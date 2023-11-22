ستساعدك المقالة التالية: دليل استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني للمؤسسات لعام 2024

لقد ركز التسويق المؤسسي دائمًا على استراتيجيات النمو وبناء العلاقات مع العملاء. أحد هذه التكتيكات هو التسويق عبر البريد الإلكتروني للمؤسسات، وهي إستراتيجية يمكن أن تساعدك في رعاية عملائك وتحويلهم والاحتفاظ بهم. إذا كنت لا تزال غير قادر على الاستفادة من قوة البريد الإلكتروني في أعمالك الكبيرة، فقد حان الوقت للقيام بذلك.

اليوم، سنرى كيفية إنشاء استراتيجية تسويق عبر البريد الإلكتروني عالية الأداء للمؤسسات. وبشكل أكثر تحديدًا، ستتعلم في هذا الدليل:

فوائد البريد الإلكتروني لعملك

كيفية اختيار برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني المناسب

ما هي حملات البريد الإلكتروني التي يجب إرسالها، والمزيد

لماذا تحتاج إلى أتمتة التسويق

لنبدأ الآن بإلقاء نظرة على المزايا التي يقدمها البريد الإلكتروني لأصحاب الأعمال الكبيرة.

فوائد التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات

يعد البريد الإلكتروني قناة اتصال متعددة الاستخدامات يمكنك استخدامها للبقاء على اتصال مع عملائك. على الرغم من أنك قد تعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يقدمه البريد الإلكتروني، إلا أن القناة أيضًا:

يتمتع بأفضل عائد على الاستثمار، 42 دولارًا لكل دولار يتم إنفاقه عليه

يضخم جهود التسويق علاقتك

يعزز الوعي بعلامتك التجارية

يسلم المحتوى المخصص من خلال التجزئة

يولد حركة المرور على الموقع ويعزز المبيعات

هذه ليست سوى عدد قليل من فوائد التسويق عبر البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني هو أداة تسويقية قوية رعاية جمهورك من خلال قناة يعرفونها جيدًا. يعد إنشاء الحملة المناسبة لاستهدافها أمرًا ضروريًا لجني الفوائد وتعزيز مؤسستك.

علاوة على ذلك، على الرغم من أنه قد يكون لديك قاعدة عملاء موسعة، فإن الحفاظ على تفاعلها سوف يميزك عن منافسيك ويجعل عملك يدوم طويلاً.

كيفية إنشاء استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني لمؤسستك

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عما يمكنك تحقيقه أنت والبريد الإلكتروني، دعنا نلقي نظرة على الخطوات التي تحتاجها لتنفيذ استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك:

احصل على أداة متقدمة للتسويق عبر البريد الإلكتروني البدء في بناء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك قم بتقسيم جمهورك المستهدف قم بتخصيص حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك إنشاء سطور الموضوع القيمة اختر الرسائل الإخبارية الصحيحة عبر البريد الإلكتروني أتمتة عملية التسويق الخاصة بك

دون مزيد من اللغط، دعونا نتعمق فيها!

يعد اختيار الأدوات المناسبة أمرًا ضروريًا لتجنب الحصول على البرامج التي لن تكون مناسبة لشركتك الكبيرة. تحتاج استراتيجية البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى حليف متقدم لمساعدتك على أتمتة عمليتك.

أيضًا، يحتاج البرنامج على مستوى المؤسسة إلى أن يوفر لك وظائف الكل في واحد لالتقاط المشتركين في بريدك الإلكتروني ورعايتهم وتحويلهم. ستجد أدناه أفضل الميزات التي يحتاجها حل التسويق عبر البريد الإلكتروني. دعنا نرى:

منشئ البريد الإلكتروني المتقدم: محرر السحب والإفلات مع ميزات متقدمة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإنشاء تصميمات بريد إلكتروني قابلة للتحويل.

