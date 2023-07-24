ستساعدك المقالة التالية: دليل التدوين بالذكاء الاصطناعي: الأدوات والعمليات والأمثلة كيف يمكن للمدونين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أسرع بثلاث مرات في عام 2023

المدونات AI يصنع موجات ، مع مشاركة الكثير من المدونين ذوي الأسماء الكبيرة في الحدث. هل يمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي في تنمية مدونتك بشكل أسرع أيضًا؟

سواء كنت ترغب في إنشاء الكثير من المحتوى بسرعة ، أو تحسين كل المحتوى الموجود لديك لمحركات البحث ، أو كنت ترغب فقط في المساعدة في طرح الأفكار والمخططات ، سنستعرض بعضًا من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم – والطرق الذكية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التدوين.

مثلي ، يمكنك أيضًا إنشاء محتوى أسرع بثلاث مرات (أو أكثر) من ذي قبل. إذا كنت تستغرق عادةً 3 ساعات لكتابة منشور ، فيمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي في إنجازه في ساعة واحدة فقط. تحقق من سير عمل محتوى AI الجديد الخاص بي للحصول على الإلهام:

تدوين AI: كيف يمكن للمدونين استخدام أدوات AI لإنشاء محتوى أسرع 3x (دليل)

إفشاء:يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

AI (الذكاء الاصطناعي) هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر يسعى إلى إنشاء آلات ذكية يمكنها أداء المهام التي نعتقد عادةً أنها تتطلب ذكاءً بشريًا. يتم تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات ضخمة ، مع تقنيات مثل التعلم العميق التي تساعد الآلات على التعلم بالقدوة.

تُستخدم برامج الذكاء الاصطناعي في مجموعة من التطبيقات ، مثل البحث على الويب وخوارزميات التوصية ولعب الشطرنج – وبالطبع إنشاء النصوص والصور. تعد كتابة مدونة الذكاء الاصطناعي الآن بديلاً قابلاً للتطبيق حقًا لكتابة كل كلمة بنفسك. قدم التعلم الآلي نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT-3 و GPT-4 من OpenAI والتي تدعم الآن مجموعة من تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي.

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية استخدامي للذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى أسرع بثلاث مرات ، فراجع مقطع الفيديو الخاص بي للحصول على البرامج التعليمية التي توضح العملية برمتها.

هنا ، سنتعرف على بعض الطرق التي يستخدمها المدونون عادةً للذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتحسينه – مع الكثير من الأمثلة وحالات الاستخدام لمساعدتك على دمج مساعدي الكتابة بالذكاء الاصطناعي في سير عملك.

Note: أنا أستخدم RightBlogger (أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي ، والتي صممتها خصيصًا للمدونين) لهذه الأمثلة ، ولكن إذا كنت تريد التحقق من بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة ، فقد قمت بإدراج بعض الأدوات الرائعة الأخرى في نهاية هذه المقالة.

1. الخروج بالأفكار

تتمثل إحدى الطرق الممتعة والسهلة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في جعلهم يسردون مجموعة من الأفكار لمدونتك. قد يكون طرح الأفكار أمرًا صعبًا – ويمكن أن تساعدك أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي في اختراق كتلة الكاتب.

هناك طريقتان رائعتان يمكنك من خلالهما استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى أفكار للمحتوى في وقت أقل. في الواقع ، هذه فعالة جدًا ، أوصي بالقيام بالأمرين معًا.

قم بإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية (باستخدام أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي) للعثور على الكلمات الرئيسية التي من المحتمل أن تجلب لك حركة مرور محرك البحث.

قم بالعصف الذهني لمجموعة من أفكار منشورات المدونة ذات الصلة بموضوعات مدونتك الرئيسية.

