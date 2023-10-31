ستساعدك المقالة التالية: دليل على الركود: 7 طرق للتغلب على الأوقات الصعبة

هناك المزيد من البيانات التي تشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي. أسعار الغاز آخذة في الارتفاع. يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ ركود عام 2009. ويشعر أصحاب الأعمال الصغيرة بقلق متزايد بشأن ارتفاع التضخم. سيكون الأمر على ما يرام. كل ما تحتاجه هو حماية عملك من الركود.

لقد تحدثنا إلى العديد من أصحاب الأعمال الذين وجدوا طرقًا للتغلب على الصعاب عندما أغلقت الحكومات الفيدرالية والمحلية الاقتصاد أثناء الوباء. واحدة من المفضلات لدي هي جازمين ريتشاردز، التي بدأت شركة Blk Sunflower بأقل من 100 دولار بعد أن فقدت وظيفتها في بداية الوباء وحققت أرباحًا 300 ألف دولار في أقل من 18 شهرًا.

سنشاركك الأفكار حول إعداد مشروعك الصغير لمواجهة دورة اقتصادية يتسم فيها النمو بالتباطؤ. سنناقش ما يجب فعله عند حدوث الركود من خلال مناقشة:

ماذا يحدث خلال فترات الركود تعريف مقاومة الركود الصناعات والشركات والوظائف المقاومة للركود ماذا تفعل في حالة الركود ماذا تفعل بأموالك كيف تحمي أموالك كيفية كسب المال خلال فترة الركود

ماذا يحدث في حالة الركود؟

عادة ما يعتبر الركود ربعين متتاليين على الأقل من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي يمر حاليا بحالة ركود.

لقد حدث الركود عندما يتعثر الاقتصاد، وسترى عادة:

من ثمانية إلى 12 شهرًاأو ثلاثة أرباع انخفاض الطلب. (أطولها كان الركود العظيم الذي استغرق 18 شهرا).

ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 5.5%، ولكن من المحتمل أن يصل إلى 10.8%

أ تراجع بنسبة 4% إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، والذي يتم حسابه على قائمة الدخل المعدلة.

كان الإغلاق على مستوى البلاد في عام 2020 استثناءً للقاعدة لأنه استمر لمدة شهرين فقط، لكن البطالة ارتفعت إلى أكثر من 15٪ و انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ في عام 2020 بسبب عمليات الإغلاق.

أثناء فترات الركود، تغير الشركات والمستهلكون سلوكهم للتكيف مع الانكماش. تظهر الأبحاث الاقتصادية أن الأشخاص والشركات يميلون إلى إجراء التغييرات التالية:

يقلل الأفراد والشركات من الإنفاق التقديري. يبحث الناس عن طرق لكسب دخل إضافي. والبعض يزيد مدخراته إذا كان لديه دخل إضافي، فتقل أرصدة حسابات التوفير. تعمل الشركات على تقليل التوظيف ثم خفض الوظائف عندما لا تتمكن من خفض التكاليف بعد الآن. سوق الأسهم يتراجع. تقوم البنوك بزيادة متطلبات القروض وتقليل الإقراض لمنع التخلف عن السداد. إجمالي الدخل الشخصي ينخفض. عادة ما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ولكن قضايا أسعار الفائدة والغاز وسلسلة التوريد هي المسؤولة عن الانخفاض الحالي في الناتج المحلي الإجمالي.

بعد ذلك، سنناقش كيف يمكن للشركات اجتياز فترات الركود.

