ستساعدك المقالة التالية: خطط تسعير LifterLMS: ما هي تكلفة LifterLMS؟

يعد WordPress LMS LifterLMS أحد أفضل البرامج المتاحة. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك إنشاء دورات تدريبية قوية، والأهم من ذلك، بيعها.

من خلال البحث في هيكل التسعير، اكتشفت أنه قد يكون مربكًا للغاية.

في هذه المقالة، سأقوم بتبسيط تسعير LifterLMS بحيث يمكنك اختيار الحزمة التي تناسب احتياجاتك اعمال تجاريه عبر الانترنت.

الخط السفلي مقدما: يجب أن يكون LifterLMS على رادارك إذا كنت تستخدم WordPress وترغب في دمج الدورات التدريبية في موقعك الحالي. يمكّنك البرنامج الإضافي LifterLMS من إنشاء منصة التدريس الخاصة بك عبر الإنترنت وبدء تشغيلها. مع نمو موقعك، يمكنك إضافة وظائف إضافية بشكل فردي أو شراء حزم القيمة مقابل المال، مثل Infinity أو Universe.

خطط تسعير LifterLMS: متعمقة

قد يبدو أن هناك الكثير من التفاصيل في جميع الميزات. الغرض من هذا القسم هو مساعدتك في تحديد الخطة التي تناسب احتياجاتك بشكل أفضل من خلال مراجعة الإيجابيات والسلبيات الرئيسية لكل حزمة. أدى بحثي المكثف واستخدام LifterLMS إلى استخلاص توصيات المستخدم لكل حزمة.

الإضافات الفردية

يمكنك تثبيت البرنامج المساعد الأساسي LifterLMS باستخدام خيار الوظائف الإضافية الفردية. يسمح لك بإنشاء مدارس ودورات عبر الإنترنت. اعتمادًا على ما تحتاجه أو كيفية عمل عملك، يمكنك بعد ذلك شراء الوظائف الإضافية الفردية.

إذا لم يسبق لك استضافة دورة تدريبية عبر الإنترنت من قبل، أو إذا كنت بصدد تطوير مواد جديدة، فقد يكون هذا الطريق جذابًا بالنسبة لك. تبدأ الإضافات الإضافية بسعر 99 دولارًا سنويًا، وهو مكلف نسبيًا. في حال كنت ستشتري اثنين أو ثلاثة منها، أنصحك بالحصول على حزمة Universe.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات

يمكنك إضافة الدورات التدريبية وبيعها باستخدام البرنامج الإضافي LifterLMS المجاني

أداة مثالية للمبتدئين والمستخدمين الذين هم بصدد إنشاء المحتوى

يجب تحديد الوظائف الإضافية فقط إذا كانت ضرورية

سلبيات

يصبح شراء الوظائف الإضافية الفردية مكلفًا. إذا كنت تخطط لشراء إضافتين أو أكثر بشكل فردي، فإنني أوصي باختيار إحدى الحزم الأخرى

يقدم الدعم القياسي فقط

حزمة الكون

يمنحك شراء حزمة Universe مقابل 299 دولارًا إمكانية الوصول إلى 1287 دولارًا من الوظائف الإضافية الفردية كل عام. توفر هذه الحزمة الميزات الأكثر تقدمًا في LifterLMS، وهو الخيار الأفضل لمعظم المستخدمين. يجب على المستخدمين الذين يرغبون في توسيع سوقهم عبر الإنترنت أن يفكروا في حزمة Universe. ومن خلال منحك تحكمًا أكبر في إعدادات التصميم والتسويق والتجارة الإلكترونية، فإنه يحقق ذلك.

مع باقة Infinity، ستدفع 999 دولارًا سنويًا، وهي زيادة كبيرة في الأسعار. يبدأ سعر الوظائف الإضافية الفردية المتقدمة من 199 دولارًا سنويًا.

