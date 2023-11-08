ستساعدك المقالة التالية: دليل تسويق المحتوى للمبتدئين

هل تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء وزيادة المبيعات وتعزيز سمعتك كسلطة في مجال عملك؟ بالتأكيد، وتسويق المحتوى يمكن أن يساعدك على القيام بذلك.

انضم إلينا ونحن نقوم بتحليل تسويق المحتوى للمبتدئين. سنخبرك بالسبب وراء انتشار تسويق المحتوى، وما يمكن أن يفعله لشركتك، وكيفية البدء.

ما هو تسويق المحتوى؟

تسويق المحتوى هو استراتيجية تسويق رقمية تدور حول استخدام المحتوى (كما خمنت).

المحتوى هو أي شكل من أشكال الوسائط الرقمية التي يستخدمها عملك لجذب العملاء أو إشراكهم أو الاحتفاظ بهم.

يمكن أن يتضمن أي شيء بدءًا من منشورات المدونات والمقالات وحتى الكتب الإلكترونية ومنشورات الوسائط الاجتماعية والندوات عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية والمزيد.

لقد ولت الأيام التي كان يتعين عليك فيها استخدام اللوحات الإعلانية وإعلانات الصحف لنشر المعلومات حول عملك.

لا يعد تسويق المحتوى أقل تكلفة من التسويق التقليدي فحسب، بل يسمح لك أيضًا بتوجيه رسالتك إلى جماهير محددة.

تشمل المزايا الأخرى للتسويق الرقمي القدرة على الوصول إلى جمهور أكبر وقياس نتائجك والتفاعل مع العملاء على مستوى شخصي أكثر.

ما المهارات التي تحتاجها لتسويق المحتوى؟

يتضمن التخطيط الناجح لتسويق المحتوى أكثر من مجرد إعداد بعض منشورات المدونات الذكية ونشرها على موقع الويب الخاص بك. في هذه الأيام، هناك منافسة عبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى.

تدور بعض أهم مفاتيح تسويق المحتوى للمبتدئين حول معرفة ما الذي يجعل جزءًا من المحتوى رائعًا، وكيفية عرضه أمام جمهورك المستهدف، وكيفية قياس النتائج.

أهم شيء عليك أن تقرره هو بالضبط ما تريد أن يحققه كل جزء من المحتوى.

إذا كان عملك جديدًا تمامًا، فقد تكون أهدافك هي خلق الوعي وجذب عملاء جدد.

إذا كنت موجودًا منذ فترة، فقد تركز على أشياء مثل تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء يدفعون أو التعامل مع العملاء الحاليين لتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

ما هي الركائز الأربع لتسويق المحتوى؟

الركائز الأربع لتسويق المحتوى ليست في الواقع منقوشة على الحجر وقد تختلف اعتمادًا على من تسأل.

ولكننا سنقوم بتقسيم أهم مكونات تسويق المحتوى للمبتدئين إلى الأساسيات التالية:

من الصعب تقديم حجة مقنعة ما لم تفهم بالضبط من تتحدث إليه. فهم الخاص بك الجمهور المستهدف يعد جزءًا أساسيًا من معرفة أفضل السبل للتواصل معهم.

فهم مشاكل المشتري الخاص بك

هناك سببان رئيسيان وراء شراء الأشخاص للأشياء: لحل مشكلة ما أو لتحسين حياتهم. ما هي المشاكل التي يحلها منتجك أو خدمتك وكيف يمكن أن تساعد في تحسين حياة المشتري؟

اشرح لماذا لديك الجواب

الآن بعد أن عرفت مشاكل المشتري، فقد حان الوقت لشرح سبب حصولك ليس فقط على حل رائع، بل على الإطلاق. ما الذي تقدمه ولا يقدمه منافسوك؟

أخبرهم بما يجب عليهم فعله حيال ذلك

بعد أن تشرح كيف يمكنك تحسين حياة عملائك، أخبرهم بما تريد منهم أن يفعلوه بعد ذلك. سواء كانت عبارة الحث على اتخاذ إجراء (CTA) تطلب من القارئ الاشتراك في رسالتك الإخبارية أو النقر على رابط المبيعات، فاجعل الأمر واضحًا وسهل التنفيذ.