ما هو مقاوم للركود؟

“مقاومة الركود” هو مصطلح يستخدم لشركة أو وظيفة أو صناعة تعتبر أقل تأثراً بالانكماش الاقتصادي. سوف يميل أصحاب الأعمال والمستثمرون والمستهلكون إلى الانجذاب نحو قطاعات الاقتصاد التي لا تتأثر بالركود. تشمل هذه الأعمال ما يلي:

المواد الاستهلاكية الأساسية مثل منتجات النظافة

تجار التجزئة الخصم

طعام

غاز

خدمات

الاستثمارات مثل السندات

تعليم

هذه كلها الصناعات التي تشهد طلبًا مستقرًا أو متزايدًا. قد تكون الصناعات الأخرى مقاومة للركود لأنها أقل تضررا من الركود من غيرها. على سبيل المثال، تتمتع الرعاية الصحية بمستوى معين من المقاومة لأن الرعاية الأساسية لن تختفي أبدًا. مريض السكر الذي يتوقف عن تناول الأنسولين سيموت، لذلك يستمر في تناوله حتى لو لم يكن قادرًا على تحمل تكاليف الدواء.

ما هي الوظائف المقاومة للركود؟

بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان الوظيفي على المدى الطويل، قد ترغب في التفكير في هذه الوظائف المقاومة للاستثمار عندما تمر بأوقات عصيبة:

معلمون: التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية لا يتوقف بسبب حدوث الركود. وفق خدمة أخبار العاصمةمعظم حالات الركود تخلق طلبًا متزايدًا على التعليم العالي لأن المزيد من المستهلكين يرغبون في زيادة فرص عملهم من خلال الاستثمار في تعليمهم. كان عام 2020 استثناءً لأن الناس كانوا قلقين بشأن انتقال فيروس كورونا.

متخصصو الرعاية الصحية : الممرضون والأطباء ومقدمو الرعاية المتخصصة هم أيضًا مهن مقاومة للركود. وهذا ينطبق على المعالجين والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين أيضًا.

: الممرضون والأطباء ومقدمو الرعاية المتخصصة هم أيضًا مهن مقاومة للركود. وهذا ينطبق على المعالجين والأطباء النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين أيضًا. موظفي الحكومة : وظائف مثل رجال الإطفاء والشرطة والمستجيبين الأوائل والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون لصالح الحكومة عادة ما تكون وظائف مقاومة للركود لأن الطلب على خدماتهم يظل كما هو أو يزداد خلال فترة الركود.

: وظائف مثل رجال الإطفاء والشرطة والمستجيبين الأوائل والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون لصالح الحكومة عادة ما تكون وظائف مقاومة للركود لأن الطلب على خدماتهم يظل كما هو أو يزداد خلال فترة الركود. وظائف الخدمة العامة : لا يزال الناس بحاجة إلى جمع القمامة والكهرباء والمياه وغيرها من الضروريات للحفاظ على منازلهم ومجتمعهم صالحًا للعيش حتى تتمكن هذه الخدمات من اجتياز هذه المرحلة الصعبة دون أن تلحق بها أضرار تقريبًا.

: لا يزال الناس بحاجة إلى جمع القمامة والكهرباء والمياه وغيرها من الضروريات للحفاظ على منازلهم ومجتمعهم صالحًا للعيش حتى تتمكن هذه الخدمات من اجتياز هذه المرحلة الصعبة دون أن تلحق بها أضرار تقريبًا. مقدمو الخدمات المالية: لا يزال يتعين دفع الضرائب، ولا يزال التأمين على السيارات مطلوبًا بموجب القانون. لقد حدث هروب من البنوك مرتين خلال المائة عام الماضية، وشهدت المرة الأخيرة أعداداً هائلة من عمليات الإنقاذ. تأكد من التعامل مع مؤسسة مالية تدار بشكل متحفظ، وستكون على ما يرام.

عندما يحدث الركود، لن ترغب في الاستثمار بكثافة في أعمال البناء الجديدة والمفروشات المنزلية ومبيعات السيارات والسفر والطباعة لأنها أقل الخدمات مقاومة للركود.

ما هي الشركات المقاومة للركود؟

تميل الشركات التي تحقق أداءً جيدًا أثناء التضخم إلى توفير الاحتياجات، وليس السلع والخدمات التقديرية. يميل المستثمرون إلى البحث عن الأسهم المقاومة للركود خلال فترات الركود. ستكون هذه عادةً شركات تعمل في الصناعات المذكورة أعلاه. وقد يبحثون أيضًا عن الأسهم ذات نسب الدين إلى الدخل المنخفضة أو الاستثمارات ذات الفوائد والأرباح الأفضل.

