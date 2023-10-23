ستساعدك المقالة التالية: درس الترتيب والفهرسة في Google من مات كاتس

درس الترتيب والفهرسة في Google من مات كاتس

قدم مات كاتس لأمناء المكتبات ومعلمي المدارس هدية مبكرة لعيد الميلاد. في مقال نُشر في النشرة الإخبارية لأمناء المكتبات من Google، يقدم كاتس شرحًا أساسيًا لكيفية ترتيب Google وفرز المستندات الموجودة في فهرسها. على طول الطريق، يقدم لمسوقي محركات البحث بعض النصائح حول ما تفحصه Google عند النظر إلى مواقع ويب معينة.

تمت كتابة المستند بحيث يتمكن أطفال المدارس من فهمه بسهولة ويأخذ القراء عبر شرح بسيط يوضح كيفية عثور Google على المواقع وما يفعله بها بمجرد العثور عليها. كما يقدم أيضًا بعض التمارين البسيطة للمعلمين والطلاب لمنحهم فكرة عن مدى تعقيد فرز نتائج البحث.

النشرة الإخبارية لمكتبة Google، بالإضافة إلى مدونة مات كاتس هما أداتان تستخدمهما Google لجعل نفسها أكثر شفافية لمستخدمي محركات البحث العامة ومجتمع تسويق البحث. من خلال محاولتها أن تكون محرك البحث الأكثر انفتاحًا وغنيًا بالمعلومات، تأمل Google في وقف مشكلات العلاقات العامة المتزايدة التي تأتي مع النمو السريع، وبعض أخطاء العلاقات العامة، وزيادة الاهتمام العام بمجال البحث. مما نلاحظه، أنه يعمل. إن الجهود التي تبذلها Google لتكون منفتحة تؤتي ثمارها من خلال صحافة أفضل ومناقشات أعمق حول Google ومستوى جديد من الثقة بين مجتمع تسويق البحث ومحرك البحث الأكثر شعبية في العالم.

جيم هيدجر، كاتب أخبار محرك البحث – جيم هيدجر كاتب ومتحدث وخبير في التسويق عبر محركات البحث يعمل لدى موضع محرك البحث StepForth في فيكتوريا قبل الميلاد. لقد عمل كمسؤول تحسين محركات البحث لأكثر من 5 سنوات ويرحب بفرصة مشاركة خبرته من خلال المقابلات والمقالات والمحاضرات.