ستساعدك المقالة التالية: دليل تجزئة البريد الإلكتروني مع أمثلة لعام 2024

إذا كنت ترغب في تقديم محتوى مخصص لعملائك، فهناك طريقة واحدة آمنة للقيام بذلك – تجزئة البريد الإلكتروني! تعرف على كل شيء عن طريقة التسويق عبر البريد الإلكتروني هذه واستخدمها لتعزيز نمو أعمالك.

تابع هذا الدليل لتعرف:

تعريف وفوائد تجزئة البريد الإلكتروني

أهم الاستراتيجيات والأفكار لعملك

نصائح لتخطيط تجزئة فعال

هل أنت على استعداد لتقريب مشتركي بريدك الإلكتروني خطوة أو أكثر؟ دعنا نذهب!

ما هو تجزئة البريد الإلكتروني؟

باختصار، إنها تقنية تسويق عبر البريد الإلكتروني تهدف إلى قم بتقسيم قوائم المشتركين لديك إلى شرائح مختلفة بناءً على الخصائص المشتركة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون هذه المعلومات السكانية، مثل العمر أو مستوى التعليم، أو بيانات مثل الموقع الجغرافي أو سجل الشراء.

الهدف النهائي هو تقديم حملات بريد إلكتروني أكثر تخصيصًا لعملائك والمحتملين. تستخدم معظم الشركات وتجار التجزئة خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات التجزئة وأتمتة التسويق مثل Wix أو Mailchimp لتبسيط هذه العملية دون عناء.

ما أهمية تجزئة البريد الإلكتروني؟

فلماذا يجب على الشركات إعطاء الأولوية للتجزئة في التسويق عبر البريد الإلكتروني؟ باختصار، ل الحصول على نتائج أفضل للحملة. دعنا نرى:

ارتفاع معدل التحويل وعائد الاستثمار

وفقًا لإحصائيات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخيرة، تحصل حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني المجزأة على معدلات نقر أعلى بنسبة 100.95% من تلك غير مجزأة. وهذا يعني أن هذه الرسائل الإخبارية من المرجح أن يتم تحويلها بمجرد وصولها إلى صناديق بريد عملائك.

بالإضافة إلى ذلك، يرتبط أسلوب التسويق عبر البريد الإلكتروني هذا بـ زيادة بنسبة 760% في إيرادات البريد الإلكتروني. كما تعلم، فإن إرسال رسائل إخبارية جماعية إلى قوائم بريدك الإلكتروني ليس أفضل طريقة للتواصل مع المشترين. وبدلاً من ذلك، إذا قمت بتسليم الرسائل الصحيحة إليهم في الوقت المناسب، فسوف ترى أن عائد الاستثمار والمقاييس المهمة الأخرى تنمو بسرعة وبشكل مطرد.

تحسين العلاقات مع العملاء

كيف تفكر في علامة تجارية ترسل إليك باستمرار رسائل إخبارية تحتوي على محتوى غير ذي صلة؟ نراهن أنك ستميل إلى الضغط على زر إلغاء الاشتراك والتلويح لهم بالوداع. حسنًا، رسائل البريد الإلكتروني المستهدفة موجودة هنا لإنقاذ الموقف.

عندما يتلقى العملاء رسائل بريد إلكتروني تحتوي على محتوى مفيد وذو صلة، فإنهم يكتسبون المزيد من الثقة في علامتك التجارية ويصبحون أكثر حرصًا على اختيارها مرارًا وتكرارًا. لذا يمكن أن يؤدي تجزئة البريد الإلكتروني إلى تعزيز جهود التسويق عبر العلاقات، أيضاً.

تسليم أفضل للبريد الإلكترونيالقدرة على التحمل

كما هو موضح في القسم السابق، عندما لا يكون المشتركون لديك راضين عن عاداتك البريدية، فمن المحتمل جدًا أن ينقلوا حملات رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى مجلد البريد العشوائي. ولكن إذا حدث هذا بانتظام، فسوف يضر بسمعة المرسل تدريجيًا.

