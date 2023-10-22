ستساعدك المقالة التالية: خدمة الأسئلة والأجوبة Answerbag تضيف مقاطع فيديو، Yahoo Next؟

خدمة الأسئلة والأجوبة Answerbag تضيف مقاطع فيديو، Yahoo Next؟

أضاف موقع Answerbag، وهو موقع يقدم كافة الأسئلة والأجوبة ويقدم بنية معلومات اجتماعية مشابهة لـ Yahoo Answers، ميزة جديدة هي “Video Answers” التي تسمح للمستخدمين بالإجابة على الأسئلة بالصور أو الفيديو بدلاً من النص. أحد الأمثلة على ذلك هو تقديم إجابات مرئية لأسئلة مثل، “كيف أستحم طفلاً؟” أو “كيف أقوم بحركة بهلوانية بالدراجة على دراجة نارية؟”

YouTubeوMySpace وGoogle Video وAOL Uncut والآن Yahoo Video تعمل على تغذية ظاهرة إنتاج ونشر الفيديو للهواة عبر الإنترنت والتي تعمل الآن شركة Answerbag، المملوكة للشركة الأم Infosearch Media، على تسخيرها من خلال إجابات الفيديو الخاصة بها.

“الأسئلة والأجوبة الاجتماعية هي أكثر من مجرد بحث، إنها إنشاء المحتوى ونشره. قال جويل داونز، نائب رئيس تسويق المنتجات في InfoSearch Media ومؤسس Answerbag: “إنه مجتمع من الأشخاص الذين يريدون إجابات عالية الجودة ومفيدة لسؤال محدد من مستخدمين آخرين يثقون بهم”. “باعتبارنا أول موقع للأسئلة والأجوبة الاجتماعية يقدم الفيديو، نشعر أننا نقدم تجربة أفضل وأكثر تعمقًا لمستخدمينا. تلتزم شركة Answerbag، من خلال الابتكارات التكنولوجية والتوظيف الاستراتيجي الجديد، بتوفير أفضل الأدوات والخبرة عبر الإنترنت لهذا المجتمع.

من حقيبة الإجابة:

بالتزامن مع إطلاق Video Answers، ستقوم Answerbag بإجراء مسابقة عبر الإنترنت للمستخدمين لنشر إجابات فيديو ذات صلة ومفيدة على الأسئلة المطروحة على الموقع. سيتم الحكم على إجابات الفيديو المقدمة من خلال مدى إجابتها على السؤال ومدى قيمة معلوماتها، وستكون أفضل الإجابات مؤهلة للحصول على جوائز. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Answerbag أنها تجاوزت حاجز المليون مستخدم الفريد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الكلام الشفهي وجودة مستخدميها. تم إنشاء Answerbag في عام 2003 وقد اكتسب متابعة قوية من المستخدمين، سواء المبتدئين أو الخبراء، الذين يقدمون معلومات متعمقة حول مجموعة واسعة من المواضيع، حتى بميزانية تسويق محدودة.

لست متأكدًا من أن Answerbag تعني مليون مستخدم مسجل أو مستخدم فريد قاموا بزيارة الموقع في هذا البيان، ولكن مع جيش موفري المحتوى الذي تمتلكه Infosearch Media ضمن قسم TrafficLogic، فإن ذلك يجعل المرء يتساءل عن عدد الإجابات أو الأسئلة المقدمة داخليًا . لا داعي للإشارة بإصبع الاتهام الزائف، حيث أن AOL Netscape تزرع نفسها داخليًا مع إطلاقها كما تفعل العديد من الشركات الناشئة الأخرى التي أنشأها المستخدمون.

بغض النظر، تعد إجابات الفيديو فكرة ذكية ونقطة تمايز لتمييزها عن عروض الأسئلة والأجوبة الاجتماعية من Yahoo وGoogle وMSN (توقع أن تتكامل Yahoo قريبًا حيث أن اتجاههم الاجتماعي يحصل على المزيد والمزيد من مقاطع الفيديو كل دقيقة).