توصي US News بهذه الصناديق المتداولة إلكترونيًا للحصول على اختيارات الأسهم التي تعتبر استثمارات مقاومة للركود:

صندوق الطليعة الإجمالي للأسهم الدولية (VXUS): لكل دولة ظروف اقتصادية مختلفة. يمكن القيام بالاستثمار الدولي بسعر مخفض عندما يكون الدولار قويا. عندما يضعف الدولار مرة أخرى، يمكنك أن ترى مكاسب ضخمة في هذه الأسهم.

مؤسسة فانجارد كونسيومر ستابلز المتداولة (VDC): هذه عبارة عن مزيج من شركات Procter & Gamble وCoke وPepsi وCostco وWalmart وغيرها من الشركات التي يشتري منها الأشخاص بغض النظر عن عدم اليقين. وتظهر البيانات الاقتصادية أن هذه الشركات قامت ببناء أعمال مقاومة للركود.

iShares سندات الخزينة لمدة 0-3 أشهر (SGOV): أداء السندات قصيرة الأجل حاليًا أفضل من السندات طويلة الأجل. مستويات الذروة عند علامة السنتين. يمكنك شرائها على الخزانة المباشرة إذا كنت تفضل.

صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة (SCHD): توزيعات الأرباح تشبه الفوائد المدفوعة على الأسهم، ولكن يمكنك اختيار إعادة استثمار الأرباح لزيادة أسهمك. عندما ترتفع الأسعار مرة أخرى، لديك المزيد من المخزون.

الرعاية الصحية حدد قطاع صندوق SPDR (الخامس والأربعون): يعد الإنفاق على الرعاية الصحية جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد، بغض النظر عما تفعله بقية السوق.

صندوق مؤشر فانجارد للمرافق المتداولة (وحدة نائب الرئيس): كما ذكرنا سابقًا، المرافق هي أعمال مقاومة للركود.

أسهم SPDR الذهبية الصغيرة (جلدم): كثير من الناس يستثمرون في الذهب للتحوط ضد التضخم عندما يرون عدم اليقين.

صندوق فانجارد ستاندرد آند بورز 500 المتداول (فوو): غالبًا ما تحدث حالات الركود في مناطق مختلفة وفي أوقات مختلفة، لذا فإن الاستثمار في الأسهم الدولية قد يؤتي ثماره.

تعمل مغاسل العملات المعدنية أيضًا بشكل جيد لأن الناس ما زالوا بحاجة إلى غسل ملابسهم. شاهد مقابلتنا مع صاحب مغسلة أدناه.

ما هي الصناعات المقاومة للركود؟

تشمل الصناعات التي تحقق أداءً جيدًا في فترة الركود ما يلي:

محلات البقالة: يبيعون الطعام، وهو آخر شيء يمكن أن يتخلى عنه الناس في الحياة.

المتاجر الصغيرة: يحتاج الناس دائمًا إلى الغاز للوصول إلى عملهم، ومعظم محطات الوقود لديها عقد مع شركة الغاز حيث تحتفظ شركة الغاز بعائدات الغاز، ويحتفظ السوق بالربح من المنتجات الموجودة في المتجر.

تحقق من مقابلتنا مع صاحب محطة وقود الذي قام بتحويل استثمار بقيمة مليون دولار إلى ثماني محطات وقود في ثلاث سنوات. إذا كان لديك الأموال اللازمة للاستثمار، فهي إحدى الصناعات التي تحقق أداءً جيدًا أثناء الركود.