يمكن أن يساعدك تقسيم التسويق عبر البريد الإلكتروني في مواجهة هذا التحدي أيضًا. إذا تمكن القراء من الارتباط بمحتوى البريد الإلكتروني، فسوف يعيرون المزيد من الاهتمام ويحافظون عليه آمنًا. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر جهود التسويق عبر البريد الإلكتروني في النمو من خلال الاستفادة من مزود خدمة البريد الإلكتروني الذي يتمتع بمعدل تسليم مرتفع مثل Wix الذي حقق درجة قابلية التسليم بنسبة 98%.

ما هي الأنواع الأربعة لتقسيم العملاء؟

هناك أربع مجموعات تقسيم رئيسية يجب مراعاتها في التسويق عبر البريد الإلكتروني. لنلقي نظرة:

تجزئة الديموغرافية

التصنيف الديموغرافي يعني تقسيم عملائك الحاليين والجدد إلى شرائح مختلفة بناءً على التركيبة السكانية مثل العمر أو الحالة العائلية أو الدخل لتقديم تجارب أكثر تخصيصًا لهم.

لكن ما هي التركيبة السكانية التي يجب أن تعطيها الأولوية؟ يعتمد ذلك على المنتج/الخدمات التي تقدمها. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع منتجات الأطفال، فقد يكون العمر والحالة العائلية ضروريين بالنسبة لك. إن استهداف هذه المنتجات للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو أكثر من 50 عامًا لن يكون له نفس التأثير.

تجزئة الجغرافية

إذا كنت تريد استهداف المستهلكين الذين يتسوقون ويعيشون في بلدان أو مواقع معينة، فيمكنك تقسيم قوائمك بناءً على البيانات الجغرافية. على سبيل المثال، إذا قمت بإطلاق متجر جديد للطوب وقذائف الهاون في مدينة معينة، فمن الأفضل إجراء اختبار اتصال للمشتركين في تلك المنطقة.

علاوة على ذلك، إذا قمت بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء في مناطق زمنية مختلفة، فقم بتكييف حملاتك وفقًا لذلك لتحقيق أقصى قدر من معدلات الفتح. هل تأخذ في الاعتبار رسالة بريد إلكتروني تصلك من إحدى العلامات التجارية في الساعة 11 مساءً؟ على الاغلب لا! لذا تأكد من جدولة رسائلك الإخبارية بناءً على هذه المعايير لتجنب الالتباس.

التقسيم السلوكي

سلوك المستهلك هو مفهوم معقد إلى حد ما. كل مشتري فريد من نوعه، ولكن هناك مسارات استهلاك محددة يجب اتباعها، مثل سجل الشراء أو نشاط موقع الويب، والتي تؤدي عادةً إلى استنتاجات أكثر أمانًا حول اهتمامات عملائك.

هذه المعلومات سوف تتيح لك التخطيط لعمليات البيع الإضافية والبيع المتبادل وتقديم توصيات المنتج ذات الصلة لعملائك. باختصار، ستساعدك البيانات السلوكية على بناء علاقات أقوى مع عملائك، مما يؤدي إلى التحويلات.

التقسيم النفسي

أخيرًا وليس آخرًا، يمكنك أيضًا تقسيم قوائمك بناءً على البيانات النفسية لتعزيز التفاعل مع البريد الإلكتروني. وتشمل هذه المشترين الخاص بك المواقف والسلوكيات والمعتقدات والقيم والاهتمامات والآراء، والتي عند أخذها بعين الاعتبار يمكن أن تكون محورية لنجاح استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.

لاحقًا، سنناقش كيفية جمع تلك البيانات لبدء استراتيجيتك. لكن أولاً، سنتعمق أكثر في بعض أمثلة تقسيم البريد الإلكتروني لإلهامك!

20 فكرة لتقسيم البريد الإلكتروني للمبتدئين مع أمثلة

لقد قسمنا هذه القائمة إلى ثلاثة أقسام مختلفة: عامة، وB2B، وB2C. دعنا نستكشفها:

معايير التجزئة العامة

يمكن أن تنطبق هذه المعايير على كل شركة بناءً على المنتج/الخدمة التي تقدمها.

1. الموقع

إذا كان نشاطك التجاري يعمل في مواقع أو مناطق أو بلدان مختلفة، فمن المهم تقسيم قوائم بريدك الإلكتروني وفقًا لذلك. وهذا أكثر أهمية عندما العمل في مناطق زمنية مختلفة لتجنب خفض أسعار الفائدة المفتوحة.