نصيحة: إذا لم تكن متأكدًا من الكلمات الرئيسية أو سبب أهميتها ، فراجع دليلي للبحث عن الكلمات الرئيسية.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن الكلمات الرئيسية

يحتوي RightBlogger على نسخة فائقة الشحن من أداة البحث عن الكلمات الرئيسية المجانية الخاصة بي. هنا في العمل ، الخروج ببعض الكلمات الرئيسية التي قد أرغب في الكتابة عنها في مدونة رياضة المشي لمسافات طويلة:

مهما كانت أداة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها ، عندما تختار من قائمة الكلمات الرئيسية ، فأنت تبحث عن “المكان المناسب” للكلمات الرئيسية التي:

ذات صلة بمدونتك

لديك حجم كلمات رئيسية يبلغ حوالي 1000-10000

لديك تصنيف صعوبة منخفض (أو متوسط ​​، إذا كنت قد تعاملت بالفعل مع بعض الكلمات الرئيسية منخفضة الصعوبة وتصنيفها)

في هذه الحالة ، سأقوم بالتمرير لأسفل في القائمة بحثًا عن بعض الكلمات الرئيسية الأكثر تحديدًا والأقل قدرة على المنافسة:

يمكنني بسهولة إنشاء قائمة بالكلمات الرئيسية للكتابة عنها ، مثل:

أعمدة الرحلات – قائمة “أفضل ما في” أو دليل لاختيار أقطاب الرحلات

معدات التنزه – موضوع رائع للمسيح

أفضل حقيبة ظهر للمشي لمسافات طويلة – يمكن أن تكون هذه مشاركة مراجعة تقارن عددًا من حقائب الظهر (رائعة لدخل الشركات التابعة)

… وما إلى ذلك وهلم جرا.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لطرح الأفكار

من المفيد وضع كلمة رئيسية في الاعتبار قبل البدء في طرح الأفكار. بخلاف ذلك ، قد تطرح أداة الذكاء الاصطناعي (تمامًا مثل العصف الذهني البشري!) بعض الأفكار التي تبدو ممتعة ولكنها لن تحصل على الكثير من حركة المرور على محرك البحث.

في Right Blogger ، لديّ أداة رائعة “لنشر الأفكار”. ما عليك سوى إدخال كلمتك الرئيسية وتحديد النغمة / الأسلوب (واللغة) التي تناسب علامتك التجارية بشكل أفضل ، ثم ستحصل على قائمة كاملة من الأفكار.

إليك كيفية عمل ذلك مع الكلمة الرئيسية “معدات التنزه”:

في غضون ثوانٍ ، يأتي الذكاء الاصطناعي بعشرة أفكار مختلفة تمامًا وفريدة من نوعها بالنسبة لي. قد لا تستخدم بعض هذه الكلمات الرئيسية بالضبط ، ولكن يمكن أن تظل مفيدة لكلمات رئيسية مختلفة.

ما هو الوقت الذي ستستغرقه للتوصل إلى 10 أفكار ، جميعها منسقة كعناوين منشورات مدونة جذابة؟ حتى إذا كان بإمكانك إدارتها في 10 دقائق ، فإن أداة الذكاء الاصطناعي تجعل العملية برمتها أسرع بكثير.

كإنسان ، ما زلت مسيطرًا تمامًا ، بالطبع! يمكنك أن تطلب من الأداة توليد المزيد من الأفكار إذا كنت تريد المزيد من الأفكار للاختيار من بينها – ولست بحاجة إلى استخدام أي أفكار تشعر أنها ليست مناسبة لمدونتك.

نصيحة: فكر في RightBlogger (أو أداة الذكاء الاصطناعي التي تختارها) كمتدرب يعمل بسرعة البرق ويعمل بجد بشكل لا يصدق. ستحتاج إلى أن يكون لك القول الفصل فيما ينتجه “المتدرب” … ولكن يمكنك أن تطلب منه التعامل مع الكثير من الأجزاء المملة لإنتاج المحتوى.

2. إنشاء الخطوط العريضة

بمجرد تحديد بعض الكلمات الرئيسية وأفكار نشر مدونة AI المستندة إلى الكلمات الرئيسية ، فإن الخطوة التالية هي إنشاء مخطط تفصيلي لمنشور مدونة. والأخبار السارة – يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتك هنا أيضًا.

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء مخطط مثالي لمشاركتك:

قم بتغذية فكرتك ، واحصل على مخطط تفصيلي ، ثم قم بتعديله ليناسب مدونتك. (تعمل هذه الطريقة مع معظم المدونين ، وخاصة المدونين الذين يركزون على جني الأموال من التدوين.) يمكنك أيضًا استخدام هذا كأساس لموجز محتوى للكتاب الآخرين.