محرر السحب والإفلات مع ميزات متقدمة وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام لإنشاء تصميمات بريد إلكتروني قابلة للتحويل. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني: إنشاء سير عمل آلي لتبسيط عمليتك. استخدم التخصيص لتقديم محتوى وتجارب أكثر صلة.

إنشاء سير عمل آلي لتبسيط عمليتك. استخدم التخصيص لتقديم محتوى وتجارب أكثر صلة. إمكانية تسليم البريد الإلكتروني: تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ستصل إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلمين في كل مرة وتحافظ على نقاط جيدة للمرسلين.

تأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ستصل إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلمين في كل مرة وتحافظ على نقاط جيدة للمرسلين. إدارة قائمة البريد الإلكتروني: استخدم التجزئة لتجميع جمهورك لتحسين الإدارة والمشاركة.

استخدم التجزئة لتجميع جمهورك لتحسين الإدارة والمشاركة. التكامل: قم بدمج أدوات التسويق المفضلة لديك مع برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على نتائج أفضل.

قم بدمج أدوات التسويق المفضلة لديك مع برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على نتائج أفضل. التقارير المتقدمة: إنشاء تقارير مخصصة وتتبع المقاييس المهمة لتحسين استراتيجيتك.

إنشاء تقارير مخصصة وتتبع المقاييس المهمة لتحسين استراتيجيتك. إدارة الحساب و دعم العملاء: لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من خدمتك وحل المشكلات وتلبية احتياجاتك.

تعد ميزات التسويق عبر البريد الإلكتروني المذكورة أعلاه من أهم الأشياء التي تحتاج إلى البحث عنها عند اختيار النظام الأساسي. والآن بعد أن تعرفت عليها، دعنا نتحقق من بعض الأدوات التي يمكنك استخدامها للبدء.

أفضل منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني للمؤسسات

ستجد أدناه ثلاثة من أفضل أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي توفر وظائف متقدمة ومجموعة من الأدوات. يقدم السوق عددًا كبيرًا من المنصات الشائعة للاختيار من بينها، مثل Mailchimp وMarketo وConstant Contact وBrevo (Sendinblue سابقًا). ومع ذلك، نظرًا لأن عملك سيختار خطة بناءً على عدد المشتركين لديك، فقد وجدنا أفضل الخدمات للحصول على جميع الوظائف المتقدمة التي تحتاجها.

ها هم:

Wix – أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني الكل في واحد

تحتوي منصة أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني من Wix على كل ما تحتاجه لتعيين استراتيجية البريد الإلكتروني لمؤسستك موضع التنفيذ. من بين أمور أخرى، توفر الخدمة محرر بريد إلكتروني سهل الاستخدام يعمل بالسحب والإفلات، ومنشئ سير العمل المرئي، وأجهزة الرد الآلي، والنماذج عبر الإنترنت، والصفحات المقصودة، وأدوات إدارة الجمهور.

وبشكل أكثر تحديدًا، يمكنك استخدام العناصر المتقدمة للقيام بذلك إنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني بتنسيق HTML من البداية أو اختر أحد قوالب البريد الإلكتروني المتاحة لتوفير الوقت. سيتيح لك منشئو النماذج والصفحات المقصودة تعزيز توليد العملاء المحتملين وتعزيز جهود التجزئة والتخصيص في وقت لاحق.

عندما يتعلق الأمر أتمتة التسويق، يمكنك بسهولة إنشاء مجموعة متنوعة من مسارات العمل الآلية مثل تسلسل الإعداد والمشاركة والتخلي عن سلة التسوق لأعمال التجارة الإلكترونية الكبيرة الخاصة بك. ستعمل أدوات إعداد التقارير واختبار A/B أيضًا على تعزيز جهود التحسين لديك. تتوفر أيضًا إدارة الحساب وإعداد التقارير في الوقت الفعلي وعمليات التكامل الأصلية (Salesforce، وما إلى ذلك) – أو من خلال واجهة برمجة التطبيقات – لمساعدة فرق المبيعات والتسويق لديك.