على سبيل المثال، إذا كان لديك شركة SaaS للتجارة الإلكترونية ذات تواجد دولي، فإن إرسال الرسائل بشكل مجمّع قد يربك القراء في بلدان معينة ويضر بسمعتك.

علاوة على ذلك، يمكن أن تتناسب توصيات Wix المستندة إلى الطقس أيضًا مع قائمة المجموعة هذه. أظهر لعملائك أنك تعرف بالضبط ما الذي يناسبهم بناءً على المكان الذي يعيشون فيه بالضبط.

إذا كنت تريد رؤية مثال مقنع لكيفية استخدام موضوع الطقس في رسالتك الإخبارية، فانظر إلى هذه الحملة حسب فربو:

سطر الموضوع: الفوز في الشتاء

2. مستوى المشاركة

تقسيم قاعدة المشتركين لديك إلى مستخدمين نشطين ومستخدمين غير نشطين يعد الاعتماد على معدلات الفتح والنقر طريقة رائعة أخرى لتقسيم عملائك. يمكنك تغيير رسائلك وفقًا لذلك لزيادة التحويلات.

على سبيل المثال، مع المستخدمين غير النشطين، يمكنك ذلك إرسال رسائل البريد الإلكتروني لإعادة المشاركة لجذب انتباههم من الصفر وحتى إعادة تقديم نفسك كعلامة تجارية إن أمكن. يجرؤ على الجمع بين البيانات الإضافية للكشف عن اهتماماتهم الحقيقية.

أما بالنسبة للمستخدمين النشطين، فتأكد من تتبع تلك البيانات أيضًا. يعد تعلم الأنماط التي تعمل أمرًا أساسيًا للحفاظ على استمرار المحرك. وللعلم، فإن قدرات التتبع الخاصة بـ Wix ستذهلك حقًا. قم بالتسجيل مجانًا اليوم لتجربة ميزات التحليلات وإعداد التقارير الخاصة بنا ولن تندم على ذلك.

3. تاريخ شراء

ستتيح لك معرفة سجل الشراء لعملائك تصميم حملات مستهدفة للغاية لهم بناءً على تفضيلاتهم. تذكر أن رسائل البريد الإلكتروني ذات الصلة وفي الوقت المناسب تساهم في تصميم تجربة مثالية للعملاء، مما يزيد من التحويلات في المستقبل.

لذا، إذا كنت ترغب في التخطيط لأنشطة بيع متبادل وبيع إضافي ناجحة، فستساعدك هذه المعلومات على تحقيق ذلك! بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا قم بتقسيم جمهورك إلى مجموعات مختلفة بناءً على متوسط ​​المبلغ الذي ينفقونه على متجرك الفعلي أو متجر التجارة الإلكترونية. وبعد ذلك، يمكنك ترتيب قسيمة خاصة لكبار الشخصيات للاحتفاظ بولائهم للأبد.

إليك حملة VIP مع حافز رائع لأفضل اللاعبين في علامتك التجارية بابلبار:

4. مرحلة القمع

يتضمن مسار التسويق عبر البريد الإلكتروني جميع مراحل رحلة العميل التي يتبعها المستهلكون، بدءًا من الوعي بالعلامة التجارية وحتى ولاء العملاء والدعم عبر البريد الإلكتروني. قم بتقسيم قوائمك بناءً على مراحل مسار مبيعاتك لصياغة حملات مخصصة للمشتركين في كل مجموعة.

على سبيل المثال، إذا كان أحد المشتركين في مرحلة اتخاذ القرار، فسيكون من المفيد مشاركة بعض الأدلة الاجتماعية معه حول منتجاتك/خدماتك. أرسل بريدًا إلكترونيًا يحتوي على أفضل التقييمات وزاد فرص التحويل لديك. أو، إذا كانت رحلة العميل المتوسطة أقصر، فتأكد من تخطيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتخلي عن عربة التسوق لإجراء اختبار الاتصال بهم بسرعة.