الايجابيات

الميزات الأكثر فائدة لـ LifterLMS

بالمقارنة مع شراء الإضافات بشكل منفصل، يمثل ذلك قيمة ممتازة مقابل المال

دعم الأولوية

إضافات بقيمة 1287 دولارًا سنويًا

سلبيات

لن تكون الوظيفة مطلوبة من قبل كافة المستخدمين

لا يتم تضمين الوصول إلى الاختبارات والواجبات

حزمة إنفينيتي

يوصى باستخدام Infinity للمستخدمين الذين يتطلعون إلى إنشاء دورات تدريبية متقدمة كاملة مع الاختبارات ومهام المتعلم. تم تضمين جميع ميزات LifterLMS في الحزمة التي تبلغ قيمتها 999 دولارًا، والتي تقدم قيمة قدرها 3180 دولارًا سنويًا. إذا كانت مدرستك لديها العديد من المعلمين ومنشئي المحتوى، فهذه الحزمة مثالية لك.

قم بتنظيم جلسات تدريب خاصة، وإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، وتعزيز التعلم الاجتماعي من خلال منتديات المناقشة المتكاملة.

يمكنك الحصول على جلسات دعم مباشرة باستخدام LifterLMS إذا كنت تبيع دورات تدريبية لمؤسسات كبيرة.

الايجابيات:

مجموعة من جميع أدوات وميزات LifterLMS

يقدم قيمة 3180 دولارًا سنويًا

إعداد الاختبارات والواجبات للطلاب المتقدمين

نظام التعلم الاجتماعي

تعد عمليات الشراء الجماعية طريقة رائعة لبيع الدورات التدريبية الخاصة بك

سلبيات:

يمكن أن تكون الحزم ذات الأسعار المعقولة هي الخيار الأفضل إذا لم يستفيد المستخدمون من جميع الميزات

الأسئلة الشائعة حول تسعير LifterLMS

ما هي تكلفة LifterLMS؟

هناك ثلاث حزم في LifterLMS. باستخدام الوظائف الإضافية الفردية، يمكنك الوصول إلى البرنامج الإضافي الأساسي مجانًا وشراء الوظائف الإضافية بشكل منفصل. تبلغ تكلفة حزم Infinity 999 دولارًا سنويًا، وتبلغ تكلفة حزم Universe 299 دولارًا سنويًا.

هل يقدم LifterLMS خطة مجانية؟

نعم، يمكن تنزيل البرنامج المساعد واستخدامه مجانًا. هذا الاستخدام المجاني غير محدود.

هل اشتراك LifterLMS شهري أم سنوي؟

الاشتراكات في LifterLMS كلها سنوية.

هل يمكنني الترقية أو الرجوع إلى باقة أخرى لاحقًا؟

الترقيات متاحة في أي وقت، وستحصل على خصم تناسبي لعمليات الشراء السابقة. لا يمكن الرجوع إلى باقة العام الواحد بمجرد شرائها.

هل يقدم LifterLMS ضمان استعادة الأموال؟

يمكنك استرداد أموالك من LifterLMS بعد 30 يومًا. يمكنك إرجاع المنتج واسترداد أموالك بالكامل إذا لم تكن راضيًا عنه خلال 30 يومًا.

هل سأحتاج إلى تجديد ترخيص LifterLMS الخاص بي؟

التجديد المقرر يحدث تلقائيا. يمكنك تعديل معلومات بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم أو PayPal أو PayPal قبل تاريخ التجديد إذا كنت تريد إلغاء التجديد التلقائي.

ما هي أنواع الدفع التي يقبلها LifterLMS؟

يتم قبول معظم بطاقات الائتمان والخصم بواسطة LifterLMS. من الممكن أيضًا الدفع عبر PayPal.

الفكر النهائي

LifterLMS هو نظام شامل لإدارة التعلم قد يساعدك في توسيع معرفتك وخبرتك من أجل تحويل موقع الويب الخاص بك إلى مصدر مربح للدخل.

إنه يتميز بتصميم سهل الاستخدام للغاية، ووظائف ممتازة، والكثير من الخيارات للاختيار من بينها، وبعض عمليات التكامل الجيدة مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، مما يجعله واحدًا من أفضل ملحقات WordPress LMS.

بمساعدة هذا البرنامج الإضافي، يمكنك تزويد تلاميذك بتجربة تعليمية مثيرة. يمكنك تنزيل المكون الإضافي الأساسي مجانًا وتجربته بنفسك لمعرفة ما إذا كان يلبي متطلبات موقع الويب الخاص بك، وإذا كنت تريد الترقية إلى مستوى أعلى من LifterLMS، فيمكنك شراء أي حزمة أو وظيفة إضافية للوصول إلى ميزات إضافية.