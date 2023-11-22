ستساعدك المقالة التالية: دليل سريع [ Including Templates]

قد يكون التغيير في الشركات أمرًا صعبًا. إنه يتطلب أن يتكيف الناس مع طرق جديدة خارج مناطق الراحة الخاصة بهم والتي تغير ثقافتهم بأكملها.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التغيير خطوة ضرورية نحو بناء منظمة أفضل. في الحقيقة، 79.7% من الناس يحتاجون إلى إجراء تغييرات على أعمالهم كل سنتين إلى خمس سنوات فقط من أجل البقاء.

وهذا يعني أن التكيف مع التغيير هو مطلب وليس خيارا. ولكن الطريقة التي تخطط بها أو تنفذ هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى نجاح شركتك أو فشلها.

لتحقيق التأثير المطلوب والتأكد من أن كل شيء يسير وفقًا للخطة، فأنت بحاجة إلى عملية إدارة التغيير.

لست متأكدًا من ماهية عملية إدارة التغيير أو كيف يمكنك تطويرها؟ لقد حصلت على تغطيتها.

سترشدك هذه المقالة عبر الخطوات والأنواع والنماذج المختلفة لإدارة التغيير، بالإضافة إلى القوالب التي تساعدك على إدارة العملية.

هيا بنا نبدأ.

جدول المحتويات

ما هي عملية إدارة التغيير؟

إن عملية إدارة التغيير هي سلسلة من الخطوات التي تتضمن الإعداد للتغيير قبل حدوثه، وإدارة عملية التغيير الفعلية وتقييم النتائج. كما أنه يستخدم ثلاثة مبادئ أساسية لضمان تنفيذ مؤسستك للتغييرات بسلاسة وفعالية. تشمل المفاهيم الأساسية الثلاثة لعملية إدارة التغيير ما يلي:

الاعتراف بضرورة التغيير – اشرح للناس كيف ستستفيد المنظمة من التغيير.

– اشرح للناس كيف ستستفيد المنظمة من التغيير. تطوير خطة إدارة التغيير – إنشاء عملية خطوة بخطوة لتنفيذ التغيير بنجاح.

– إنشاء عملية خطوة بخطوة لتنفيذ التغيير بنجاح. تنفيذ الخطة – تنفيذ خطة إدارة التغيير لتحقيق النتيجة المرجوة.

أهمية عملية إدارة التغيير

تهدف إدارة التغيير إلى دمج التغيير في الشركة بسلاسة قدر الإمكان. تعمل هذه العملية الإستراتيجية على تقليل أو إزالة التأثير السلبي الذي يحدثه التغيير على الموظفين وأصحاب المصلحة.

علاوة على ذلك، فهو يجعل الانتقال إلى الوضع الراهن الجديد أسهل بكثير ويؤدي إلى بقاء عملك قادرًا على المنافسة في الصناعة.

فوائد إدارة التغيير

فيما يلي ثلاث فوائد تجلبها إدارة التغيير لشركتك:

يمهد الطريق لحدوث التغيير بنجاح.

يحدد أهدافًا واضحة في استراتيجياتك لمشاريع التغيير الخاصة بك. وهذا يعطي إدارتك اتجاه عملية التغيير وهيكلها.

اجعل الأشخاص في مؤسستك يتكيفون مع التغييرات بشكل أسرع. وهذا يؤدي إلى انتقال أكثر سلاسة ونجاحا.

مستويات مختلفة لإدارة التغيير

هناك ثلاثة مستويات لإدارة التغيير:

التغيير التنظيمي

هناك ثلاث مراحل على هذا المستوى. يتضمن “الإعداد” تطوير خطة لإدارة التغيير. ويوضح الحاجة إلى التغيير ويحدد نطاقه وتأثيره.

“التنفيذ” يشير إلى تنفيذ الخطة. وهذا أيضًا هو المكان الذي تقوم فيه بتوصيل التغيير إلى الموظفين وأصحاب المصلحة ودعمهم.

وأخيرًا، “المتابعة” هي المكان الذي يمكنك من خلاله مراقبة فعالية التغيير ومعالجة المشكلات.