يمكنك أيضًا ضرب عصفورين بحجر، كما في هذه الرسالة الإلكترونية الجميلة وينسور ونيوتن يفعل. لقد قاموا بتضمين نموذج عمل ومراجعة من أحد الرسامين، وCTA إلى حساب IG الخاص بهم لعرض المزيد من التحف الفنية المصنوعة باستخدام أقلام التحديد الدقيقة الخاصة بهم:

سطر الموضوع: اكتشف ما ابتكره هؤلاء الرسامون باستخدام أقلام التحديد الرفيعة الخاصة بنا

5. الوقت منذ آخر عملية شراء

خيار التجزئة الرائع الآخر لاستراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك هو قم بتقسيم قائمتك إلى مشترين متكررين وعملاء لمرة واحدة. على سبيل المثال، يمكنك الترويج لمزيد من فرص البيع والبيع المتبادل للمشترين المتكررين أو مطالبتهم بإكمال ترقية الخطة.

عندما يتعلق الأمر بالمشترين لمرة واحدة، أرسل إليهم بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا رائعًا مباشرة بعد الاشتراك أو الشراء لتدفئة قلوبهم. لكن تذكر أنه من المهم التعامل معهم بسهولة في البداية. شارك بعضًا من أبرز علامتك التجارية أو الحوافز للعملاء الذين لم يزوروا متجرك منذ فترة. الأمر متروك لك لإجراء المكالمة النهائية!

6. مصدر التسجيل

ما هي نقطة الاتصال الأولى للمشتركين الجدد لديك؟ هل هو مغناطيس رئيسي، مثل رسم بياني معلوماتي، أو نموذج تسجيل داخل موقع الويب الخاص بك؟ ستساعدك هذه المصادر على تصفية قوائمك بشكل فعال.

على سبيل المثال، إذا قام أحد المشتركين بالتسجيل من خلال ندوة عبر الإنترنت لأول مرة، فيمكنك دعوته إلى أحداث مماثلة في المستقبل أو إرسال الموارد ذات الصلة أو توصيات المنتج إليه لتعزيزه بشكل أكبر. إنها فرصة لا يمكنك إضاعتها!

انظر إلى هذا البريد الإلكتروني بواسطة أسانا، مع جميع ورش العمل الافتراضية التي يقدمونها للمشتركين الذين يحبون الندوات عبر الإنترنت:

سطر الموضوع: أنت مدعو لحضور ورش عمل Asana الافتراضية

7. نتائج الاستطلاع

هل سبق لك أن أجريت مسح العملاء لمعرفة المزيد عن المشترين؟ وبصرف النظر عن التركيبة السكانية، يمكنك أيضًا التعرف على تفضيلات العملاء والاهتمامات الشخصية وحتى عادات المستهلك من خلال هذه الأدوات الرائعة.

بمجرد قيامك بجمع هذه البيانات، يمكنك استخدامها لتثبيت ممارسات تقسيم البريد الإلكتروني لديك، كما هي تعمق أكثر في تفضيلات المشترين ومواقفهم. يمكنك أيضًا إنشاء شريحة مع جميع المشاركين في الاستطلاع لشكرهم على مشاركة كل هذه المعلومات القيمة من خلال رسالة بريد إلكتروني للمتابعة ومنحهم المزيد من الحب في شكل هدية أو مكافأة. تذكر أن هذه المبادرات مهمة دائمًا!

8. آراء العملاء

إذا طلبت تعليقات من عملائك، فمن الضروري أن تأخذها بعين الاعتبار وتخطط لتحركاتك التالية وفقًا لذلك. لنفترض أنك تلقيت تقييمات استثنائية وسيئة. ما الذي يجب عليك فعله لتحويل أسوأ السيناريوهات إلى قصة حبكة؟ بالنسبة للمبتدئين، دعونا نرى كيف تبدو رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بمراجعة العملاء، مستوحاة منها التجارة أبو بريص:

الآن، إليك ما يجب فعله: أنشئ قائمة بالعملاء الذين تركوا تقييمًا استثنائيًا و تشغيل حملة إحالة حتى يتعرف المزيد من الأشخاص على علامتك التجارية الرائعة. أما بالنسبة للمراجعات السيئة، فخذها على محمل الجد وحاول التواصل مع هؤلاء العملاء لتحسين منتجاتك/خدماتك في المستقبل. وأخيرًا، لا تتردد في منحهم حافزًا لكسبهم مرة أخرى. الآن او ابدا!

