ستساعدك المقالة التالية: خيارات الإعلانات عبر الإنترنت غير محركات البحث لاستهداف آسيا

السوق الآسيوية تنمو.

وبصرف النظر عن المشتبه بهم المعتادين، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، فقد نجحت دول آسيوية أخرى في زيادة تواجدها على الإنترنت في السنوات الأخيرة.

وقد فعلت ذلك العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك ماليزيا والفلبين وسنغافورة أكثر من 90% معدلات انتشار مستخدمي الإنترنت.

لقد انتهت بنجلاديش والهند وإندونيسيا وباكستان 100 مليون مستخدمي الإنترنت.

ووفقاً لتقرير نيلسن، ارتفع الإنفاق الإعلاني في الأسواق الرئيسية بآسيا بشكل كبير 12%، وزاد الإنفاق على الإعلانات الرقمية بنسبة 64% في عام 2022.

وينمو الإنفاق أيضًا في بلدان مثل سنغافورة وتايلاند، مما يدل على أن هذه البلدان تستحق أيضًا إجراء حملات إعلانية فيها.

صورة من نيلسن، سبتمبر 2022

رحلة الزبون

عندما تقوم بتشغيل حملات إعلانية تستهدف الدول الآسيوية، فأنا متأكد من أنك تخصص معظم ميزانية الإعلان عبر الإنترنت لحملات البحث والعرض من خلال منصات محركات البحث مثل إعلانات Google.

قد يكون لدى بعضكم أيضًا إعلانات يتم عرضها عبر Naver في كوريا الجنوبية، أو Baidu في الصين، أو Yahoo! اليابان في اليابان.

هل تساءلت عما إذا كنت تصل إلى الجمهور المستهدف بشكل فعال في السوق؟

ماذا لو كانت هناك طرق أخرى لتضع نفسك أمام الجمهور في تلك الأسواق الرئيسية في آسيا لشركتك؟

بحسب تقرير موقع eMarketer. 31% من المشاركين في الاستطلاع اختاروا الأسواق باعتبارها قناة البحث الأولى للتسوق، يليها التصفح في المتجر (18%) ومحركات البحث (14%).

وانخفض عدد المشاركين الذين اختاروا محركات البحث من 30% في عام 2022 إلى 14% في عام 2023.

وفي إندونيسيا، يتسارع تحول القناة نحو التجارة الاجتماعية، والتي من المتوقع أن تنمو منها 8.2 مليار دولار في عام 2023 إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2028.

الصورة من eMarketer.com، سبتمبر 2023

الخبر السيئ هو أنك قد تفوت فرصًا تجارية كبيرة من خلال عدم الإعلان على منصات أخرى غير محركات البحث.

والخبر السار هو أن هناك منصات يمكنك من خلالها الإعلان في الدول الآسيوية. من الواضح أنني لا أستطيع سردها جميعًا، ولكن إليك بعض المواقع والتطبيقات الأكثر شهرة.

الأسواق

تاوباو وتمول

سوق مشهور جدًا تملكه شركة علي بابا، ويضم كل منها أكثر من 800 مليون المستخدمين شهريا.

في حين أن Taobao مشهور بـ C2C، فإن Tmall مخصص فقط لـ B2C.

JD.com

موقع آخر مشهور للتجارة الإلكترونية في الصين مع أكثر من 580 مليون المستخدمون المسجلون.

نموذج الخدمة الخاص به يشبه نموذج الخدمة Amazon.

راكوتين

إنها منصة تسوق شهيرة في اليابان تضم عددًا أكبر من المستخدمين يوميًا Amazon.co.jp، مع 40.5 مليون مستخدم نشط شهريًا.

حققت التجارة الإلكترونية المحلية مبيعات إجمالية قدرها 8000 مليار ين (حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي) في عام 2022.

بالإضافة إلى موقع ياباني، لديهم مواقع إلكترونية للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتايوان.

جي ماركت

يعد G Market أحد أفضل مواقع التسوق في كوريا الجنوبية 22 مليون مستخدم. (يمتلك موقع eBay حصة أغلبية منها الآن.) الموقع باللغات الإنجليزية والصينية والكورية.

وسائل التواصل الاجتماعي

تيك توك

يحظى TikTok بشعبية كبيرة في الصين وفي جميع أنحاء العالم.

وفي بلدان آسيوية أخرى، تكتسب شعبية كبيرة، خاصة بين الجماهير الأصغر سنا.

إنه محظور في الهند، لكن لا يزال الكثيرون يستخدمونه عبر VPN.