التسعير: يقدم Wix أسعارًا قابلة للتطوير تبدأ من 315 دولارًا شهريًا لـ 50 ألف مشترك. للمزيد، يمكنك الحصول على خطة المؤسسة عن طريق طلب عرض أسعار مخصص. تمنحك الخطة المخصصة إمكانية الوصول إلى التقارير المخصصة ومدير الحساب وأعضاء الفريق والمزيد. يمكنك أيضًا تجربة Wix مجانًا عن طريق التسجيل للحصول على حساب.

HubSpot – منصة البريد الإلكتروني مع إمكانيات إدارة علاقات العملاء

HubSpot هي أداة رائعة أخرى يمكنك استخدامها لمساعدة مؤسستك على المضي قدمًا نحو النجاح. وبشكل أكثر تحديدًا، يحظى نظام ESP بشعبية كبيرة إدارة علاقات العملاء (CRM) نظام يسمح لك بتتبع معلومات جهات الاتصال الخاصة بك. ومن ثم يمكنك استخدامه لتخصيص تجربة العميل من خلال رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة.

لصياغة حملاتك، يمكنك الاستفادة من قوالب الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني المعدة مسبقًا لتوفير الوقت أو استخدام محرر البريد الإلكتروني لإنشاء واحدة من البداية. وبصرف النظر عن أداة إدارة قائمة جهات الاتصال الخاصة بها، فإن HubSpot يزودك أيضًا بسير عمل آلي ذكي وأجهزة الرد الآلي المخصصة لاستهداف جمهورك في اللحظة التي يحتاجون إليها.

ولمساعدتك في جذب العملاء المحتملين، توفر المنصة أدوات إضافية مثل أداة إنشاء الصفحات المقصودة والنماذج عبر الإنترنت لتعزيز جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني لمؤسستك.

التسعير: تقدم HubSpot خطة مجانية وثلاثة اشتراكات مدفوعة، Starter وProfessional وEnterprise. يبدأ سعر Professional من 890 دولارًا أمريكيًا شهريًا لـ 2000 جهة اتصال لمركز التسويق، بينما يبدأ سعر Enterprise بسعر 3200 دولارًا أمريكيًا شهريًا لـ 10000 جهة اتصال.

ActiveCampaign – أداة أتمتة التسويق المتقدمة

ActiveCampaign تشتهر بقدراتها المتقدمة على أتمتة التسويق، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمسوقي البريد الإلكتروني ذوي الخبرة. عندما يتعلق الأمر بإنشاء الحملة، يمكنك استخدام أداة إنشاء البريد الإلكتروني لصياغة تصميمات جميلة أو اختيار أحد القوالب المتاحة.

وبالعودة إلى أدوات التشغيل الآلي، سيوفر لك ActiveCampaign ميزات متقدمة إنشاء تسلسلات معقدة لجمهورك. للحصول على أقصى استفادة منها، عليك أن تكون على دراية بها؛ وإلا فقد يكون من الصعب التعامل مع البرنامج.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك الاستفادة من وظيفة تتبع الأحداث الخاصة بـ ESP لمراقبة نشاط المشتركين وجمع البيانات لتخصيص تجربتهم. وأخيرًا، يمكنك الاستفادة من نظام CRM المدمج لتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك.

التسعير: لدى ActiveCampaign العديد من الخطط المدفوعة. يبدأ سعر Professional بسعر 686 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 25 ألف مشترك، بينما تحتاج إلى الاتصال بالمبيعات للحصول على عرض أسعار مخصص لإصدار Enterprise. تحتوي الخدمة أيضًا على نسخة تجريبية مجانية لتجربتها.

الآن بعد أن تعرفت على أفضل موفري خدمة البريد الإلكتروني لمؤسستك، دعنا ننتقل إلى الخطوة التالية.

2. ابدأ في إنشاء القائمة البريدية الخاصة بك

بالمقارنة مع الشركات الصغيرة، تتمتع مؤسستك بميزة كبيرة: لديك بالفعل جمهور مستهدف كبير يزور موقع الويب الخاص بك. لذلك يمكنك الاستفادة من ذلك لإنشاء قوائم البريد الإلكتروني الخاصة بك.