9. نشاط الموقع

باعتبارك شركة للتجارة الإلكترونية، يعد موقع الويب الخاص بك أحد أعظم أصولك. يمكن أن تساعدك معرفة سلوك عملائك في إنشاء حملات أكثر تخصيصًا لهم في الوقت المناسب. فيما يلي بعض معايير التجزئة التي يجب مراعاتها:

الصفحات التي تمت زيارتها

الصفحات التي لم تتم زيارتها

المنتجات التي نقروا عليها

المحتوى ذو الصلة الذي فاتهم

أدوات مثل هوتجار سيمكنك من تبسيط هذه العملية بشكل أكثر كفاءة. إجمالي، الجمع بين قوى القنوات المختلفة للتخطيط لتواصلك، مثل موقع الويب الخاص بك، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق المحتوى يمكن أن يحدث العجائب.

10. جهاز

هل تعلم أن 48% من رسائل البريد الإلكتروني يتم فتحها على الأجهزة المحمولة؟ وهذا يعني أن ما يقرب من نصف عملائك قد يفعلون الشيء نفسه. وتختلف تجربة المستخدم لمستخدمي الأجهزة المحمولة قليلاً مقارنة بمعالجات سطح المكتب.

لتصميم تجربة مثالية لكليهما، يمكنك إنشاء مجموعات قوائم مختلفة لهما تصميم بريد إلكتروني آمن وسريع الاستجابة للأجهزة المحمولة. على سبيل المثال، يمكنك تضمين سطر موضوع أقصر ونسخة أقل وتخطيطًا واحدًا.

معايير تجزئة B2C

الآن، دعونا نرى بعضًا من أفضل معايير تجزئة البريد الإلكتروني للمتاجر التي تعمل في مشهد التجارة الإلكترونية B2C:

11. مستوى الدخل

يوضح مستوى دخل العميل الكثير عن أسلوب حياته واهتماماته في معظم الحالات. تعد معرفة هذه المعلومات أكثر أهمية بالنسبة للشركات التي تبيع المنتجات/الخدمات الفاخرة مع وضع شخصية مشتري معينة في الاعتبار.

وبصرف النظر عن الدخل، والذي قد يكون من الصعب بعض الشيء أن نطلبه في بعض الأحيان، يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات مختلفة بناءً على مستوى التعليم أو الوظيفة. وبطبيعة الحال، هذا يعتمد على المنتجات/الخدمات التي تمتلكها.

12. الوضع العائلي

متى يجب أن تكون الحالة العائلية للشخص ضمن قائمة أولويات التقسيم لديك؟ إحدى الحالات البارزة هي عندما تخدم مجموعات مستهدفة مختلفة وأحدها هو الآباء.

عندما تتخصص في المنتجات المخصصة للأطفال، يجب أن تتغير رسائلك قليلًا إلى لهجة أكثر دفئًا وتعاطفًا. انظر إلى هذه الحملة بواسطة جميع الطيور:

سطر الموضوع: عائلة Allbirds لدينا تنمو

13. الطوب وقذائف الهاون مقابل العملاء الإلكترونيين

إذا كنت تمتلك متجرًا فعليًا ومتجرًا للتجارة الإلكترونية، فمن الأفضل وضع العملاء الذين يزورون متجرك فقط في قائمة منفصلة. بهذه الطريقة، يمكنك إعلامهم بآخر الأخبار عن منتجاتك وصفقاتك الفعلية.

من ناحية أخرى، بالنسبة للعملاء عبر الإنترنت فقط، يمكنك حفظ أخبار متجرك الإلكتروني، بينما يمكنك دائمًا دعوتهم لإلقاء التحية شخصيًا!

14. جنس

إذا كنت تقدم منتجات/خدمات لكل من النساء والرجال، فقم بإنشاء شرائح مختلفة لإرسال المزيد من الرسائل المستهدفة والتحويل بشكل أسرع. تذكر أن تقوم بتخصيص المحتوى الخاص بك ليناسب جمهورك المستهدف في كل مرة.

قم بإلقاء نظرة على هذه الحملة بواسطة شعيرة، وهو مناسب للرجال:

15. عمر

من العوامل الديموغرافية الشائعة الأخرى التي يجب مراعاتها هو عمر جمهورك. قم بتقسيم قائمتك إلى فئات عمرية مختلفة وقدم توصيات بشأن المنتجات أو شارك الصفقات التي تهم المشتركين لديك بناءً على مرحلة الحياة التي يعيشونها.

