ستساعدك المقالة التالية: دليل تسويق الفيديو لإنشاء مقاطع فيديو تجارية من الدرجة الأولى

لا تخف؛ أصبح إنشاء الفيديو أسهل من أي وقت مضى

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قمنا بعمل مقال حول مكان تطبيق الفيديو في رحلة المشتري الخاصة بك. لقد شاهدنا مقطع فيديو لكل شيء بدءًا من التسويق عبر البريد الإلكتروني وحتى استخدامه في عملية المبيعات الخاصة بك.

اليوم، نحن نتعمق في أكثر ما يخيف الناس بشأن الفيديو – الجانب الإنتاجي للفيديو.

لا تقلق. تتوفر الأدوات والتقنيات لجعل إنتاج الفيديو لعملك أسهل من أي وقت مضى.

بينما سنتحدث عن بعض الخيارات الاحترافية لإنتاج الفيديو لاحقًا، سنفترض في معظم هذه المقالة أنك تتعامل معها بنفسك. تمسك بميكروفونك، ها نحن ذا.

ما هي الفيديوهات التي تحتاجها؟

هذه هي الإستراتيجية قبل محادثة التكتيكات التي سمعتها منا 100 مرة من قبل. انظر إلى رحلة المشتري الخاصة بك، وحدد المواقع التي سيساعدك فيها الفيديو في سرد ​​قصتك، واكشف عن الأسئلة التي يطرحها عملاؤك المحتملون واستخدم الفيديو لتقديم الإجابات.

لا تحاول معالجة عدد كبير جدًا من مقاطع الفيديو في وقت واحد. إذا كانت هذه هي المرة الأولى، حدد ثلاثة مقاطع فيديو على الأكثر. بمجرد حصولك على ثلاثة في العلبة (مصطلح صناعي لمقاطع الفيديو النهائية)، يمكنك المضي قدمًا والقيام بثلاثة أخرى.

حاول العثور على مقاطع فيديو لثلاث مراحل مختلفة من رحلة المشتري – المبكرة والمتوسطة والمتأخرة. وهذا يعني أن مقطع فيديو واحدًا تعليميًا للغاية، وفيديو واحد يساعد الأشخاص على اتخاذ قرار الاختيار، ويمكن أن يكون الفيديو الأخير مرتبطًا بشكل مباشر بما قد يتضمنه الإعداد الفعلي.

البرمجة النصية والقصص المصورة

الآن بعد أن حددت مقاطع الفيديو الثلاثة الخاصة بك، دعنا نفكر في الأمر أكثر قليلاً لجعل عملية الإنتاج سهلة قدر الإمكان.

إحدى أسهل الطرق لإنشاء مقطع فيديو هي طرح الأسئلة والإجابة عليها. عندما نقوم بعمل فيديو مع العملاء، نقوم بإنشاء سلسلة من الأسئلة ثم نطلب من الشخص الذي يقوم بالفيديو أن يجيب عليها. الأسئلة خارج الشاشة وغير مسجلة. الإجابات هي المحتوى الذي نبحث عنه.

عادةً ما نطلب من موضوعنا الإجابة على الأسئلة ثلاث أو أربع مرات. يمنحنا هذا محتوى كافيًا لتعديل الإجابات معًا لسرد قصة عاطفية ومقنعة. كما أن الشخص الذي يتم تسجيله يتحسن مع كل إجابة. إذا أخطأوا، فلا داعي للقلق؛ ببساطة ابدأ هذا السؤال مرة أخرى. اجعلها غير رسمية. لا يهم عدد “المقاطع” التي تحتاجها للحصول على الإجابات التي تريدها.

هناك خيار آخر وهو كتابة بعض التعليقات واستخدام الملقن أو الملصقات التي تحتوي على النصوص عليها. لا أنصح الشخص بقراءة النسخة. بدلاً من ذلك، اطلب منهم استخدام النسخة كنقاط للحديث. من الأفضل دائمًا أن يتمكن موضوعك من التحدث “بدون تردد”، حيث ينتج عن ذلك مقطع فيديو أكثر طبيعية. لكن بالنسبة لبعض الناس، يكون الأمر صعبًا جدًا ويشكل ضغطًا كبيرًا.

تعمل نقاط الحديث أو النص على تخفيف الضغط وتنتج فيديو أكثر استرخاءً وطبيعية.

أخيرًا، قد تحتاج إلى بعض اللقطات الإضافية لمقطع الفيديو الخاص بك. نحن نسمي هذه اللقطات B-roll أو لقطات الخلفية. يمكن أن تكون هذه لقطات لمكتبك أو مصنعك أو معملك أو المبنى الخارجي. قم بإنشاء مجموعة من القصص المصورة أو قائمة لقطات من اللقطات التي تريدها. سواء كنت في حاجة إليها أم لا، سأقوم بإنشاء قائمة أطول وجمع اللقطات التي تعتقد أنك بحاجة إليها.