ما هي المراحل الثلاث لتسويق المحتوى؟

على الرغم من أن إنشاء المحتوى يعد أمرًا رائعًا، إلا أنه لن يكون مفيدًا كثيرًا إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامه كجزء من استراتيجية شاملة لتسويق المحتوى.

فيما يلي نظرة عامة واسعة على عملية تسويق المحتوى للمبتدئين:

مرحلة التخطيط

تتضمن هذه المرحلة العديد من المكونات التي تناولناها أعلاه، مثل تحديد جمهورك المستهدف وفهم ما تريد أن يحققه المحتوى الخاص بك.

ولكنه يتضمن أيضًا أشياء مثل:

التخطيط لأنواع المحتوى الذي ترغب في إنشائه (منشورات المدونة والمقالات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك)

تحديد من ستوظفه لإنشائها (إذا كنت لا تخطط لنفسك)

تحديد مكان نشرها (موقع الويب الخاص بك، صفحة التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك)

تحديد موعد نشر كل جزء من المحتوى عن طريق إنشاء جدول زمني لنشر المحتوى

مرحلة التحسين

قبل أن ترسل المحتوى الخاص بك إلى العالم، من المهم أن تمنحه أفضل فرصة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه أدوات مثل تحسين محركات البحث (SEO).

يمكن أن يساعد تحسين محركات البحث (SEO) في ضمان ظهور صفحتك في النتائج عندما يدخل المستخدمون في بحث Google ذي الصلة بمجال عملك.

تحدد Google الصفحات التي ستنتهي في أعلى صفحات نتائج محرك البحث المرغوبة (SERPs) بناء على عدة عوامل:

جودة المحتوى والسلطة

استخدام كلمات رئيسية محددة تتطابق مع الاستفسار

الروابط الخلفية

سرعة تحميل الموقع

ملاءمة

لقد أصبح تحسين محركات البحث (SEO) فنًا في حد ذاته ويمكن أن يكون من الصعب بعض الشيء إتقانه. هذا هو المجال الذي يجب ألا تتردد فيه في الاستعانة بمساعدة متخصصة.

مرحلة النتائج

إن الشيء العظيم في التسويق الرقمي هو أنه ليست هناك حاجة لإنتاج المحتوى والأمل في الأفضل.

مع تطور إستراتيجية إنشاء المحتوى لديك، ستحتاج إلى التأكد من تتبع تقدمك.

يمكنك القيام بذلك عن طريق التعرف على مقاييس تسويق المحتوى، وهي معايير يمكن أن تساعدك في قياس مدى جودة أداء المحتوى الخاص بك. ستعتمد المقاييس التي تستخدمها على هدفك.

ولكن بشكل عام، يمكن أن تكون مقاييس التتبع طريقة رائعة لتحديد ما ينجح بالإضافة إلى أي فجوات يمكن أن تستخدم لملءها.

يوجد الآن الكثير من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تتبع مقاييسك، بما في ذلك:

هل تحتاج إلى بعض المساعدة للبدء؟

قد يكون تعلم تسويق المحتوى للمبتدئين أمرًا مرهقًا حتى تتقنه. لكن كن مطمئنًا، ليست هناك حاجة للانتظار حتى تصبح خبيرًا لنقل المحتوى الخاص بك إلى المستوى التالي.

عند التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا من WriterAccess بواسطة RockContent، ستستمتع بإمكانية الوصول إلى بعض أفضل الكتاب والمحررين واستراتيجيي المحتوى في الصناعة. ستتاح لك أيضًا فرصة التعلم أثناء تقدمك من خلال دروس الفيديو حسب الطلب والتي تغطي كل مرحلة من مراحل عملية تسويق المحتوى.