ستساعدك المقالة التالية: خرائط جوجل تتعدى على ممتلكات الغير مرة أخرى: مدينة تحظر التجوّل الافتراضي

أنا أعيش في مجتمع خاص. عند كل مدخل للمجمع هناك لافتة مكتوب عليها “ممنوع التعدي على ممتلكات الغير”. لا التماس. مجتمع خاص، للمقيمين فقط.

الشارع في المجتمع هو ملكية خاصة، مما يعني أنه إذا كان أي شخص لا يعيش في المجتمع يستخدم الشوارع لأسباب غير زيارة أحد السكان أو الأعمال المعتمدة للمقيم؛ إنهم يتعدون على ممتلكات الغير. القواعد قاسية، لكنها تمنع مندوبي المبيعات غير المرغوب فيهم، والمتسولين، والأطفال الذين يقومون برمي أثاث الفناء في حوض السباحة. كما أنه يمنع كاميرات Google StreetView من الدخول.

وصلت الأخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع شمال أوكس، إحدى ضواحي سانت بول مينيسوتا الصغيرة وهي مدينة خاصة يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة. في نورث أوكس، المجتمع مملوك من قبل السكان والشوارع هي ملكية خاصة. مما يعني أنه لا يُسمح لسيارات Google StreetView بالدخول إلى المنطقة لتصوير المنازل.

تجاهلت خرائط جوجل قانون عدم التعدي على ممتلكات الغير، ودخلت الملكية الخاصة، ثم أطلقت النار على المدينة بأكملها. أصدرت شركة NorthOaks الآن طلبًا بأن تقوم خرائط Google بإزالة صور المنازل والمواقع التي تم التقاطها من الشوارع الخاصة من Google Maps StreetView.

قال توماس واتسون عمدة نورث أوكس: “الأمر لا يتعلق بالأشخاص المتحمسين الذين يحاولون معرفة كيفية إبعاد العالم”. ستارتريبيون.كوم“، “لم يكن لديهم حقًا أي ترخيص للانتقال إلى ملكية خاصة.”

ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها Google StreetView مشكلة بسبب التعدي على ممتلكات الغير، وربما لن تكون الأخيرة. ويسعدني أن أعرف أن Google التزمت بالقوانين في بلدي مجتمع تامبا الخاص الصغير الذي يضم 500 شخص أو نحو ذلك، ولم يدخل الملكية الخاصة.