لن تضطر أبدًا إلى استخدام كل ما تقوم بتصويره، لكن لا يمكنك العودة والحصول على المزيد إذا فاتك شيء ما. تتضمن بعض الأفكار لهذا الجزء من جلسة التصوير ما يلي:

لقطات مع شعارك

لقطات مع اللافتات الخاصة بك

لقطات لأشخاص يتحدثون أو يعملون

لقطات من المنتجات أو العناصر المهمة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها

لقطات من البرامج الخاصة بك

أجزاء من عملك تجعلك فريدًا

بالنسبة للعنصر الأخير، فكر في لقطات من العمل التطوعي أو التواصل مع المجتمع، وشعارات المؤسسات الخيرية التي تدعمها، ولقطات من الأنشطة الموجهة نحو الفريق مثل الاجتماعات أو الأحداث على مستوى الشركة.



باستخدام اي فون الخاص بك

لم يعد إنشاء مقاطع الفيديو يتطلب معدات باهظة الثمن بعد الآن. يمكنك استخدام اي فون الخاص بك. لقد أنشأنا مجموعة فيديو للعملاء تسمح لهم بتوصيل ضوء حلقي وميكروفون صغير وحامل ثلاثي القوائم بهواتفهم والتعامل مع معظم الإعدادات المتعلقة بالإنتاج.

يقومون بتنزيل تطبيق وننضم إليهم (جنبًا إلى جنب مع منتج فيديو عبر التطبيق) على أجهزة iPhone الخاصة بهم للمساعدة في التصوير، بما في ذلك تشغيل الملقن من هواتفهم إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.

وهذا يجعل عملية التصوير الفعلية سهلة، ونحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى اللقطات لبدء عملية التحرير.

يسمح هذا أيضًا للمنتج عن بعد بالمساعدة في الإضاءة وإعداد اللقطات واختبار الصوت ومراقبة الجودة. لم يكن من السهل أبدًا إنشاء مقطع فيديو بنفسك بدون معدات باهظة الثمن.

صوت

إنه أحد أهم جوانب الفيديو. من المحتمل أنك شاهدت بعض مقاطع الفيديو التي يصعب سماعها أو بها ضوضاء في الخلفية. يجب عليك ضبط الصوت بشكل صحيح، وإلا فلن يعمل الفيديو.

تأكد من أن الغرفة هادئة. إذا كان الأشخاص يتجولون في المكتب، ضع لافتة كتب عليها “جاري تصوير الفيديو. الرجاء الهدوء.”

قم بإجراء بعض اللقطات التجريبية واستمع إلى الصوت. تأكد من أن الهدف واضح، وأنه لا يوجد طنين أو تشويه، ولا توجد ضوضاء محيطة تشتت الانتباه.

ربما يكون من المنطقي استخدام ميكروفون صغير متصل مباشرة بكاميرا التسجيل الخاصة بك. لا يختلف السلكي أو اللاسلكي كثيرًا إذا اختبرت الصوت وكانت الجودة جيدة.

إضاءة

إن خلق أجواء التصوير الخاصة بك هو فن. لا تتوقع أن تكون فنانًا في المرة الأولى التي تخرج فيها. فقط تأكد من أن الإضاءة الخاصة بك فعالة. أنت تريد رؤية موضوعك، وإزالة الظلال والتأكد من أن الإضاءة جذابة (لا ينبغي غسلها أو تعريضها بشكل مفرط).

ضوء خارجي أو ضوء من windows بشكل عام يخلق أكبر المشاكل وأصعب في السيطرة عليها. ما عليك سوى إغلاق أكبر قدر ممكن من ذلك بالستائر ثم ملء التصوير بأضواء أخرى، إما الأضواء الحلقية أو الأضواء الموضعية.

قد يستغرق الأمر بعض التعديلات، لكنك ستنجح في ذلك في النهاية. حاول أن تتذكر التكوين، ثم التزم باستخدام نفس المكان، مع نفس الأضواء لتصوير الفيديو التالي.

التحرير

قد يكون هذا هو المكان الذي تلجأ فيه إلى أحد المتخصصين للحصول على المساعدة. على الرغم من وجود عدد من مجموعات تحرير الفيديو سهلة الاستخدام، مثل Wave.video وiMovie وFinal Cut Pro وAdobe Premiere، فقد يكون من المنطقي أكثر الاستعانة بطالب أفلام محلي ومطالبته بإجراء التحرير نيابةً عنك.

ما ستحتاجه هو تقديم التوجيه حول كيفية التعامل مع التحرير. أولاً، تأكد من أن محرر الفيديو يفهم أنك تريد سرد قصة، مما يعني أنه يجب أن يكون لها بداية ووسط ونهاية. حتى مقطع فيديو خاص بالشركة مدته ثلاث دقائق يحتاج إلى أن يروي قصة.

