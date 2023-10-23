ستساعدك المقالة التالية: دروس سيلفريدجز للآيبود بقيمة 150 دولارًا هي خطوة ذكية

دروس سيلفريدجز للآيبود بقيمة 150 دولارًا هي خطوة ذكية

قد تبدو المتاجر التي تفرض رسومًا على دروس iPod بعيدة جدًا بالنسبة لبعض التقنيين ومستخدمي الأدوات الذكية الذين هم على دراية بنسخ الأقراص المضغوطة وiTunes وmp3 وتنزيلات الموسيقى. ولكن بالنسبة لعدد لا بأس به من العالم الذين حصلوا على أجهزة iPod لعيد الميلاد أو توقفوا فيها Apple قم بالتخزين في المركز التجاري المحلي بينما تقوم زوجاتهم / صديقاتهم بغربلة سراويل التصفية الداخلية في فيكتوريا سيكريت؛ في الواقع، لا يزال استخدام جهاز iPod هذا إلى كفاءته الأساسية لغزًا.

ما هي أفضل طريقة للاعتراف بأن جهاز iPod الخاص بك جاهل من الانضمام إلى مجموعة من مالكي iPod الآخرين الذين يخشون سؤال أحفادهم وأبناء إخوتهم عما يجب عليهم فعله بهذه الأشياء البيضاء الصغيرة. حسنًا، هذا أفضل من تركهم في درج الخزانة للسنوات الأربع القادمة.

سيلفريدجز، أحد متاجر لندن باهظة الثمن يفعل ذلك تمامًا. مقابل 65 جنيهًا إسترلينيًا (150 دولارًا) سيقدمون دروسًا فردية مدتها 40 دقيقة لجهاز iPod. إن جلسات “iPod Survival”، التي من المقرر إطلاقها هذا الشهر، هي نتيجة لحيرة العملاء الذين اشتروا أو استلموا أجهزة iPod بالفعل أو يتناقشون بشأن شرائها.

تتضمن الدروس جلسات حول استخدام iTunes، وتثبيت مقاطع الفيديو وحذفها، وإنشاء قوائم تشغيل وتنزيل ملفات Podcast، ويمكن الحصول عليها في المتجر أو في المنزل. من خلال إظهار ذكاءهم في تسويق البودات، تقدم Selfridges أيضًا خدمة SpeedPod التي تقوم بتحميل الأقراص المضغوطة في أجهزة iPod مقابل رسوم.

ال Apple يقدم المتجر دروسًا في iPod مجانًا، لكن دروس SpeedPod وiPod بأكملها مقابل رسوم تبدو وكأنها سوق جديدة يمكن استغلالها على المستوى الوطني من خلال متاجر مثل Tower أو محليًا من خلال أطفال المدارس الثانوية الذين يبحثون عن بعض النقود الإضافية. قد تكون ورشة عمل مفيدة أيضًا لتقديمها في المكتبات المحلية وإفادة المكتبة من خلال تكوين عضوية لأولئك الذين يتطلعون إلى استئجار أقراص مضغوطة، ثم نقلها إلى أجهزة iPod الخاصة بهم.