اكتب مخططًا لمدونة بنفسك ، ثم اطلب من أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك إنشاء مخططها الخاص لفكرتك. يمكنك بعد ذلك استخدام المخطط التفصيلي الذي تم إنشاؤه بواسطة AI للتحقق من أنك لم تفوت أي شيء ترغب في تضمينه. (قد تكون هذه الطريقة مناسبة بشكل أفضل إذا رأيت التدوين كمنفذ إبداعي لك ، على سبيل المثال لمدونة نمط الحياة أو مدونة شخصية.)

هنا ، أنا أستخدم أداة Post Outline في RightBlogger للتوصل إلى مخطط تفصيلي لفكرة المنشور “أهم الأشياء الضرورية لرحلة نهارية: معدات أساسية لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة”. أنا ببساطة أدخل عنواني وأضف الكلمة الرئيسية التي أريد التركيز عليها ، ثم أنشئ المخطط التفصيلي:

في ثوانٍ فقط ، يكتب RightBlogger مخططًا كاملاً لي – مقسمًا إلى أقسام وأقسام فرعية ، ويتضمن محتوى مفيدًا لتحسين محرك البحث ، مثل قائمة الأسئلة الشائعة في نهاية المقالة:

إذا كنت سأكتب المخطط التفصيلي بنفسي ، فقد يستغرق الأمر 60 دقيقة أو أكثر للبحث عن منشورات منافسة عالية الجودة ، وإعداد قائمة بمعدات التنزه ، وتحديد كيفية تقسيم هذا الترس إلى فئات معقولة ، وما إلى ذلك.

3. صياغة المحتوى

عندما تفكر في مدونات الذكاء الاصطناعي ، فأنت على الأرجح تفكر في استخدام كاتب مقال بالذكاء الاصطناعي للتوصل إلى منشورات مدونة كاملة. وهذا بالتأكيد خيار! في الواقع ، لقد صممت RightBlogger بمجموعة من الأدوات خصيصًا للمساعدة في إنشاء أجزاء طويلة من المحتوى.

هناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند استخدام أي أداة ذكاء اصطناعي لصياغة المحتوى ، ومع ذلك:

لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي التحقق من الحقائق بالطريقة التي يستطيع بها الكتاب البشر. في بعض الأحيان ، قد يأتي الذكاء الاصطناعي بحقيقة أو رقم أو إحصائية غير موجودة (أو من مصدر غير موثوق به). يجب عليك التحقق من صحة كل المحتوى قبل نشره على مدونتك.

تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بعمل أفضل من أي وقت مضى في فهم الأسلوب والأسلوب … ولكن من المحتمل أنك ما زلت ترغب في تعديل المحتوى الخاص بك للتأكد من أنه مناسب بشكل جيد للتدوين الصوتي. (إذا كنت تستخدم RightBlogger ، فجرّب النغمات المختلفة المتاحة لمعرفة أفضل تطابق.)

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المسودة الأولى لمنشورات مدونتك بالكامل (مع تهجئة وقواعد مثالية). في RightBlogger ، يمكن لكاتب المقال إنشاء محتوى طويل لا يصدق لك من مجرد عنوان:

ولكن إذا كنت تريد المزيد من التحكم في المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة AI ، فقد ترغب بدلاً من ذلك في استخدام أداة Paragraph لإنشاء منشورك بناءً على مخططك التفصيلي.

يمكنك ببساطة كتابة العناوين الفرعية في أداة الفقرة لتجسيد كل قسم فرعي من المنشور لإنتاج محتوى أصلي:

هناك طريقة أخرى مفيدة حقًا لاستخدام إنشاء محتوى AI وهي إعادة صياغة أقسام النص التي كتبتها بالفعل. على سبيل المثال ، هنا على RyRob ، لدي مجموعة كاملة من المنشورات تتحدث عن أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة. هذا يعني أنني أعرض نفس الأدوات في العديد من المشاركات. باستخدام أداة Rewriter الخاصة بـ RightBlogger ، يمكنني التوصل إلى نص مختلف بحيث (أ) لا أضيع الوقت في إعادة كتابة النص بنفسي بشق الأنفس و (ب) لا أتعرض لأي عقوبات من Google بسبب المحتوى المكرر.