ماذا تفعل في حالة الركود؟

خلال فترة الركود، تريد أن تولي المزيد من الاهتمام لبيانات السوق. إن متوسط ​​مدة الانخفاض قصير بما يكفي بحيث تتمكن معظم الشركات من التغلب عليه وتحقيق الربح على المدى الطويل. للتأكد من أن لديك أفضل فرصة للتنقل في السوق الهابطة، فكر في الأفكار التالية:

قم بتوفير المال بمجرد أن تحقق شركتك ربحًا. إنشاء خدمة الاشتراك؛ فهو يميل إلى زيادة متوسط ​​الإيرادات لكل عميل. قم بسداد الديون كل شهر حتى تتمكن من الخروج من السوق الهابط. ترقب الفرص الاستثمارية المذهلة لمحفظتك الاستثمارية. في بعض الأحيان يقوم الأشخاص بالتوقيع على أعمالهم فقط لتجنب إعلان الإفلاس. بيع الأصول ذات الأداء الضعيف. إعادة التفاوض مع البائعين والملاك. لا تشتري أي شيء لا تحتاجه. اطلب من موظفيك المساعدة. كان على دان برايس أن يقوم بتسريح 20% من شركته، لكن شركته اختار الموظفون تخفيض الأجور. احتفظ الجميع بوظائفهم، وقام هو بدفعها لهم بعد أن نجوا من العاصفة. انخفاض هوامش الربح إذا لزم الأمر. في بعض الأحيان، تكون الأسعار المنخفضة أمرًا مهمًا بدرجة كافية للحفاظ على العملاء الذين قد تخسرهم بخلاف ذلك. هل تتذكر عندما عرضت بيتزا بقيمة 10 دولارات في كل مكان؟ استخدمت مطاعم البيتزا هذه الإستراتيجية لحماية متاجرها من الإغلاق. وبعد انتهاء فترة الركود في عام 2009، تضاعفت أسعار البيتزا تدريجياً. فكر في تقليل المنتجات والخدمات التي تقدمها. وبدلاً من ذلك، قم بإضافة المنتجات والخدمات التي طلبتها الشركات.

يختلف كل عمل عن الآخر، ولكن يجب أن تكون مستعدًا دائمًا للركود. تميل الصناعات إلى الاندماج خلال فترات الركود. يتم إغلاق أصغر الشركات وتبحث الشركات الأكبر عن فرص الاندماج.

خلال الركود الكبير، عقدت البنوك 6% من إجمالي الودائع مغلقة، مما يترك فرص ربح أكبر لأولئك الذين استحوذوا على أصولهم. خلال نفس الوقت، 2.4٪ من الشركات الصغيرة اغلق. إذا كان لديك الأموال اللازمة، يمكن أن يكون الركود وقتًا رائعًا للتوسع.

بعد ذلك، سنفحص ما يجب فعله بأموالك أثناء فترة الركود.

ماذا تفعل بأموالك في فترات الركود الاقتصادي

لا أعتقد أن أي شخص ينصح بإخفاء أموالك في المرتبة. إذا كنت في حاجة إليها بسرعة، اتركها في حساب التوفير الخاص بك. بخلاف ذلك، يمكنك التفكير في الاستثمار في الأسهم أو السندات أو الشركات.

سوق الأوراق المالية

أحد الأسباب الشائعة التي تجعل الناس يفقدون أموال التقاعد الخاصة بهم هو انسحابهم من محفظتهم الاستثمارية عندما يفوت الأوان. لا تفعل ذلك. إذا كنت قد فقدت بالفعل أكثر مما تشعر بالارتياح، فاخرج منه.

إذا كنت تعتقد أن محفظتك قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فما عليك سوى تحويلها إلى أموال نقدية والانتظار حتى يصل السوق إلى القاع. أعلى مستوياتها على الإطلاق هي الوقت الأكثر أمانًا للانسحاب. كما قال وارن بوفيه:

هناك قاعدة بسيطة تملي عليّ الشراء: كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين.

ابحث عن عمليات شراء رائعة بعد أن تظهر المؤشرات الرائدة علامة على التغيير. المؤشرات الرائدة هي إحصاءات الأعمال مثل:

مؤشر مدراء المشتريات : تظهر الشركات شراء المواد.

: تظهر الشركات شراء المواد. طلبيات السلع المعمرة : يظهر الطلب على المنتجات الصناعية.

