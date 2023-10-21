ستساعدك المقالة التالية: داني سوليفان يبقى مع مؤتمرات استراتيجيات محرك البحث

وصلت للتو بعض الأخبار الجيدة من شركة Incisive Media إلى صندوق الوارد الخاص بي، وسيظل داني سوليفان متواجدًا ويساعد في إدارة مؤتمرات إستراتيجيات محرك البحث وتخطيها.

أعلنت شركة Incisive Media وداني سوليفان اليوم أن كلا الطرفين قد وقعا اتفاقية لمواصلة العمل معًا لإنتاج سلسلة المؤتمرات والمعارض الرائدة في مجال استراتيجيات محركات البحث.

تم تأسيس سلسلة أحداث SES على يد داني سوليفان وJupitermedia في عام 1999 وسرعان ما رسخت مكانتها كمنتدى عالمي رائد للمسوقين والوكالات ومشرفي المواقع للتعرف على آخر التطورات في تحسين محركات البحث والتسويق. منذ قيام شركة Incisive Media بشراء Search Engine Watch وشبكة ClickZ وSES في أغسطس 2005، واصلت الأحداث توسعها مع نمو مضاعف في الحضور في المواقع الرئيسية في الولايات المتحدة والإطلاق الناجح للعديد من المؤتمرات – سواء في مناطق جغرافية جديدة، بما في ذلك الصين. وقطاعات البحث الرأسية والمحلية.

وفي أغسطس الماضي، أعلن داني سوليفان، الذي كان دائماً مقاولاً مستقلاً، عن نيته الابتعاد عن المشاركة النشطة مع شركة SES في نهاية عام 2006. ومنذ ذلك الحين، ظل الطرفان على اتصال وتوصلا إلى اتفاق لتوسيع علاقتهما. خلال عام 2007.

وفي معرض حديثه عن الأخبار اليوم قال داني سوليفان: “إنني أتطلع بشدة إلى العمل مع Incisive Media في أحداث SES العام المقبل. صناعة البحث تحب التجمع معًا، وأنا سعيد جدًا بالاستمرار كجزء من ذلك.

صرح تيم ويلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Incisive Media، أن “البحث صناعة عالمية ديناميكية ومتنامية. لدينا علامات تجارية رائدة في السوق، ومحتوى ممتاز، ومجتمع سريع النمو في سوق البحث. أردنا أن يشارك داني في المضي قدمًا، وأنا سعيد لأنه سيواصل القيام بذلك.