هذا هو المعيد في العمل ، مع التغيير حول الفقرة أعلاه:

4. تحسين المحتوى لمحركات البحث

استخدام آخر رائع للذكاء الاصطناعي هو تحسين المحتوى الخاص بك لمحركات البحث ، باستخدام مبادئ تحسين محركات البحث (SEO). تم استخدام هذا النوع من تقنية الذكاء الاصطناعي في عالم التدوين لسنوات ، وتستخدم المدونات ذات التصنيف العالي دائمًا أدوات تحسين محركات البحث لمساعدتها على تحقيق تصنيفاتها. (سنصل إلى بعض هذه الأدوات بعد قليل).

يمكن أن تساعدك منظمة العفو الدولية أيضًا في الوصول إلى نص مهم لتحسين محركات البحث ، مثل العنوان التعريفي والوصف التعريفي. لدي أدوات مدمجة في RightBlogger للتعامل مع هذه الأدوات من أجلك.

أداة عنوان SEO Meta

تنشئ هذه الأداة عنوانًا تعريفيًا مناسبًا لتحسين محركات البحث (علامة العنوان) لمنشورك. ما عليك سوى إدخال كلمتك الرئيسية وستحصل على قائمة بالعناوين المحتملة التي تتضمن كلمتك الرئيسية (أو شكل قريب جدًا) والتي هي الطول المناسب للعمل في نتائج بحث Google.

ستحصل على 5 عناوين مختلفة لتحسين محركات البحث للاختيار من بينها ، بحيث يمكنك اختيار العنوان الذي تشعر أنه الأنسب لمشاركتك ولجمهورك المستهدف.

أداة وصف التعريف SEO

تأتي هذه الأداة مع وصف تعريفي لك. (الوصف التعريفي هو النص الذي يظهر في نتائج البحث ، أسفل عنوان المنشور مباشرةً ، وهو مهم حقًا لتحسين محركات البحث الجيدة.)

كما هو الحال مع أداة SEO Meta Title Tool ، ستحصل على 5 أوصاف تعريفية مختلفة للاختيار من بينها.

عندما يتعلق الأمر بأدوات التدوين ، ستحتاج بشكل مثالي إلى أداتين مختلفتين تعملان بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في توسيع نطاق جهودك في التدوين بالذكاء الاصطناعي:

واحد لتوليد وكتابة المحتوى

واحد لتحسين المحتوى الخاص بك لكبار المسئولين الاقتصاديين

بينما تقدم بعض أدوات تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا إنشاء نصوص ، إلا أنها تركز بشكل أكبر على تحسين النص الذي قمت بإنشائه بالفعل. دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في كل فئة.

اختياراتي: أفضل 5 أدوات للكتابة بالذكاء الاصطناعي للمدونين

هناك الكثير من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الرائعة – إليك 5 مفضلاتي المطلقة.

1.

RightBlogger

RightBlogger هي أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي ، وقد تم تطويرها خصيصًا مع وضع التدوين في الاعتبار.

يحتوي على أدوات / قوالب مدمجة لإنشاء محتوى عالي الجودة ، مما يساعدك في كل خطوة من خطوات عملية الكتابة.

بالإضافة إلى استخدامه لإنشاء منشورات مدونة ، يمكنك الحصول على RightBlogger لمساعدتك في تسويق المحتوى على نطاق أوسع – بما في ذلك أفكار التغريدات ، منشورات LinkedIn ، YouTube نصوص الفيديو والعديد من أنواع المحتوى.

2. يشب

Jasper هي أداة كتابة محتوى وكتابة نصوص منظمة العفو الدولية (المعروفة سابقًا باسم جارفيس وأحيانًا تسمى Jasper AI). يحتوي على مجموعة واسعة من القوالب والأدوات لمساعدتك في صياغة ليس فقط محتوى المدونة ، ولكن أيضًا منشورات الوسائط الاجتماعية وأوصاف المنتجات ونسخة التسويق وأي شيء يمكنك التفكير فيه. يمكن لـ Jasper أيضًا إنشاء صور — ويتعرف على صوت علامتك التجارية بمرور الوقت.

3.

Writesonic

يمكن لـ Writesonic إنشاء منشورات مدونة (بالإضافة إلى أوصاف المنتج ومنشورات الوسائط الاجتماعية والمزيد) بنقرات قليلة فقط.

إنه مصمم للمحتوى المُحسّن لتحسين محركات البحث (SEO) الذي يقرأ بشكل طبيعي ، ويتضمن مجموعة واسعة من القوالب والمطالبات القابلة للتخصيص لمساعدتك على تبسيط عملية الكتابة الخاصة بك.