مثال على هذا النوع من التغيير هو التخطيط للخلافة. تريد تحديد الهدف والتحديات المقبلة (التحضير). ثم حدد المرشحين المحتملين الذين سيخلفون شاغلي الوظائف (التنفيذ). بمجرد أن يملأ المرشحون الدور، قم بتتبع أدائهم لمعرفة ما إذا كانت الخطة ناجحة (المتابعة).

التغيير التكيفي أو التدريجي

يتطلب هذا المستوى من إدارة التغيير تعديلات تدريجية في مؤسستك. فهو لا يعطل الوضع الراهن بنفس القدر، مما يجعل التغيير أسهل في التنفيذ والمحافظة عليه مع مرور الوقت. ويطلب التغيير التكيفي أيضًا اقتراحات من الموظفين لإجراء التحسينات.

ومن الأمثلة على ذلك عندما تستخدم الشركة التعليقات لإجراء تغييرات صغيرة على عملية خدمة العملاء الخاصة بها. يمكن أن يبدأ بتحسين وقت الاستجابة. بعد تنفيذ التغيير، يمكن للشركة بعد ذلك تعيين ممثلين جدد لخدمة العملاء في المرحلة التالية من عملية التغيير.

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إدارة التغيير الفردي

بعض الناس لديهم ردود فعل سلبية للتغيير. يحاول هذا المستوى فهم سبب تفاعل الموظفين بشكل سلبي تجاه التغيير. بهذه الطريقة، يمكنك معالجة مخاوفهم وتقديم التغيير بطريقة تنال إعجابهم وتدعمهم.

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5 خطوات في عملية إدارة التغيير

فيما يلي خطوات تطوير عملية إدارة التغيير التي من شأنها إشراك الأشخاص:

الاعتراف بالحاجة إلى التغيير

التواصل مع الموظفين والإدارة حول سبب ضرورة التغيير. حدد ما تريد تحسينه في مؤسستك. ثم حدد التغيير الذي سيساعد في إدخال التحسينات.

عند اقتراح التغيير على الأشخاص، اعرضه بطريقة سهلة الفهم. تساعدك أدوات تصور البيانات من Wix على تحويل الإحصائيات والأرقام المعقدة التي تدعم حجتك للتغيير إلى جداول ورسوم بيانية.

بعد ذلك، احصل على وجهات نظر الأشخاص في شركتك. يتيح لك ذلك توسيع منظورك والتأكد مما إذا كان التغيير يمكن أن يحدث فرقًا إيجابيًا.

خطة للتغيير

قم بإدراج الأهداف الإستراتيجية التي ترغب في تحقيقها من خلال التغيير. ثم حدد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس فعاليتها.

بعد ذلك، اكتشف الأفراد الذين سيساعدون في تنفيذ التغييرات. ولمساعدتهم خلال هذه العملية، فكر في استخدام قالب خطة تدريب الموظفين. تشرح الوثائق أهداف وأساليب وتكتيكات إدارة التغيير. وهذا يمنح الأفراد فهمًا أفضل للتغيير وكيفية تنفيذه بشكل صحيح.

تحتاج أيضًا إلى تضمين الخطوات المطلوبة ليصبح التغيير ساري المفعول وما يجب فعله إذا قوبل التغيير بمقاومة.

وأخيرًا، قم بإدراج الموارد والوقت والتكلفة المقدرة لإكمال المشروع. تريد تعيين شخص لديه مهارات الإدارة التنظيمية لهذه المهمة. لديهم الخبرة لتقييم المواد والتكاليف اللازمة لتنفيذ التغيير.

تنفيذ الخطة

قم بطرح التغيير مع قسم معين في مؤسستك أولاً. اختبر ما ينجح وما لا ينجح في مبادرة التغيير الخاصة بك باستخدام عينة صغيرة الحجم. استخدم النتائج هنا لتحسين عملية التغيير قبل تنفيذها على نطاق أوسع.

المفتاح هنا هو إشراك الموظفين من خلال عملية إدارة التغيير. تريد أن تسمع أفكار موظفيك وأفكارهم حول التغيير. استخدم ملاحظاتهم لجعل التغيير أكثر قبولًا للجميع.

