحث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

بحث الكلمات الرئيسية والاستراتيجية

يشير البحث عن الكلمات الرئيسية وإستراتيجيتها إلى تحديد وتحليل الكلمات الرئيسية والعبارات الدقيقة التي يستخدمها الأفراد عندما يبحثون عن أشياء عبر الإنترنت.

الهدف من البحث عن الكلمات الرئيسية هو فهم اللغة التي يستخدمها الجمهور المستهدف عند إجراء البحث بحيث يمكن تنفيذ هذه الكلمات الرئيسية في جهود التسويق.

بناء وصلة

بناء الروابط هو عملية الحصول على روابط خلفية (تُعرف أيضًا باسم “الروابط الواردة” أو “الروابط الواردة”) إلى موقع ويب من مواقع ويب أخرى عالية الجودة.

يعد عدد الروابط الخلفية وجودتها من أهم العوامل التي تستخدمها محركات البحث مثل جوجل لتصنيف مواقع الويب في نتائج البحث الخاصة بها، ولهذا السبب فإن بناء الروابط هو خدمة تسويق لتحسين محركات البحث (SEO) لا ينبغي أن تستغني عنها في عام 2023 وما بعده.

تحسين محركات البحث الفنية

يعني SEO التقني تحسين الجوانب الفنية لموقع الويب من أجل تحسين رؤية الموقع وتصنيفه في نتائج محرك البحث.

تتضمن أمثلة تحسين محركات البحث الفنية على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

التأكد من أن الموقع يتمتع ببنية واضحة ومنطقية

استخدام كود “نظيف” مناسب للجوال

الاستخدام الصحيح لخرائط الموقع وملفات robots.txt

تحسين عناوين URL والبيانات التعريفية باستخدام الكلمات الرئيسية

تذكر أن محركات البحث “عمياء”. يمكّن SEO التقني محركات البحث من فهم موقع الويب والزحف إليه وفهرسته.

بدون تقنية تحسين محركات البحث (SEO)، سيكون من الصعب أو المستحيل على محركات البحث فهم الغرض من الموقع ومحتواه.

تحسين محركات البحث المحلية

يعني تحسين محركات البحث المحلية التأكد من أن موقع الويب الخاص بالشركة ووجودها عبر الإنترنت يحتل مرتبة عالية في نتائج محرك البحث لمواقع جغرافية محددة.

يعد تحسين محركات البحث المحلية استراتيجية مهمة للشركات التي لها موقع فعلي وتخدم العملاء في منطقة معينة.

من خلال تحسين البحث المحلي، يمكن للشركات زيادة ظهورها للعملاء المحتملين في منطقتها ويمكنها جذب المزيد من الزيارات إلى مواقعها الفعلية.

تحسين محركات البحث على الصفحة

يشير تحسين محركات البحث على الصفحة إلى تحسين المحتوى الموجود في الموقع وبنية موقع الويب. يتضمن تحسين محركات البحث على الصفحة عدة عوامل مثل:

علامات العنوان والأوصاف التعريفية

العناوين والعناوين الفرعية

الصور ومقاطع الفيديو

هيكل URL

الربط الداخلي

Note أن تحسين محركات البحث على الصفحة يمثل نصف استراتيجية محتوى تحسين محركات البحث الشاملة؛ والآخر هو تحسين محركات البحث خارج الصفحة.

تحسين محركات البحث خارج الصفحة

يعني تحسين محركات البحث خارج الصفحة تحسين رؤية موقع الويب وتصنيفاته من خلال زيادة سلطة الموقع. يساعد تحسين محركات البحث خارج الصفحة محركات البحث على فهم شعبية وسلطة موقع الويب.

تندرج الاستراتيجيات التالية ضمن تحسين محركات البحث خارج الصفحة:

الحصول على روابط خلفية من مواقع عالية المستوى

بناء حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي

خلق العلامة التجارية والسمعة

المدونات الضيف

زيادة التواجد القوي على الإنترنت

تعزيز العلاقات مع المجتمعات عبر الإنترنت

في الأساس، تندرج استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) التي تتم “خارج الموقع” للموقع ضمن فئة تحسين محركات البحث خارج الصفحة.

ما هو مزود خدمة تحسين محركات البحث (SEO)؟

هناك عدة أنواع مختلفة من مقدمي خدمات تحسين محركات البحث (SEO).

يقدم كل نوع مجموعة مختارة من الخدمات لمساعدة مواقع الويب في التصنيف والظهور عبر الإنترنت والسلطة.

تتضمن بعض الأمثلة على مقدمي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) والخدمات التي يقدمونها ما يلي:

وكالات تحسين محركات البحث

وهي وكالات متخصصة في تقديم مجموعة واسعة من خدمات تحسين محركات البحث، بما في ذلك معظم الاستراتيجيات المذكورة أعلاه بالإضافة إلى غيرها.

تقدم بعض الوكالات أيضًا خدمات إضافية مثل تصميم مواقع الويب وتطويرها وإنشاء المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لحسابهم الخاص

هؤلاء هم المبدعون الذين يقدمون عادةً خدمات محددة لتحسين محركات البحث، مثل إنشاء المحتوى والبحث عن الكلمات الرئيسية وتحسين محركات البحث على الصفحة.

وكالات التسويق الرقمي

توفر هذه الوكالات مجموعة واسعة من خدمات التسويق الرقمي، بما في ذلك تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني والعلامات التجارية وأعمال التصميم.

يمكنهم مساعدة الشركات من خلال اتباع نهج شامل لاستراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بهم.

مقدمو خدمات تحسين محركات البحث المتخصصة

تتخصص هذه الأنواع من الشركات عادةً في مجال معين من تحسين محركات البحث، مثل تحسين محركات البحث التقنية أو تحسين محركات البحث للتجارة الإلكترونية أو تحسين محركات البحث المحلية.

يعتمد اختيار مزود خدمة تحسين محركات البحث المناسب على احتياجات الشركة وأهدافها وقيود الميزانية.

إذا كنت مستعدًا للبدء بجدية في تسويق تحسين محركات البحث (SEO) في عام 2023، فيجب أن تكون زيارتك الأولى إلى WriterAccess.

لدى WriterAccess مجموعة من الكتاب المستقلين الذين يمكنك الاستفادة منهم لتزويدك بتحسين محركات البحث على الصفحة، ومحتوى بناء الروابط، وغير ذلك الكثير.

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