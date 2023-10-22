ستساعدك المقالة التالية: خطط البحث الاجتماعي من Microsoft وEurekster

خطط البحث الاجتماعي من Microsoft وEurekster

تخطط شركة MSN التابعة لشركة Microsoft لإطلاق خدمة البحث الاجتماعي وخدمة الأسئلة والأجوبة والتي من شأنها أن تحاول التنافس مع خدمة MyWeb and Answers التابعة لشركة Yahoo. يشير آرون وول إلى مقالة BusinessWeek بعنوان Microsoft Gets Social والتي تتمحور حول خطط الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ MSN.

“تخطط Microsoft للكشف عن أداة بحث اجتماعي للأسئلة والأجوبة في الأشهر المقبلة، كما يقول جاستن أوسمر، كبير مديري المنتجات في MSN. ستتيح هذه الميزة للمستخدمين توجيه الأسئلة إلى عالم معين، مثل مجموعة من الأصدقاء، بدلاً من الحصول على قوائم تلقائية للنتائج من محرك بحث عام“.

ويضيف Osmer من MSN أيضًا في المقال أن أبحاث Microsoft أظهرت أن البحث العام لا يمكنه الإجابة على 50% من الاستفسارات المطروحة، وأن MSN Social Search الجديد سيكون “أحد أكبر المشاريع” لبحث MSN.

تشير المقالة أيضًا إلى أن Microsoft تجري محادثات لشراء Eureka، وهي شركة رائدة في مجال البحث الاجتماعي أطلقت منتجاتها قبل وقتها بكثير.

“وتجمع يوريكستر في الأساس بين البحث العام، من خلال الشراكة مع ياهو، والمعلومات المستمدة من مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل موقع Friendster.com. وبفضل تقنية يوريكستر، فإن مستخدم فريندستر الذي يبحث عن “العناية بالبشرة” سيحصل على نتائج تعكس آراء وتفضيلات مجموعة محددة مسبقاً، سواء كانت أصدقاء، أو جيران، أو مجموعة أخرى متقاربة – على سبيل المثال النساء الحوامل.“

بالعودة إلى Threadwatch، يسرد آرون هذه الأسباب التي تجعله يعتقد أن البحث الاجتماعي مبالغ فيه:

* عندما يتحسن الأشخاص في توجيه الأشخاص إلى المكان الذي يريدون الذهاب إليه بالضبط، تصبح الإعلانات القريبة من ذلك المحتوى أقل جاذبية.

* يشعر الكثير من الناس بالحرج من إظهار جهلهم أمام مجموعات كبيرة. قد يشعر البعض أن مجرد طرح الأسئلة يجعلهم يبدون سخيفين.

* معظم الأسئلة ذات القيمة العالية التي لا يمكن الإجابة عليها عبر رسالة نصية على الويب ستكون ذات طبيعة حساسة أو سرية إلى حد ما على الأقل.

رأيي هو أن بنية الوسائط الاجتماعية تعمل بشكل جيد للغاية بالنسبة لشركة Yahoo بحيث أنه من الطبيعي أن ترغب MSN في الحصول على قطعة من الكعكة – خاصة وأن شبكة MSN قابلة للمقارنة بشبكة Yahoo من حيث المستخدمين المسجلين يوميًا والتركيبة السكانية. MSN هو لياهو ويعيش Windows هو لجوجل.

مع وجود النظام الأساسي الحالي لمساحات MSN Spaces المشهورة على الإطلاق تحت حزامها، فإن تسخير هذه القوة لتطوير المساحات إلى أكثر من جو اجتماعي وتطبيق التكنولوجيا ومعرفة Eurekster على الصيغة يجب أن يجلب نواة تمكين البحث لمجتمع MSN.

علاوة على ذلك، على عكس MyWeb وEurekster وأشكال البحث الاجتماعي الأخرى، فإن عرض الأسئلة والأجوبة يكون ملموسًا وملموسًا لأعضاء MSN لإثارة حماستهم ونشاطهم في مشاركة المعلومات.

دعونا نأمل فقط أن تقدم MSN نوعًا من التدوير لمشروعها “الأكبر” لتمييزه عن Yahoo، ومن فضلك لا تسميه إجابات ام اس ان.