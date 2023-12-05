ستساعدك المقالة التالية: دليل المبتدئين إلى Facebook اللوحة القماشية

بعض الإعلانات الأكثر فعالية التي يمكنك شراؤها في عام 2016 موجودة Facebook. وأفضل الإعلانات على Facebook اليوم أكثر من مجرد صور أو مقاطع فيديو. إنها تجارب.

للحصول على مثال ممتاز على ذلك، نحن متفائلون جدًا Facebookالمنتج الإعلاني Canvas. تحقق هذه الوحدة نتائج جدية لمستخدمي اختبارها التجريبي، ومن الجدير استكشاف ما إذا كان بإمكانك جعلها تعمل في حملة قادمة.

Facebook Canvas عبارة عن وحدة تفاعلية يتحكم المستخدم في مكوناتها. يدخل المستهلك المستهدف عن طريق النقر على رابط من آخر الأخبار الخاص به (ويتم تحميل هذه الإعلانات بشكل فوري تقريبًا – وهي ميزة كبيرة)؛ يمكن للمستخدم بعد ذلك التمرير والقلب والتحريك عبر الصور ومقاطع الفيديو التي وضعتها في الوحدة الإعلانية عن طريق تحريك هاتفه من جانب إلى آخر. إنها طريقة جديدة تمامًا لجذب انتباه المستخدمين والحفاظ عليه Facebook (وهذا يعني، كل شخص وأي شخص تريد الوصول إليه).

هناك المزيد من الأخبار الجيدة: Facebook لقد سهّل على المعلنين اختبار وتنفيذ الحملات باستخدام Facebook لوحة قماشية، دون الحاجة إلى حد أدنى للإنفاق الإعلاني. سيكون الاستثمار المطلوب لإطلاق إعلان Canvas بشكل أساسي في تصميم المحتوى الذي يشكل التجربة، على الرغم من أنه من الممكن تعبئة أحد الإعلانات بجميع الأصول الموجودة.

إذن ما هو المحتوى الذي يمكن أن أ Facebook قماش يستوعب؟ هذا هو المكان الذي يصبح فيه الإبداع مثيرًا للاهتمام حقًا …

تتكون التجارب الإعلانية من وحدات. عليك أن تقرر عدد الوحدات والأنواع التي ستحتوي عليها اللوحة القماشية الخاصة بك؛ كل واحدة منها قائمة بذاتها ويمكنك إعادة ترتيبها كيفما تشاء قبل إطلاق الإعلان.

أنواع الوحدات المتوفرة حاليًا هي:

صورة/فيديو: إحدى الميزات الرائعة للغاية في Canvas هي مرونة أبعاد الصور والفيديو، وكيفية تفاعل المستخدم مع أحجام مختلفة من الصور. إذا قمت بتحميل صور أو مقاطع فيديو ذات شاشة عريضة، فيمكن للمستخدمين “استكشاف” أجزاء الصورة التي لا يتم عرضها على الفور عن طريق تحريك هواتفهم فعليًا لرؤية المزيد.

كتلة النص: مساحة لإضافة أي نسخة تريدها.

زر: رابط ينقل المستخدمين إلى أي موقع تحدده.

دائري: سلسلة من الصور التي يمرر المستخدمون من خلالها؛ يمكن أن يكون لكل منها رابط مرفق، إذا رغبت في ذلك

مجموعة المنتجات: مجموعة مختارة من المنتجات من الكتالوج الذي يعرض ديناميكيًا ما سيؤدي إلى تحقيق أعلى المبيعات

الفرق الأكثر أهمية ل Facebook تستغرق إعلانات اللوحة القماشية حاليًا وقتًا أطول بكثير مما يمكن أن تستغرقه الصورة النموذجية أو حتى الفيديو. شركاء الاختبار المبكر ذكرت مدة البقاء تصل إلى 30 ثانية؛ في حالة واحدة، 2 دقيقة. هذا ضخم جدًا، بالنظر إلى ذلك Facebook تحسب مدة مشاهدة إعلان الفيديو 3 ثوانٍ، ويقضي العديد من المستخدمين جزءًا من الثانية فقط في تلقي رسائلك في منشور نموذجي في آخر الأخبار.

إن الفائدة الأكثر وضوحًا لمزيد من وقت المكوث مع الإعلان هي زيادة تذكر الإعلان على المدى الطويل. رأى أحد مختبري بيتا زيادة بنسبة 11% في تذكر الإعلان مع قماش، مقابل Facebook إعلانات الارتباط.

إن تضمين “مجموعة المنتجات” في الوحدات المتاحة لهذه الإعلانات يعني ذلك Facebook ترى Canvas كأداة للاتصالات الإلكترونية (وكان المسوقون بما في ذلك Target يحاولون تجربتها). ومع ذلك، واستنادًا إلى النتائج الصعبة التي تم تحقيقها حتى الآن، فإن القوة الحقيقية لهذه الإعلانات في الوقت الحالي تكمن في مدى جاذبيتها للمستخدمين.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن ما نستخلصه من حالات الاختبار المبكرة هو ذلك تعمل إعلانات اللوحة بشكل جيد للغاية ضمن الحملات التي تركز على الوعي. ضع المحتوى المناسب في اللوحة القماشية، ويمكن أن تحصل رسائل علامتك التجارية على 20 ضعفًا من وقت العرض العادي أو أكثر.

إذا كان لديك حق الوصول إلى Power Editor، فيمكنك إنشاء Canvas على الفور. Facebook يجعلها سهل جدا. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك طلب الدخول لصفحتك.

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