القضاء على الوضع الراهن السابق

يجب أن يتضمن جزء من خطتك دمج التغيير في ثقافة الشركة. وهذا يمنع الناس من الوقوع في العادات القديمة وعدم تنفيذ التغيير.

بصرف النظر عن التواصل المستمر حول أهمية التغيير، قم بتشكيل تحالف التغيير. وهو يتألف من الأشخاص الذين سيعملون على إحداث التغيير في مختلف الإدارات. قد يكون هذا مهمة ضخمة، لذلك قد تضطر إلى تعيين موظفين جدد ليقوموا بتفعيل التغييرات. في هذه الحالة، قم ببناء عملية توظيف للعثور على الأشخاص ذوي الخبرة في إدارة التغيير.

فكرة أخرى هي مكافأة الأشخاص الذين يلتزمون بالتغيير. وهذا يحفز الآخرين على الالتزام بالتغيير حتى يصبح هو القاعدة.

قياس النتائج

اجمع البيانات والتعليقات من خطة إدارة التغيير التي نفذتها. تحقق مما إذا كانت الخطة تلبي مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها لتحديد ما إذا كان التغيير ناجحًا أم لا. استخدم المعلومات التي تم جمعها هنا لتحسين عمليات إدارة التغيير المستقبلية.

يمكنك قياس مدى نجاح تنفيذ خطتك داخل الشركة باستخدام Wix Analytics. يتيح لك التحقق من عدد الأشخاص الذين شاهدوا الخطة وعدد المرات التي شاهدوها فيها. يمكن أن يساعد هذا في ضمان مزامنة الجميع مع أهداف مؤسستك.

باستخدام تحليلات البيانات، يجب عليك إجراء تعديلات على خطتك. لإجراء التغييرات بشكل أكثر ملاءمة، استخدم الحقول الديناميكية الخاصة بـ Wix. أولاً، حدد القيم الديناميكية في عملية إدارة التغيير، مثل الخطوات والأشخاص المسؤولين عن عملية التغيير والتكتيكات. ثم أدخل الرمز القصير للقيم في أي مكان على الخطة.

بمجرد ظهور نتائج الخطة، استبدل القيم بقيم جديدة للمساعدة في تحسين أداء الخطة. على سبيل المثال، فكر في تحديث خطوات عملية التغيير إذا لم تحقق النتائج المرجوة.

عند القيام بذلك، سيتم تحديث الحقول تلقائيًا لتعكس التغييرات. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى استبدال القيم الموجودة في الخطة واحدة تلو الأخرى.

أنواع إدارة التغيير

إن معرفة نوع إدارة التغيير الذي يصف عمليتك بشكل أفضل يساعدك على الاستعداد لكيفية التعامل مع ردود أفعال الموظفين.

فيما يلي أربعة أنواع للاختيار من بينها:

التغيير الاستثنائي

يعد هذا النوع من التغيير حدثًا معزولًا في حياة الشخص العملية. أحد الأمثلة الاستثنائية لإدارة التغيير هو عندما يجب على الموظفين الحصول على عناوين بريد إلكتروني جديدة بسبب تغيير الاسم في المؤسسة.

قد يكون التغيير بالغ الأهمية على مستوى ما، لكن تأثيره على معظم المستويات ضئيل.

تغيير تدريجي

تقدم تغييرات تدريجية إلى مؤسستك تستبدل الوضع الراهن القديم بآخر جديد. كما أن هذا النوع من التغيير يعتمد على العمليات القائمة بدلاً من إجراء تغييرات جذرية. وينتج عن هذا أن الأشخاص بالكاد يلاحظون التغيير أو يتفاعلون معه.

تغيير البندول

يصف هذا النوع من التغيير التحول المفاجئ في موقف المنظمة وسلوكها تجاه وجهة نظر ما، تمامًا مثل تأرجح البندول. في الواقع، تختلف المعتقدات الحالية للمنظمة تمامًا عن المعتقدات السابقة التي كانت تؤمن بها قبل التحول. ومن الأمثلة على ذلك عندما تتبنى مؤسسة لديها ثقافة العمل في المكتب لسنوات إعداد العمل عن بعد للجميع.