ل ايه تي اند تي، يعد استخدام نموذج الاشتراك في النشرة الإخبارية فكرة رائعة لحث زوار موقع الويب الخاص بك على تزويدك بعناوين بريدهم الإلكتروني.

كما ترون، هذا النموذج المضمن بسيط للغاية. وإليك ما يعمل:

يحتوي على عنوان على شكل سؤال لجذب الانتباه

تسلط نسخة النموذج الضوء على فوائد الانضمام

تدعم النسخة المصغرة الرسالة الرئيسية من خلال تقديم تفاصيل إضافية

عندما يتعلق الأمر بالحث على اتخاذ إجراء، كان من الممكن أن تختار الشركة لونًا ساطعًا لزيادة ظهورها وتعزيز معدل الاشتراك. وبصرف النظر عن النماذج عبر الإنترنت، يمكنك أيضًا تعزيز جهود جذب العملاء المحتملين من خلال الصفحات المقصودة. كما تعلم، عادةً ما تكون هذه الصفحات الفردية مرتبطة بإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. لذا تأكد من إنشاء عرض قيمة يُظهر للمشتركين المحتملين سبب وجوب إعطائك عناوينهم.

ضع في اعتبارك أنه من المرجح أن يقوم المشتركون بتسليمها إليك إذا أعطيتهم شيئًا في المقابل، على سبيل المثال، مغناطيس الرصاص. على سبيل المثال، يمكنك تزويدهم بخصومات أو شحن مجاني إذا كنت تعمل في مجال التجارة الإلكترونية، أو بقوائم مرجعية وأدلة إذا كان لديك شركة SaaS.

مهما كان اختيارك، تأكد من التأكيد على فائدة الانضمام إلى قائمتك. الآن، دعنا ننتقل إلى تكتيك مهم آخر تحتاج إلى معرفته.

3. قم بتقسيم جمهورك المستهدف

وكما تعلمون، فإن رسائل الماضي التي كانت ذات مقاس واحد يناسب الجميع لم تعد تعمل. يتوقع العملاء الآن من الشركات تقديم محتوى مخصص يوفر حلولاً قابلة للتطبيق لمشاكلهم. لذا، يعد إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى جمهورك ممارسة سيئة لن تؤدي إلى أي نتائج.

لتجنب ذلك، عليك أن تتبنى تجزئة البريد الإلكتروني، وهي ممارسة تهدف إلى تقسيم المشتركين في بريدك الإلكتروني إلى مجموعات أصغر بناء على معايير محددة. على سبيل المثال، يمكنك تقسيم جمهورك بناءً على عمره وجنسه أو مهنته أو موقعه لاستهدافه بشكل أكثر فعالية.

التجزئة ليست عملية صعبة ولكن لتنفيذها بفعالية، تحتاج إلى البيانات. أفضل طريقة للحصول عليها هي من خلال نماذج الاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بك. هنا مثال من سامسونج النشرة الإخبارية لغرفة الأخبار:

بالمقارنة مع نموذج AT&T، قامت Samsung بتضمين ثلاثة حقول نماذج إضافية لالتقاط أسماء الزوار وألقابهم ومهنهم.

عندما يشتركون، ستقوم الشركة بتقسيمهم بناءً على المعلومات التي قدموها وتبدأ عملية أخرى لا تقل أهمية تسمى تخصيص البريد الإلكتروني. دعونا معرفة المزيد عن ذلك أدناه.

4. قم بتخصيص حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني لمؤسستك

باعتبارك مؤسسة ذات جمهور كبير، قد يعتقد عملاؤك أن كل ما ترسله إليهم ليس مصممًا خصيصًا لهم. إذن كيف تقوم بتدفئتهم؟

تخصيص البريد الإلكتروني هو الحل لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأفضل والأكثر جاذبية. ومع ذلك، للاستفادة منها، تحتاج إلى معرفة بعض المعلومات الأساسية عن المشتركين لديك. على سبيل المثال، إذا كان جمهورك المستهدف يتكون من مجموعات سكانية مختلفة، فيمكنك جمع هذه المعلومات من خلال نماذج الاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بك. وبعد ذلك، يمكنك استخدام التفاصيل لصياغة رسائل مخصصة لجمهورك.