من الناحية المثالية، تريد إنشاء صيغة يمكن استخدامها لجميع مقاطع الفيديو الخاصة بك. ابدأ بشعار وبعض موسيقى المقدمة. أود الحصول على وسيلة شرح من المقابلة قد تكون مزعجة بعض الشيء ولكنها يمكن أن تجذب شخصًا ما إلى قصتك.

بعد ذلك، قم بتسلسل أسئلتك بطريقة تناسب قصتك. ما هي التحديات الأولية؟ كيف تم حلها؟ ماذا كانت النتائج؟ هذا هو أبسط تنسيقات القصة.

اختتم العرض بعرض لمزيد من المعلومات، وقم بتوجيههم إلى صفحة موقع ويب تحتوي على العرض ذي الصلة، ثم قم بإغلاق الفيديو بالموسيقى وشعارك.

هاهو! لديك فيديو.

تعاليق مغلقة

ماذا عن التسميات التوضيحية المغلقة؟ كنت في حاجة إليها. اليوم، يشاهد الكثير من الأشخاص مقاطع الفيديو مع إيقاف الصوت. قد يكونون على أجهزتهم وفي اجتماع. قد يكونون على متن طائرة أو في مكان هادئ. قد يكون هاتفهم مضبوطًا على وضع الاهتزاز (مثل هاتفي) ولا يقوم بتشغيل أي صوت مطلقًا. يستخدم الكثير من الأشخاص أجهزتهم مع إيقاف الصوت حتى لا يجعلوا التسميات التوضيحية المغلقة جزءًا من صيغة الإنتاج الخاصة بك.

إنتاج فيديو عالي الجودة

كل هذا يبدو رائعا، لكنه ليس لك. أحصل عليه. لديك تحديات أخرى تحتاج إلى اهتمامك، ولديك الميزانية اللازمة لتوظيف فريق إنتاج فيديو لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك. جيدة بالنسبة لك.

يجب أن يكون الكثير من المحتوى هنا مفيدًا لك أيضًا.

نحن نعمل مع العديد من فرق إنتاج الفيديو، وعندما يرغب العملاء في المعالجة المتطورة، فإننا نقدم هذا النوع من الفيديو أيضًا. سنستمر في تنفيذ الإستراتيجية والتفكير، لكننا نترك الإنتاج والتحرير للمحترفين.

عادةً ما تتراوح تكلفة التصوير لمدة نصف يوم بين 2000 دولار و4000 دولار، في حين قد تكلف جلسة التصوير ليوم كامل 5000 دولار وما فوق. يعد التحرير إضافيًا ويعتمد على عدد مقاطع الفيديو التي تريد إنتاجها من اللقطات التي تم جمعها أثناء التصوير.

سيظل من المفيد أن يكون لديك الإستراتيجية والتنسيق وحتى البرمجة النصية أو الأسئلة المحددة، ثم تسليم الإنتاج والتحرير إلى المحترفين. يتيح لهم ذلك أن يكونوا فعالين في الجزء الملتقط من المشروع ويمنحهم توجيهًا واضحًا حول أعمال التحرير أيضًا، مما يحافظ على انخفاض التكاليف وكفاءة جدول الإنتاج بدرجة عالية.

والنتيجة، سواء قمت بذلك بنفسك أو مع شركة إنتاج، هي فيديو يمكنك استخدامه في عملية التسويق والمبيعات.

أنت الآن تقدم تجربة تسويق ومبيعات تفاعلية للغاية عبر الوسائط المتعددة، والتي تفصلك عن منافسيك وتساعد عملاءك المحتملين على التعرف سريعًا على شركتك، وموظفيك، ومنتجاتك/خدماتك، والثقة بها.

النتائج مثيرة. في كل مجالات التسويق والمبيعات تقريبًا، يعمل الفيديو على تحسين التفاعل وأداء مبادرات التسويق والمبيعات.

لا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن الفيديو يؤدي إلى النتائج. الآن لا ينبغي أن يكون الأمر حول ما إذا كان أو متى، بل حول كيف. مع كيف خلفك، حان الوقت للبدء. الفيديو يشبه تعلم رياضة جديدة. في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، سيكون الأمر غير مريح وربما ليس بالسهولة التي تريدها. لكن الفيديو الثاني والفيديو الثالث وكل فيديو بعد ذلك سيكون أسهل وأقل صعوبة.

قبل أن تعرف ذلك، سيكون لديك مكتبة فيديو لكل مرحلة من رحلة المشتري، مع مقاطع فيديو تجيب على الأسئلة الرئيسية ومصممة خصيصًا لكل شخصية مشتري. عند هذه النقطة، ستكون رحلات المشترين المحتملين مع شركتك رائعة وجذابة، مما ينتج عنه معدلات تحويل عالية ومعدلات إغلاق أعلى.

يجب أن يكون الفيديو جزءًا لا يتجزأ من جهود التسويق وتنفيذ المبيعات في عام 2020 وما بعده.