تغيير النموذج

يحدث هذا التغيير عندما تخضع المنظمة لتغييرات كبيرة في التفكير والسلوك. ويتم ذلك من خلال إعادة دمج المعلومات والسلوك الذي يغير بشكل جذري النظرة العالمية للشركة ونظام المعتقدات.

مثال على هذا النوع من عمليات إدارة التغيير هو الانتقال من البرامج التقليدية داخل الشركة إلى البرامج المستندة إلى السحابة. قبل التغيير، كانت المؤسسة تفضل خيارات التحكم والتخصيص الأكبر التي توفرها البرامج داخل الشركة. ومع ذلك، فإنهم يفضلون حاليًا المرونة وإمكانية الوصول وقابلية التوسع للبرامج المستندة إلى السحابة.

10 نماذج لإدارة التغيير يمكنك استخدامها

لمساعدتك في تنفيذ خطوات بناء عملية إدارة التغيير، راجع النماذج المعمول بها. اختر واحدًا يناسب أهدافك ويناسب عملك جيدًا.

نموذج أدكار لإدارة التغيير

“أكدار” هو اختصار للأهداف الخمسة الرئيسية للنموذج.

يرفع أولاً “وعي” لحاجة شركتك إلى التغيير. يجب عليك بعد ذلك اقتراح خطة لجعل الجميع “يرغب” التغيير.

يجب أن توفر الخطة “معرفة” لأدوار الناس في هذه العملية. للقيام بذلك، يجب عليك تعيين الأشخاص بـ “قدرة” لإنجاز هذه المهمة.

أخيراً، “تعزيز“يضمن أن الناس يحافظون على التغيير حتى يصبح هو القاعدة.

نموذج انتقال الجسور

يرشد هذا النموذج الموظفين وردود أفعالهم العاطفية طوال فترة التغيير. يقسم عملية التغيير إلى ثلاث مراحل.

في “الإنهاء والخسارة والتخلي”، يشعر الناس بالخوف وعدم الراحة تجاه التغيير. “المنطقة المحايدة” هي المكان الذي يكون فيه الناس بين التخلي عن الطرق القديمة والتكيف مع التغيير. وأخيرًا، “البداية الجديدة” هي أن الناس يقبلون التغيير ويشعرون بالارتياح تجاهه.

دورة ديمنج (PDCA)

إن نموذج “خطط، نفذ، تحقق، نفذ” هو عبارة عن دورة تمهد الطريق للتحسين المستمر.

أولاً، يجب أن تحدد “خطتك” مشكلات مؤسستك وتقترح التغيير الذي سيعالج هذه المشكلات. ثم، “نفذ” الخطة على نطاق صغير، مثل فريق أو قسم.

أثناء طرح العملية، “تحقق” من نتائجها وفعاليتها. من هنا، “تصرف” وفقًا لذلك. يمكنك تنفيذ التغيير في الأقسام الأخرى أو العودة إلى مرحلة التخطيط.

نظرية كوتر ذات الـ 8 خطوات

جون بي كوتر، أستاذ بكلية هارفارد للأعمال، طورت هذه النظرية، والتي تتكون من ثماني خطوات:

خلق شعور بالإلحاح

بناء تحالف توجيهي

تشكيل رؤية استراتيجية

تجنيد جيش المتطوعين

تمكين العمل عن طريق إزالة الحواجز

توليد انتصارات قصيرة المدى

تسريع مستدام

تغيير المعهد

إنها عملية رائعة لإشراك الموظفين في التغيير. لكن النظرية لا تأخذ بعين الاعتبار تعليقات الموظفين، مما قد يؤدي إلى المقاومة.

منحنى التغيير كوبلر روس

يستخدم هذا النموذج المراحل الخمس للحزن لمخاطبة الموظفين وتوجيههم.

في المراحل الأولى من التغيير، يمر الجميع بمرحلة “الإنكار” و”الغضب”. بل إن البعض سيحاول “المساومة” من أجل التوصل إلى حل وسط لتجنب التكيف مع التغيير.

وسرعان ما سيشعرون “بالاكتئاب” لأن جهودهم في مقاومة التغيير تذهب سدى. في نهاية المطاف، يجب على موظفيك “قبول” التغيير لأنه ليس لديهم خيار آخر.