أبسط شكل من أشكال التخصيص هو إضافة اسم في سطور الموضوع أو محتوى البريد الإلكتروني. ومع ذلك، إذا كنت تريد أن تأخذ خطوة أخرى إلى الأمام للحصول على أقصى النتائج، فيمكنك إنشاء ذلك المحتوى الديناميكي لتظهر لجمهورك ما يحتاجون إليه بالضبط.

على سبيل المثال، يمكنك عرض المحتوى استنادًا إلى موقع المشترك أو مهنته أو جنسه لتعزيز التفاعل وتقليل معدل إلغاء الاشتراك.

إذًا، كيف يمكنك تحقيق ذلك؟ بعد قيامك بجمع البيانات الخاصة بك، يمكنك استخدام ESP الخاص بك خيارات التخصيص المتقدمة لإنشاء رسائل بريد إلكتروني ذات محتوى مشروط. يمكنك بسهولة تجربة منصة البريد الإلكتروني الخاصة بـ Wix والتحقق من الميزة.

5. قم بإنشاء سطور موضوعية قيمة

تعد أسطر موضوع بريدك الإلكتروني هي نقطة الاتصال الأولى بين رسائل البريد الإلكتروني والمشتركين لديك. لذا، لكي تجعلهم يتفاعلون مع رسالتك، عليك أن تجعل نسختك ذات قيمة ومثيرة للاهتمام بدرجة كافية.

قبل أن تفعل ذلك، تأكد من ذلك تجنب أي كلمات غير مرغوب فيها لأنها ستعيق إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني وتضر بنتيجة المرسل. إن إنشاء سطور موضوعات بريد إلكتروني فعالة ليس بالأمر الصعب ولكن عليك أن تضع بعض الأشياء في الاعتبار. اجعلها قصيرة ومباشرة، واستخدم لغة قابلة للتنفيذ، والإلحاح، وقم بتخصيصها باستخدام اسم المشترك.

أدناه، دعنا نتحقق من بعض الأمثلة على سطور المواضيع الفعالة التي ستمنحك معدلات فتح جيدة:

رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية

مرحباً! صفقتك النصفية في انتظارك… (الجدول الزمني المشترك)

مرحبًا بك في Adobe Experience Cloud — نحن هنا للمساعدة (أدوبي)

تحديثات الشركة

تحديث Xara Cloud: تحسين السحب والإفلات والتمرير والمزيد (زارا)

تحديث مهم: خطط التسعير الجديدة (موسيند)

ندوات عبر الإنترنت

كيفية جذب المزيد من العملاء المحتملين من خلال المحتوى الرقمي (أساتذة التسويق)

[Webinar] قم برفع مستوى مسار التحويل الخاص بك باستخدام Zapier + Keap (زابير)

خطوط الموضوع الخاص بك هي صفقة كبيرة. لذا، إذا كنت تواجه مشكلة في إنشائها، فتأكد من العثور على أدوات مفيدة لمساعدتك. على سبيل المثال، يعد الحصول على أداة اختبار سطر الموضوع بتقنية الذكاء الاصطناعي حلاً بسيطًا وفعالاً لمعرفة الأداء واستخدامه لتحسين معدلات الفتح لديك!

قم بتعيين نص المعاينة الخاص بك

قبل أن نرى أفضل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني للمؤسسات التي تحتاج إلى إرسالها، دعنا نلقي نظرة على نص معاينة البريد الإلكتروني الخاص بك.