معايير تجزئة B2B

ولكن ماذا يحدث إذا لم يكن عملاؤك أفرادًا بل شركات؟ ها أنت ذا:

16. حجم الشركة

إذا كنت تقدم خدمات للشركات ذات أحجام مختلفة، فمن الأفضل تقسيمها إلى شرائح منفصلة. فيما يلي تصنيف شائع يجب مراعاته، استنادًا إلى عدد الموظفين في كل منظمة:

مجهري : 9 أشخاص أو أقل

: 9 أشخاص أو أقل صغير: من 10 إلى 49 موظفًا

من 10 إلى 49 موظفًا المؤسسات المتوسطة الحجم: من 50 إلى 249 موظفًا

من 50 إلى 249 موظفًا المؤسسات الكبيرة: أكثر من 250 موظفا

17. ربح

أو يمكنك تقسيم عملائك إلى شرائح بناءً على إيراداتهم المقدرة. ستمكنك معرفة هذه المعلومات من الترويج للمنتجات المناسبة للعملاء المناسبين. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك شركة SaaS، فيمكنك الترويج لمزيد من خططك المخصصة للمؤسسات ذات الإيرادات الأعلى.

إذا كنت تريد توضيح إيرادات عملائك، فاستخدم أداة مثل كليربيت – وسوف تحدث فرقا كبيرا.

18. مسمى وظيفي

هناك طريقة أخرى لتخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وهي تقسيم قوائمك بناءً على المسمى الوظيفي للمستلم. لنفترض أنك تقدم نظامًا لتتبع مقدم الطلب. يجب أن يكون القائمون على التوظيف ومديرو التوظيف ومحترفو الموارد البشرية ضمن قائمتك. على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على هذه النشرة الإخبارية عملي، تقدم موارد رائعة لعالم الموارد البشرية:

وإذا كنت ترغب في جذب موظفين على مستوى C-Suite، فتأكد من الحفاظ على نبرة احترافية وإضافة اسم مدير أو مسؤول تنفيذي على اسم المرسل لجذب انتباههم.

19. صناعة

إذا كنت تستهدف منتجاتك شركات من صناعات مختلفة، فيمكنك أيضًا تصنيف قوائمك بناءً على تلك البيانات. ليست كل منتجاتك تتعلق بكل عميل.

لرؤية تحويل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، قم بتعديل نوع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل بناءً على الصناعة أو نوع العمل المحدد. على سبيل المثال، في التصنيع، تكون اللهجة أكثر رسمية وتكنوقراطية مقارنة بالمنظمات العاملة في الصناعات الإبداعية.

20. الشركاء

بالطبع، لا يمكنك استبعاد شركائك من لعبة التجزئة الخاصة بك. بناء قوائم منفصلة منهم بناءً على طبيعة تعاونك.

على سبيل المثال، قد ترغب في إرسال تحديثات مشتركة إلى شركائك من فئة 5 نجوم أو هدايا مجانية، مثل تذكرة مجانية للندوات عبر الإنترنت أو الوصول إلى خدماتك لفترة معينة.

نصائح لاستراتيجية ناجحة لتجزئة البريد الإلكتروني

هل أنت مقتنع بأن تجزئة البريد الإلكتروني يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في نجاح استراتيجية التسويق الرقمي الخاصة بك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإليك بعض النصائح للبدء:

جمع بيانات العملاء

كيف يمكنك البدء في جمع البيانات القيمة لتقسيم قوائمك في المستقبل؟ هناك أربع طرق رئيسية لتحقيق ذلك:

نماذج التسجيل

أولاً، يمكنك أن تطلب المعلومات السكانية الأساسية في نماذج الاشتراك التي تظهر على موقع الويب الخاص بك. يمكن للعديد من التنسيقات أن تسرق الأضواء، مثل الأشرطة العائمة أو النماذج المضمنة، ونأمل أن تشجع الزائرين على الاشتراك.

ومع ذلك، تجنب التعمق في التفاصيل لأنه من السابق لأوانه أن يثق المستخدمون بك. إذا تعاملت مع الأمور بشكل صحيح في المستقبل، فسوف تحصل على البيانات التي تريدها، مثل العمر والمستوى التعليمي وما إلى ذلك، في وقت لاحق.