نموذج إدارة التغيير لوين

هناك ثلاث مراحل في نموذج كيرت لوين. يتطلب منك أولاً “إلغاء تجميد” عمليتك الحالية لتحليل طرق التحسين. ثم حدد “التغيير” الذي سيؤدي إلى تحسين العملية. هذه أيضًا هي المرحلة التي تقوم فيها بإرشاد الأشخاص خلال هذا التحول. وأخيرًا، “أعد تجميد” التغيير بعد إجراء التحسينات من خلال تعليقات الموظفين.

نموذج مورير الثلاثة للمقاومة والتغيير

ويركز على مستويات المقاومة التي تتسبب في فشل التغيير.

مستوى “لا أفهمه” هو المستوى الذي يرفض فيه الناس التغيير لأنهم لا يفهمون الحاجة إليه. وفي عبارة “لا أحب ذلك”، يخشى الناس ويشعرون بالإحباط بسبب التغيير. إذا لم يثقوا بحكمك، فسيحاول الناس محاربتك بشأن التغيير حتى لو كان ذلك مبررًا على مستوى “أنا لا أحبك”.

نموذج ماكينزي 7-S

يحتوي هذا النموذج على سبعة عناصر تحدد المشكلات التنظيمية التي يمكن للتغيير معالجتها.

العناصر الثلاثة الأولى (الإستراتيجية والهيكل والأنظمة) هي عناصر “صعبة” يسهل وصفها ويمكن للإدارة العليا التحكم فيها. أما العناصر الأربعة الأخرى (القيم المشتركة والأسلوب والموظفين والمهارات) فهي عناصر “ناعمة”.

فهي أقل واقعية وتخضع للتغيير المستمر.

نظرية الدفعة

تقترح نظرية الدفع إيجاد طريقة مقنعة لدفع الموظفين بلطف نحو الرغبة في التغيير بأنفسهم بدلاً من فرضه بشكل مباشر.

تستخدم نظرية الدفع الأدلة لمساعدة الناس على أن يصبحوا أكثر تقبلاً للتغيير. كما يأخذ في الاعتبار تعليقات الموظفين قبل تنفيذ التغيير لجعلهم يشعرون بأنهم جزء من العملية.

نموذج التغيير الساتر

يساعدك النموذج المكون من خمس مراحل على إدارة مشاعر موظفيك تجاه التغيير التنظيمي.

ومن “الوضع الراهن المتأخر”، يطور الناس “مقاومة” للتغيير القادم. قد تنشأ “الفوضى” إذا كان الناس في حيرة من أمرهم بشأن سبب حدوث التغيير في المقام الأول. وبعد “الاندماج” المناسب، سيصل الناس في نهاية المطاف إلى “الوضع الراهن الجديد”.

قم بتغيير قوالب خطة الإدارة لتصنع بنفسك

تساعدك قوالب Wix على إنشاء خطة لتوصيل التغيير إلى الموظفين وأصحاب المصلحة. تقوم القوالب الثلاثة المصممة بشكل احترافي أدناه بالجزء الأكبر من العمل. اختر واحدًا واستبدل نصوصه وصوره بأخرى خاصة بك، مما يسمح لك ولعملائنا بإنشاء خطة لإدارة التغيير في دقائق.

يقول المؤسس المشارك ديف: “تمتلك Wix أيضًا مجموعة كاملة من قوالب الأصول الرقمية التي تسهل إنشاء كل ما يلزم إنشاؤه للعملاء”.

ناهيك عن أن Wix لديها ميزات تساعدك في تصميم خطة جذابة سيتبناها الأشخاص على الفور.

لذلك دعونا نلقي نظرة عليهم، أليس كذلك؟

إدارة التغيير – قالب خطة الاتصال

يلخص هذا القالب المشكلة وكيف يعمل التغيير كحل. يناقش القالب بعد ذلك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين الأكثر تأثراً بالتغيير. وأخيرًا، يقوم بتعيين فرق مسؤولة عن كل مهمة في عملية التغيير.