سطر النسخة الإضافي هذا، الذي يظهر بجوار سطر الموضوع أو أسفله اعتمادًا على موفر البريد الوارد لديك (Gmail وOutlook وما إلى ذلك)، سيوفر للمشترك تفاصيل إضافية حول رسالتك.

دعونا نلقي نظرة على الأمثلة أدناه:

في الأول، هولوجير يستخدم نص المعاينة الخاص به لدعم البريد الإلكتروني الخاص بتخفيضات عيد الحب. ومن خلال منح “خصم 50% على كل شيء”، يحصل العملاء على القيمة الفورية للحملات، وبالتالي يمكنك أن تتوقع ذلك معدلات فتح ونقر أفضل.

بصورة مماثلة، أساتذة التسويق يوفر معلومات إضافية حول ندوته عبر الإنترنت القادمة لإثارة اهتمام جمهوره وإثارة اهتمامه. يعد نص معاينة البريد الإلكتروني الخاص بك إضافة صغيرة ولكنها قوية لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني. لذا تأكد من إضافة واحدة لتعزيز رسائلك.

6. اختر النشرة الإخبارية المناسبة عبر البريد الإلكتروني

كمؤسسة، تحتاج إلى العثور على المزيج المثالي من رسائل التسويق عبر البريد الإلكتروني لتعزيز مسار التسويق والمبيعات لديك. ونتيجة لذلك، تحتاج إلى صياغة رسائل البريد الإلكتروني التي من شأنها تقديم قيمة لصناديق البريد الوارد للمشتركين لديك.

للقيام بذلك، عليك أولاً تحديد أهدافك التسويقية عبر البريد الإلكتروني. اسأل نفسك، ما الذي يجب علي فعله للترحيب بالمشتركين الجدد؟ الجواب هو إنشاء تسلسل ترحيبي ودود لهم. وبالحديث عن ذلك، فلنبدأ بمثال رائع على النشرة الإخبارية الترحيبية عبر البريد الإلكتروني!

رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية

سطر الموضوع: مرحبا بكم في ديزاينمودو! 🤗

وضع التصميم البريد الإلكتروني الترحيبي هو مثال على رسالة بسيطة ولكنها فعالة. تستفيد الشركة من المساحة البيضاء والمرئيات الجريئة لجعل البريد الإلكتروني أكثر قابلية للقراءة وفريدة من نوعها مع الحفاظ على وفائها بعلامتها التجارية.

علاوة على ذلك، فإن النسخة قصيرة، مما يمنح المستخدمين الجدد نظرة عامة حول ما يمكنهم فعله بعد التسجيل. لإعادتهم إلى صفحة الويب الخاصة به، يضيف Designmodo أيضًا زرًا أزرق اللون للحث على اتخاذ إجراء والذي يبرز في التصميم. قامت الشركة أيضًا بتضمين قسم إضافي لإثارة اهتمام جمهورها وإبقائهم منخرطين في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

تعد رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية الفعالة أمرًا ضروريًا لاستراتيجية تسويق البريد الإلكتروني الناجحة للمؤسسة. إذا كنت بحاجة إلى يد المساعدة، فتأكد من مراجعة قوالب البريد الإلكتروني الترحيبية للحصول على الإلهام.

أخبار الشركة

سطر الموضوع: مساعدة عملك على الازدهار: أفضل التحديثات لعام 2021

سمروش يستخدم الحملة المذكورة أعلاه لتقديم أهم المعلومات والأخبار لعام 2021. وكما ترون، التصميم بسيط للغاية، باستخدام صورة جميلة لإضافة بعض الألوان إلى الحملة. علاوة على ذلك، يركز هذا المثال على النسخ والتغييرات الفعلية التي حدثت.

ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس سوى النصف الأول من حملة الشركة. في النصف الثاني، قاموا بتضمين جميع التحديثات الرئيسية التي حدثت على مدار العام نقطة رصاصة التنسيق للتأكد من أن الجمهور يعرف عن التحسينات التي حدثت. وهنا كيف يبدو:

تعد تحديثات الشركة طريقة رائعة لإبقاء جمهورك منخرطًا في عملك. يمكنك بسهولة صياغة البريد الإلكتروني المثالي لتحديث الشركة عن طريق تحديد وتخصيص أحد قوالب الرسائل الإخبارية للأعمال لدينا. يمكنك تجربتها ببساطة عن طريق إنشاء حساب Wix.