يمكنك أيضًا توصيل Writesonic مباشرةً بـ WordPress.

4.

Copy.ai

يقوم Copy.ai بأشياء مشابهة لـ Jasper و Writesonic ولديه خطة مجانية (محدودة).

من السهل السيطرة وتحصل على القدرة على ضبط النتائج بدقة عند إنشاء محتوى أطول – لكن هذا يجعل العملية تستغرق وقتًا أطول قليلاً.

يوجد مدقق سرقة أدبية مدمج لراحة البال.

في الخطة المدفوعة (“Pro”) ، لا توجد حدود للكلمات.

5.

ChatGPT

ChatGPT هي أداة الذكاء الاصطناعي التي تصدرت عناوين الأخبار في الأشهر الأخيرة.

إنه يتمتع بشعبية كبيرة — جزئيًا لأنه مجاني وجزئيًا لأنه من السهل جدًا البدء به.

على عكس الأدوات الأخرى ، لا توجد قوالب مضمنة: ما عليك سوى أن تطلب من ChatGPT ما تريد وتفسر طلبك باستخدام معالجة لغة طبيعية قوية.

هذا يعني أنه قد يتعين عليك تجربة بعض الشيء للحصول على نوع النتيجة التي تبحث عنها.

اختياراتي: أفضل 3 أدوات لتحسين محركات البحث AI للمدونين

تساعدك أدوات AI SEO الجيدة في معرفة كيفية صياغة محتوى يعمل جيدًا لمحركات البحث ويحتل مرتبة عالية في SERPS (صفحات نتائج محرك البحث). هنا 3 لمحاولة.

1.

GrowthBar

يعد GrowthBar رائعًا إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث من البداية ، حيث يحتوي على ميزة “الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي” المضمنة.

يمكنك أيضًا إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية ، وتحليل منشورات المدونة الأفضل أداءً ، وتتبع أداء موقعك على الويب في Google ومحركات البحث الأخرى.

يمكنك أيضًا استخدامه للبحث في استراتيجيات تحسين محركات البحث لمنافسيك.

2. سيرفر سيو

لا يمتلك Surfer SEO كاتب مدونة لإنشاء محتوى لك – ولكنه مناسب جدًا إذا كنت ترغب في تحسين المقالات التي كتبتها بالفعل لمدونتك. إذا كنت تقوم بإنشاء محتوى جديد ، فإن منشئ المخطط التفصيلي داخل Surfer SEO يجعل من السهل والسريع هيكلة المحتوى الخاص بك: ينشئ الذكاء الاصطناعي عناوين فرعية فريدة لك.

3. العبث

مثل GrowthBar ، يمكن استخدام Frase لإنشاء محتوى جديد ولتحسين المحتوى الذي كتبته بالفعل. يمكنك استخدام كاتب الذكاء الاصطناعي لصياغة أقسام فردية من رسالتك أو لكتابة كل شيء لك. إنه خيار مناسب تمامًا للميزانية مقارنةً بـ GrowthBar و Surfer SEO ، إذا كنت ترغب فقط في تحسين / كتابة بعض المقالات شهريًا.

جرِّب التدوين باستخدام الذكاء الاصطناعي اليوم: الوجبات الجاهزة النهائية

لا يعني التدوين بالذكاء الاصطناعي استبدال نفسك بآلة. بصفتك مدونًا بشريًا ، ستكون دائمًا متحكمًا! بدلاً من ذلك ، فإن التدوين بالذكاء الاصطناعي يدور حول استخدام أدوات مذهلة للتدوين بشكل أكثر ذكاءً وأسرع من أي وقت مضى.

باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة ، مثل RightBlogger ، يمكنك إنشاء محتوى مذهل في جزء صغير من الوقت … ويمكنك التأكد من أن لديه فرصة كبيرة للترتيب بشكل جيد في محركات البحث أيضًا.

إذا كنت بدأت للتو في عالم التدوين ، فتأكد من مراجعة دليلي حول كيفية بدء مدونة لتنشيط موقعك وتشغيله.

وإذا كان لديك مدونة بالفعل ولكنك تكافح من أجل تطويرها ، فقم بإلقاء نظرة على أفضل الطرق لجلب حركة المرور إلى مدونتك.