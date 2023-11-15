دليل لنموذج خطة استراتيجية المحتوى المثالي مع SEOwind

ستساعدك المقالة التالية: دليل لنموذج خطة استراتيجية المحتوى المثالي مع Wix

الحصول على محتوى رائع لا يكفي. عند استخدام أداة تخطيط محتوى Wix، يمكنك تطوير محتوى رائع من شأنه أن يبهر قراء موقع الويب الخاص بك. إنها أداة رائعة تساعدك على الاستمرار في التركيز على الموضوع الذي تكتب عنه.

لكنك تحتاج إلى أكثر من مجرد محتوى رائع، لأن المحتوى الرائع وحده لن يجذب القراء. تحتاج أيضًا إلى إنشاء خطة إستراتيجية محتوى جيدة ترشدك لمن وماذا وأين تضع هذا المحتوى الأفضل.

لتطوير خطة استراتيجية المحتوى هذه، تحتاج إلى اتباع قالب استراتيجية المحتوى. سيساعدك هذا القالب على التنظيم ومعرفة ما تفعله في أي وقت.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك على معرفة مجال خطتك الذي يحتاج إلى التغيير والتبديل عندما لا تتطابق النتائج مع التوقعات. استمر في القراءة لترى كيف يمكنك استخدام أداة تخطيط محتوى Wix لإنشاء قالب إستراتيجية محتوى موقع الويب هذا.

ما هو قالب استراتيجية المحتوى؟

هذه خطة بسيطة تسمح لك باستخدام المحتوى الصوتي أو المرئي أو المكتوب بطريقة تساعدك على تحقيق أهداف عملك. ستساعدك استراتيجية المحتوى الجيدة على جذب الزيارات إلى موقع الويب الخاص بك وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.

الصورة من تصوير تيم فوستر على أونسبلاش

لنأخذ هدف العمل التالي كمثال: زيادة الوعي التجاري. يتعلق هذا الهدف بجعل علامتك التجارية أو اسم عملك أكثر وضوحًا لجمهور الإنترنت.

يساعدك قالب استراتيجية المحتوى الخاص بك على إنشاء الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. إحدى هذه الوسائل هي كتابة محتوى رائع من خلال أداة تخطيط المحتوى Wix.

يمكن للمحتوى الذي تقوم بإنشائه أن يدفع القراء إلى نشر موقع الويب الخاص بك واسم عملك لأصدقائهم. يجب أن يكون محتوى جيدًا ومكتوبًا بشكل جيد وهو ما تساعدك أداة Wix عليه.

إن الكلام الشفهي هو أفضل إعلان يمكنك الحصول عليه عندما تريد الرؤية، طالما أنها توصية إيجابية وليست سلبية. يعد الحصول على محتوى رائع إحدى الطرق للحفاظ على قدرتك التنافسية، حيث أن كل منافسيك يفعلون ذلك أيضًا.

يجب أن يتضمن قالب إستراتيجية المحتوى الخاص بك مخططًا تفصيليًا واضحًا وسهل الفهم لاستراتيجية المحتوى. سيساعدك هذا المخطط التفصيلي على وضع الأهداف والاستراتيجيات الصحيحة ووضعك على الطريق الصحيح لتحقيق النجاح.

أسئلة وأجوبة حول قالب إستراتيجية محتوى موقع الويب الجيد

تحتاج أي خطة عمل إلى الإجابة على هذه الأسئلة إذا كان العمل سينجح ويصل إلى أهدافه. تساعد هذه الأسئلة في تعريف العمل والتأكد من أنه سليم وواضح لجميع الموظفين في الشركة. فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب أن يطرحها قالب خطة استراتيجية المحتوى الخاص بك ويجيب عليها:

#1. ما هي أهداف عملك؟

يجب أن يكون لديك أهداف واضحة جدًا وسهلة الفهم ويمكن للأشخاص فهمها والتعرف عليها. عدم وجود أهداف محددة في قالب استراتيجية المحتوى الخاص بك يترك عملك في حيرة من أمره ولا يعرف الاتجاه الذي يتجه إليه. كما أن عملك ليس له أي غرض حقيقي.