وبالطبع، عندما يكمل عميل جديد عملية شراء لأول مرة أو يقوم بالتسجيل للحصول على عرض تجريبي، قم بمشاركة نموذج اتصال عبر الإنترنت يسأل فيه عن كل ما تحتاجه. بمجرد منحك موافقتهم على إرسال رسائل البريد الإلكتروني إليهم، يمكنك استخدام تلك البيانات لتصفية قوائمك.

مغناطيس الرصاص

أ مغناطيس الرصاص هو مورد تسويقي مجاني تشاركه مع عملائك المحتملين لجمع معلوماتهم الأساسية وإضافتها إلى مسارك وتحويلهم إلى عملاء عندما يحين الوقت المناسب. هذا هو مغناطيس الرصاص هوبسبوت، على شكل دليل مجاني:

يمكنك أيضًا استخدام هذه العناصر لجمع معلومات حول تفاعل المستهلكين مع علامتك التجارية وتعزيز جهود التجزئة.

استطلاعات العملاء

وبالطبع، يمكنك استخدام الأداة القوية لاستطلاعات العملاء لمعرفة المزيد عن المشترين والمحتملين لأغراض التقسيم.

ضع في اعتبارك أن تنسيق الاستطلاع هو ما يجعله ناجحًا. اجمع بين الأسئلة المفتوحة والأسئلة المغلقة وشاركهم حافزًا للحصول على أكبر عدد ممكن من الإجابات.

التحليلات

وأخيرًا وليس آخرًا، لجأ إلى أدوات التحليل الخاصة بك مثل Hotjar و تحليلات كوكل للحصول على فهم أفضل لنشاط عميلك وسلوكه. قم بتخطيط رحلتهم واستخدمها لمنحهم أفضل تجربة شخصية ممكنة!

احصل على أداة تجزئة قائمة البريد الإلكتروني

توفر معظم منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني لعملائها ميزات التجزئة وتمكنهم في نفس الوقت من ذلك أنشئ سير عمل آليًا وانتقل بالتخصيص إلى المستوى التالي.

مع Wix يصبح التجزئة قطعة من الكعكة. مع استخدام الحقول المخصصة والبيانات السلوكية، يمكنك ذلك تصفية القوائم الخاصة بك لصياغة محتوى مخصص لجمهورك المستهدف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمجها مع خدمات تنظيف قائمة البريد الإلكتروني للحفاظ على قوائمك محدثة وتجنب الإضرار بسمعة المرسل.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن Wix عبارة عن منصة لأتمتة البريد الإلكتروني تحتوي على العديد من القوالب والميزات الجاهزة لتصميم حملات رائعة بسرعة. سجل اليوم وشاهد ذلك بنفسك!

تتبع وتحسين وتكرار

كما هو الحال مع كل عملية تجارية أخرى، فإن تجزئة البريد الإلكتروني عرضة للنجاح والفشل في بعض الأحيان. للتعرف على الأنماط الفعالة، استخدم منصة لمراقبة أهم المقاييس الخاصة بك مثل معدلات الفتح ومعدلات النقر إلى الظهور، أو تقارير البريد العشوائي والارتدادات.

تعتبر تقارير Wix وتحليلاتها من الدرجة الأولى في هذه المنطقة أيضًا. راقب مقاييسك في الوقت الفعلي وتعرف على كيفية تحسين أدائك في المستقبل.

تجزئة البريد الإلكتروني توفر أقصى قدر من التخصيص!

ليس هناك شك في أن التجزئة يمكن أن تصنع المعجزات في استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك وتجلب العملاء والمحتملين إلى الحد الأدنى الخاص بك جاهزًا للتحويل. لذا ابدأ بتقسيم قوائمك اليوم بناءً على المعايير التي اخترتها وشاهد عملك يزدهر.

وإذا كنت تبحث عن حل شامل لتسويق البريد الإلكتروني، مع إمكانات ممتازة للتجزئة والأتمتة وإعداد التقارير، فيجب أن يكون Wix هو مكالمتك النهائية. ابدأ تجربتك المجانية اليوم وشاهدها بنفسك!