: يظهر الطلب على المنتجات الصناعية. مطالبات العاطلين عن العمل : التقارير الأسبوعية والشهرية التي توضح عدد مطالبات البطالة التي يتم تقديمها. عندما تتماشى كل من الأسبوعية والشهرية، فهذا أمر جيد. سيظهر الأسبوعي التغييرات أولاً، لكن شهريًا سيظهر تأكيدًا على أن الأسبوعي لم يكن حالة شاذة.

: التقارير الأسبوعية والشهرية التي توضح عدد مطالبات البطالة التي يتم تقديمها. عندما تتماشى كل من الأسبوعية والشهرية، فهذا أمر جيد. سيظهر الأسبوعي التغييرات أولاً، لكن شهريًا سيظهر تأكيدًا على أن الأسبوعي لم يكن حالة شاذة. مؤشر ثقة المستهلك: وهذا يوضح مدى ثقة المستهلكين. إذا كان المستهلكون واثقين، فمن المرجح أن يتجه الاقتصاد نحو الارتفاع ما لم تحدث أحداث غير متوقعة.

يمكنك العثور على معظم التقارير الاقتصادية على التعداد موقع إلكتروني.

سندات

سندات الخزانة لها فترات تتراوح من شهر واحد إلى 30 سنة. إنها من أكثر الاستثمارات أمانًا في العالم لأن إيمان حكومة الولايات المتحدة يدعمها. تبيع الخزانة Direct أيضًا نصائح، الذي يتتبع مؤشر أسعار المستهلك، و سندات I، وهي مزيج من المعدل الثابت والمعدل المتغير.

كلاهما سندات طويلة الأجل، ولكن يمكن بيع TIPS في السوق المفتوحة. هذه هي أفضل الخيارات إذا كنت ترغب في كسب بعض الاهتمام بالاستثمارات الآمنة.

شراء الشركات

عندما تبدأ الشركات في الانهيار، فهذه هي فرصتك للحصول على الأصول بأسعار منخفضة بشكل يبعث على السخرية. الأشخاص الذين اشتروا أحياء في لاس فيغاس مقابل 50 ألف دولار لكل منزل، حولوا استثمارات بقيمة مليون دولار إلى 8 ملايين دولار أو أكثر.

ويمكن فعل الشيء نفسه مع الشركات. فقط تأكد من أنك تقوم بتحليل الأعمال بشكل استراتيجي. كن حذرًا عندما لا يكون لديهم وثائق لديونهم. اقرأ مدوناتنا حول شراء الأعمال، بما في ذلك:

بعد ذلك، سنناقش كيفية حماية عملك أثناء فترة الركود.

كيف تحمي أموالك في ظل الركود الاقتصادي

إن حماية استقرارك المالي أمر بالغ الأهمية خلال فترات الركود. سنناقش بعض الخيارات لحماية أموال عملك.

زيادة معدل الادخار

خفض راتبك واحتفظ بالمدخرات في حساب بفائدة. قد لا يوفر الكثير، ولكنك ستتغلب على الانكماش إذا قمت بتوفير المزيد من المال.

تقليل الإنفاق غير الضروري

الجميع لديه النفايات. سواء كان الأمر يتعلق بجعل موظفيك يقودون السيارة إلى المتجر، أو شراء الكثير من الإمدادات، أو عقد اجتماعات أسبوعية للفريق بميزانية غداء ضخمة، فمن المؤكد أن هناك نفقات يمكنك خفضها.

تقليل ساعات عمل الموظفين

إذا كان عملك يضم عدة موظفين، فيمكنك تقليل ساعات عملهم. حاول أن تفعل ذلك بشكل عادل لأنه لا أحد يحب أن يتم تمييزه. إذا كنت تقدر الموظفين، فأنت تريدهم أن يستمروا في العمل حتى تبدأ الأموال في التدفق مرة أخرى.