وي شات

خدمة SNS/المراسلة الشهيرة في الصين، فهي تقدم خدمات بـ 19 لغة، بما في ذلك الصينية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والإندونيسية والتايلاندية والكورية والفيتنامية.

لقد انتهى WeChat 1.3 مليار مستخدم.

ويبو

الخدمة الشعبية في الصين حولها 258 مليون المستخدمين النشطين يوميا.

والمستخدمون هم بشكل أساسي الأشخاص الناطقون باللغة الصينية في الصين وبلدان أخرى، بما في ذلك سنغافورة وهونغ كونغ والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

خط

يحظى LINE بشعبية كبيرة في اليابان وتايلاند وتايوان وإندونيسيا، مع أكثر من 95 مليون المستخدمين النشطين شهريا. ويقدم خدمات بـ 17 لغة.

Kakao الحديث

خدمة الاتصال والمراسلة الشهيرة في كوريا الجنوبية مع المستخدمين حول العالم. إنه متوفر بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية واليابانية والصينية والإندونيسية والتايلاندية والروسية والإسبانية.

منصات التواصل الاجتماعي المألوفة لدى الشركات الغربية، مثل WhatsApp، Facebook, YouTube، و Twitter، تحظى بشعبية كبيرة أيضًا في آسيا. قد تتفاجأ لسماع ذلك Twitter يملك عن 42% حصة في السوق في اليابان.

تطبيقات الهاتف المحمول (التجارة عبر الهاتف المحمول)

في عام 2023، 88.9% من مستخدمي الإنترنت في جنوب شرق آسيا سيكونون أيضًا من مستخدمي الهواتف الذكية – وهو معدل أعلى من أولئك الموجودين في المناطق الأكثر تقدمًا اقتصاديًا مثل أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

إنه بالتأكيد الهاتف المحمول أولاً في البلدان الآسيوية، ولكن وفقًا لـ تقرير نيلسن، أصبح عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة التلفزيون الآن أكبر مما كان عليه في الماضي. يمكن أن تكون خدمات البث سريعة النمو بمثابة منصة إعلانية أخرى لشركتك.

كيفية الإعلان

كخطوة أولى، تحتاج إلى إنشاء حساب في معظم هذه الأسواق أو خدمات الوسائط الاجتماعية. كما هو الحال مع Google وMicrosoft، يمكنك إعداد الإعلانات بنفسك.

ومع ذلك، في حين أن العديد منها لديها موقع باللغة الإنجليزية وتقدم الخدمات باللغة الإنجليزية، فغالبًا ما يحتاج موظفو دعم العملاء إلى المساعدة في اللغة الإنجليزية. إذا كان لديك موظفين يجيدون اللغة المحلية، فمن الأفضل أن تطلب من هذا الشخص إنشاء حساب.

بخلاف ذلك، قد ترغب في استشارة الوكالة الإعلانية التي تقدم الخدمات لإعداد الحساب والحملات. إنهم يعرفون المنتجات الإعلانية لهذه الأنظمة الأساسية ومواصفاتها وسلوكيات الجمهور ويساعدون في تقليل منحنى التعلم الخاص بك.

تجربة منصات إعلانية جديدة

يمكن أن تعني المنصات المختلفة مجموعات مختلفة من الجماهير.

أولاً، عليك أن تفهم التركيبة السكانية للمستخدم وسلوكياته. حتى نفس الشخص يتصرف بشكل مختلف عندما يكون لديه سبب أو هدف آخر لزيارة الموقع.

اختبر أي منصة جديدة بميزانية صغيرة في البداية لترى مدى أدائها بالنسبة لك. إذا لم يسير الاختبار الأولي على النحو الذي تريده، فاختبر الصور والرسائل وما إلى ذلك لمعرفة ما إذا كان الأداء يتحسن.

خاتمة

إنه عالم يتوسع بسرعة مع فرص سوقية جديدة لم تفكر فيها من قبل. هناك طرق عديدة للوصول إلى الجمهور المستهدف في كل بلد.

إذا كنت محظوظًا بالحصول على ميزانية إضافية، فيجب عليك استكشاف منصات إعلانية أخرى للوصول إلى الجمهور. إنه يفتح لك الباب لكي يراها جمهور جديد ويعزز وعي الجمهور الحالي.

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فقد لا تتمكن من عرض الإعلانات في كل مكان. في هذه الحالة، من المهم بالنسبة لك الاستثمار في الإعلانات على المنصة حيث تحصل على أكبر عائد على الاستثمار.

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