حملات الإعداد

سطر الموضوع: مرحبًا بك في DocuSign، إيوانيس! هيا بنا نبدأ.

يعد الترحيب بالمشتركين الجدد طريقة رائعة لترك انطباع أول دائم. ولكن هل هذا كافٍ لتحويلهم إلى عملاء ومدافعين عن عملك؟ حسننا، لا. ولإبقائهم، عليك أن توضح لهم كيف يمكنهم تحقيق أقصى استفادة من منتجك/خدمتك.

في المثال أعلاه، DocuSign أنشأ حملة بسيطة لمساعدة المستخدمين الجدد على البدء. النسخة واضحة وموضحة بينما الرموز النقطية تجعل الرسالة بأكملها أسهل في الهضم. علاوة على ذلك، تبرز عبارة CTA الزرقاء في التصميم، مما يعزز العمل ويساعد العملاء الجدد اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق النجاح.

سيؤدي إنشاء تسلسل الإعداد إلى زيادة فرصك في جذب مستخدمين مشاركين وتعزيز استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني لمؤسستك.

رسائل البريد الإلكتروني لرعاية الرصاص

سطر الموضوع: المراجعات التي تتحدث إليك

إن رعاية العملاء المحتملين أمر ضروري لحملهم على التصرف. واحدة من أفضل الطرق للقيام بذلك هي الاستفادة منها دليل اجتماعي لتظهر لهم أن منتجك يعمل بالفعل. وظيفة الجمال، في هذه الحالة، تزود حملاتها بشهادات العملاء ومراجعاتهم للترويج للعمل.

باستخدام صور المنتجات عالية الجودة والألوان الجميلة، يعد مثال النشرة الإخبارية أعلاه مثاليًا لتشجيع العملاء على النقر على زر CTA وتقديم الطلب. يمكن أن تختلف حملات رعاية العملاء المحتملين بناءً على هدفك. يمكنك بسهولة إنشاء محتوى ترويجي أو تعليمي لتقريبهم خطوة واحدة من التحويل.

مهما كان اختيارك، تأكد من استخدام الدليل الاجتماعي. إنه أفضل سلاح لديك لإظهاره كيف ينظر أقرانهم إلى علامتك التجارية ومنتجاتك.

نصيحة محترف: تعد رعاية العملاء المحتملين طريقة رائعة لحملهم على التصرف. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تحسين فعالية رسائلك، فأنت بحاجة إلى الاستفادة منها التهديف الرصاص لاكتشاف ما إذا كان العميل المتوقع يستحق وقتك وجهدك.

رسائل المعاملات

سطر الموضوع: شكرا لطلبك!

تعد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات أمرًا ضروريًا لكل عمل تجاري. هنا، لعب سيء أنشأت رسالة تأكيد طلب جميلة لعملائها. كما ترون، فهو يستفيد من المساحة البيضاء لجعله أكثر وضوحًا ويستخدم شعار النطاق لإضافة القليل من الألوان.

علاوة على ذلك، يتضمن البريد الإلكتروني صورة المنتج والكمية والسعر ليوضح للعميل أن كل شيء سار بسلاسة خلال مرحلة الشراء.

مثال Coldplay هو بريد إلكتروني فعال للمعاملات يمكنك استخدامه أيضًا لتعرض لجمهورك ملخصًا لطلباتهم. لإرسال حملات المعاملات، أنت بحاجة إلى خادم SMTP. إذا كنت تريد خدمة تتيح لك إرسال حملات غير محدودة مثل ما سبق، فيمكنك التسجيل في Wix والحصول على الخطة التي تناسب احتياجاتك.