لنفترض أنك تحب تدفق المعلومات ولكنك تفضل استخدام عناصر تصميم مختلفة. يتيح لك معالج العلامة التجارية Wix استبدالها باللون والخط والشعار الخاص بعلامتك التجارية بنقرة واحدة. أدخل عنوان URL لموقع الويب الخاص بك، وسيقوم Wix باستخراج هذه العناصر لتستخدمها في مشاريعك.

بعد الانتهاء من الخطة، يمكنك نشرها ومشاركتها مع الجميع في مؤسستك. إذا كنت تريد فقط منح عدد قليل من الأشخاص حق الوصول إلى خطتك، فيمكنك مشاركة الخطة بشكل خاص. أرسل إليهم دعوة تسمح لهم بأن يكونوا مشاهدين لخطتك.

تغيير قالب العرض التقديمي لإدارة

إذا كنت تقنع الأشخاص بالحاجة إلى التغيير، استخدم قالب العرض التقديمي هذا. ويتضمن أسباب التغيير والمخاطر التي ينطوي عليها والفوائد والمزيد. يستخدم القالب نصوصًا وصورًا وأيقونات كبيرة الحجم لمساعدتك على توصيل خطتك بشكل مرئي.

حاليًا، يدور القالب حول الانتقال من العمل في الموقع إلى العمل عن بُعد. يمكنك تخصيص مظهر القالب وتخطيطه ومحتواه ليعكس أفكارك.

تريد أيضًا أن تجعل مجموعة الشرائح الخاصة بك مثيرة للاهتمام قدر الإمكان. اختر الصور والأيقونات المناسبة من مكتبة التصميم الخاصة بنا وضعها في العرض التقديمي الخاص بك.

إذا كانت الصورة التي تبحث عنها غير متوفرة على Wix، فاستخدم منشئ الصور المزود بالذكاء الاصطناعي. أدخل المطالبة التي تصف الصورة بشكل أفضل وستقوم الأداة بإنشائها. يساعد هذا في جعل مستندك أكثر تميزًا وجاذبية.

هناك طريقة أخرى لإضفاء مزيد من التألق على مستندك وهي استخدام عناصر التصميم التفاعلية الخاصة بنا. قم بإنشاء النوافذ المنبثقة وتأثيرات التمرير للتأكيد على النقاط المهمة في العرض التقديمي الخاص بك. كما أنها تشرك الناس وتجعلهم أكثر قابلية للتغيير.

قالب مصنف خطة إدارة التغيير

يساعد القالب في صياغة إجراءات إدارة التغيير الخاصة بك. فهو يخبرك بكيفية تحديد التغيير المراد تنفيذه وتفاصيله (الخطوات والميزانية والمخاطر والمزيد). يساعدك المصنف أيضًا على تطوير خطة الاتصال والعمل والتدريب، مما يضمن نجاح إدارة التغيير بشكل كبير.

إذا كنت تقوم بتطوير الخطة مع الآخرين، فأنت تريد مراجعة المصنف معًا. يتيح لك Wix القيام بذلك عن طريق إضافة فريقك كمتعاونين. من هنا، يمكنك تعديل القالب في وقت واحد وإنهاء الخطة بشكل أسرع.

يمكنك بسهولة إنشاء خطط لتبسيط عمليات الموارد البشرية لديك باستخدام Wix

إن نجاح عملية إدارة التغيير يكمن في تحقيق الأفضل لمؤسستك. وبالتالي، فإن التخطيط الدقيق للتغييرات لضمان تنفيذها بشكل كامل وسلاسة أمر في غاية الأهمية. سيساعد استخدام الأنواع والنماذج المختلفة المذكورة في هذا الدليل على ضمان خروج مؤسستك من العملية بشكل أفضل من أي وقت مضى.

يجعل Wix إنشاء خطط إدارة التغيير ووثائق الموارد البشرية الأخرى أسهل بكثير. بفضل مكتبتنا الغنية من القوالب والمحرر والميزات البديهية، يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مستوى مهاراته، تصميم خطط ذات مظهر احترافي بشكل أسرع وأفضل.

يعد استخدام Wix لتلبية احتياجات واهتمامات الأشخاص في مؤسستك أمرًا بديهيًا. قم بالتسجيل للحصول على حساب وجربه بنفسك!