تقدم بعض شركات تكييف الهواء حزم دفع تسمح لك بتحصيل ساعات العمل الإضافية الخاصة بك خلال الأشهر الأبطأ. فهو يساعد موظفيك على الحفاظ على ميزانية أكثر بساطة على مدار العام. كما أنه يساعدك على كسب المزيد من الاهتمام.

تقليل أجور الموظفين

يفضل معظم الموظفين الحصول على تخفيض في الراتب بدلاً من العثور على وظيفة أخرى. إذا قمت بذلك، فحاول مكافأتهم عندما يتعافى العمل من خلال دفع مبلغ أكبر لهم مقارنة بالوقت الذي وافقوا فيه على خفض الراتب. إذا لم تقم بذلك، فسوف تقوم بالتوظيف فقط عندما تعتقد أنك نجوت من العاصفة.

تسريح العمال

لا أحد يحب طرد الناس، ولكن يمكنك تسريح الناس. إذا كان عليك القيام بذلك، فستظل تدفع نسبة مئوية من أجورهم. وقد يعودون أيضًا إذا قمت بدعوتهم مرة أخرى عندما يستأنف العمل.

كيفية كسب المال خلال فترة الركود

كسب المال خلال فترة الركود هو نفسه في أي وقت آخر. عليك فقط أن تكون أكثر تصميماً. لنفترض أنك التقيت هوامش الربح التجارية العادية، ربما بالكاد تحقق ربحًا. هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الاستعداد لتحقيق المزيد من الأرباح بمجرد انتهاء الركود.

تنظيم عملك

حقق أقصى استفادة من التباطؤ. فترات الركود هي أوقات للنظر في كيفية تحسين عملك. ابدأ بهذه:

أتمتة المحاسبة ومسك الدفاتر.

تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك.

إضافة خطة الاشتراك.

قم بمراجعة خدماتك لمعرفة أي منها يخسر أموالك.

تخلص من الأصول ذات الأداء الضعيف

ابحث عن العناصر التي لا تستخدمها وتخلص منها. بعض الفاكهة المعلقة قد تكون:

شاحنات العمل الموجودة في المتجر كثيرًا.

خردة معدنية لم تأخذها أبدًا إلى ساحة إعادة التدوير.

المعدات التي اشتريتها معتقدًا أنك بحاجة إليها، لكنك لا تستخدمها أبدًا.

تشغيل العروض الترويجية

يمكنك تشغيل العروض الترويجية للعملاء الحاليين إذا لم تحصل على ما يكفي من الأعمال. يمكنك أيضًا زيارة المواقع التي تساعد العملاء في العثور على مقاولين ماهرين أو مستقلين. قد لا تدفع نفس القدر مقدمًا، ولكنها ستساعد في كسب المال عندما يكون العمل بطيئًا.

تطوير مهارات جديدة

هناك الكثير من الشركات التي لديها مهارات وأدوات مماثلة. على سبيل المثال، يمكن لغسالة الضغط التي تعمل في الممرات أيضًا غسل السيارات أو المباني windows. سيؤدي اكتساب مهارات جديدة إلى تنويع دخلك ومساعدتك على أن تكون معزولًا بشكل أفضل لمواجهة الركود التالي.

حافظ على معنوياتك مرتفعة

أثناء فترات الركود، يميل الناس إلى الشعور بمزيد من القلق والاكتئاب، وفي بعض الأحيان يمكن لنقطة صعبة واحدة أن تدمر حياة الشخص. لا تدع ذلك يحدث لك. إذا شعرت بالإحباط، فاذهب للتمشية أو قم بزيارة صديق لم تره مؤخرًا أو احصل على معالج لمساعدتك في التفكير في تجاربك.

فقط افعل شيئًا لإبعاد عقلك عن صراعاتك. بعض الأشياء خارجة عن إرادتك. آمل أن تكون هذه المدونة قد ساعدت في إعطائك بعض الأفكار حول كيفية حماية عملك من الركود.

ما هي الاستراتيجيات التي نجحت بشكل أفضل بالنسبة لأولئك منكم الذين أداروا أعمالهم خلال فترات الركود المتعددة؟