7. أتمتة عملية التسويق الخاصة بك

وأخيرًا وليس آخرًا، تعد أتمتة التسويق إحدى أهم الأدوات التي يمكن للشركات استخدامها تبسيط جهودهم التسويقية. من خلال أتمتة حملاتك، ستحقق شيئين.

أولاً، ستوفر وقتًا ثمينًا، وهو أمر ضروري للغاية للسماح لك بالتركيز على المهام الأكثر إلحاحًا. ثانيًا، سيتيح لك استخدام سير العمل الآلي استهداف جمهورك بمحتوى مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وأفضل ما في الأمر هو أنك ستفعل ذلك في اللحظة التي يحتاجون إليها بشدة.

الآن، لأتمتة حملاتك، تحتاج إلى أداة أتمتة التسويق. سيقدم لك معظم ESPs هذا الخيار مع منشئ البريد الإلكتروني الخاص بهم. ومع ذلك، فإن اختيار برنامج أتمتة التسويق المناسب له أهمية قصوى لنجاحه.

على سبيل المثال، قد تكون ميزة التشغيل الآلي لـ Mailchimp في الجانب المتقدم، ولكنها لا تقدم محررًا مرئيًا قد يمثل مشكلة بالنسبة للبعض.

بعد العثور على ما يناسب احتياجاتك، يمكنك البدء في إنشاء سير العمل الآلي الخاص بك أو الاختيار من بين الوصفات المتاحة. بعد ذلك، يمكنك البدء في إنشاء حملات تنقيطية لاستهداف جمهورك بالمحتوى المناسب في الوقت المناسب، مثل:

رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية/التأهيلية

تسلسل إعادة المشاركة

سلسلة Upsell/Cross-Sell

تذكير بالعروض الخاصة

ماذا يمكنك أن تفعل بعد ذلك؟

أعلاه، ألقينا نظرة على الخطوات الأساسية التي يتعين عليك اتباعها لتنظيم استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني لمؤسستك. والخبر السار هو أن هذه الأمور كافية لبدء جذب جمهورك. الخبر السيئ هو أن التسويق عبر البريد الإلكتروني هو عملية تتطلب بضع خطوات إضافية لتمنحك أقصى النتائج:

أنشئ جدولًا فعالاً لإرسال البريد الإلكتروني استنادًا إلى معدل الفتح وبيانات المشاركة.

حافظ على نظافة قوائم بريدك الإلكتروني عن طريق إجراء فحوصات منتظمة لتحسين إمكانية التسليم.

يؤدي اختبار أ/ب لتحسين كفاءة رسالتك والعثور على أكثر ما يحبه جمهورك.

قم بدمج التسويق عبر البريد الإلكتروني مع القنوات الأخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة لاستهداف جمهورك بشكل أفضل.

قم بتزويد حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك بعناصر سرد القصص لتحسين تجربة العملاء.

هذه ليست سوى عدد قليل من الأشياء التي يمكنك القيام بها لترقية استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.

للحصول على نتائج أفضل، تأكد من مراجعة أفضل ممارسات التسويق عبر البريد الإلكتروني لدينا لتحقيق أقصى استفادة من استراتيجية التسويق الرقمي هذه لشركتك الكبيرة.

استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات الكبيرة

سيساعدك إنشاء إستراتيجية فعالة للتسويق عبر البريد الإلكتروني لشركتك الكبيرة على الاستفادة من فوائد قناة التسويق الرقمي القوية هذه.

للبدء، تحتاج إلى الحصول على الأدوات المناسبة، وإنشاء قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك، وتقسيم جمهورك وتخصيص رسائلك، واختيار الرسائل الإخبارية المناسبة، وأتمتة عملياتك. بالطبع، لا تنس جمع البيانات لتحسين تكتيكاتك للحصول على نتائج أفضل!

يمكنك الآن البدء في بناء استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك من الألف إلى الياء. وإذا كنت بحاجة إلى أداة رائعة لدعم جهودك، فيمكنك تجربة برنامج Wix لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني لجعل الأمور أكثر بساطة.