إن تحديد هذه الأهداف الواضحة يجعل عملك يسير على الطريق الصحيح ويجعل الجميع يعملون معًا لنفس الغرض.

#2. ؟ من هو جمهورك المستهدف

يعد هذا سؤالًا رائعًا لأنه يساعدك على تحديد نوع المحتوى الذي تحتاج إلى كتابته ولكنه يتيح لشركتك التركيز على هذا المحتوى لمستوى الجمهور هذا. على سبيل المثال، إذا كنت تحاول الوصول إلى كبار السن، فإنك لا تستخدم المحتوى الذي يجذب الأجيال الشابة.

أنت تستخدم المحتوى الذي يحب كبار السن أن يقرأوا عنه ويهتمون به. يساعدك تحديد جمهورك على تحقيق أهداف عملك.

#3. ما هي المشكلة التي سوف تحلها لجمهورك؟

هذا أمر مهم لأن القراء سيكونون سعداء إذا أعطيتهم إجابات على المشكلات التي يواجهونها أو حتى التي ربما لم يفكروا فيها بعد ولكن بمجرد سماعها أو قراءتها سيفهمونها على الفور. يمكن إنشاء هذا النوع من المحتوى بواسطة أداة تخطيط محتوى Wix.

يساعدك في العثور على تلك الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات ثم يساعدك على كتابة تلك الإجابات بطريقة تنال إعجاب جمهورك المستهدف.

#4. ما الذي يجعلك فريدا؟

هذا هو السؤال الذي سيطرحه العديد من القراء. إنهم يريدون أن يعرفوا لماذا يجب عليهم الشراء منك أو الاستماع إلى ما تريد قوله. سيساعدك القالب الخاص بك على تحديد صورة عملك وهويتك ثم التواصل مع القراء حول مدى اختلافك عن منافسيك.

#5. أين يعيش جمهورك المستهدف أو يقضي وقته؟

هذا سؤال مهم يجب الإجابة عليه في مخطط القالب الخاص بك. السبب الذي يجعلك بحاجة للإجابة هو أن جمهورك المستهدف سيعيش في جميع أنحاء العالم. قد يكون الكثير من المحتوى الخاص بك غير ذي صلة بالنسبة لهم، وسوف تضيع وقتك في محاولة الوصول إليهم بما كتبته أو وضعته في مقطع فيديو أو بودكاست.

#6. أين ستنشر المحتوى الخاص بك؟

وهذا لا يقل أهمية عن جميع الأسئلة الأخرى. قد لا يستخدم بعض أعضاء جمهورك المستهدف وسائل التواصل الاجتماعي أو قد لا يقومون بالكثير من البحث على الإنترنت.

المكان الذي تنشر فيه لا يقل أهمية عن كتابة محتوى جيد. يمكن أن تساعدك أداة التخطيط Wix الخاصة بك في كتابة المحتوى، ولكن إذا قمت بنشره في القنوات أو المنافذ الخاطئة، فقد أهدرت جهد البحث والكتابة.

تسويق المحتوى له كلمتين لسبب ما. لا يكفي أن تكتب محتوى جيدًا. عليك التركيز على تسويقه.

#7. ما هو مجال تخصصك؟

إذا كنت ستكتب محتوى رائعًا باستخدام أداة التخطيط Wix، فأنت بحاجة إلى معرفة المجال الذي سيتم النشر فيه. ليس من الجيد الكتابة عن المعدات الرياضية إذا لم تكن في المجال الرياضي أو الرياضي.

من المفترض أن يساعدك قالب استراتيجية محتوى موقع الويب الخاص بك في تحديد مكانتك ونوع المحتوى الذي تحتاجه للنجاح في مشروعك التجاري. ستساعد أداة التخطيط Wix المحتوى الخاص بك على أن يكون فريدًا، وأن يبرز بين منافسيك، وأن يكون له صوت مميز، فضلاً عن تقديم شيء ذي قيمة لقرائك.

#8. كيف ستدير المحتوى الخاص بك والنشر؟

توضح هذه الخطوة في قالب إستراتيجية محتوى موقع الويب الخاص بك من سيكون مسؤولاً عن المهمة وعدد المرات التي يجب أن يقوموا فيها بالتحقق من موقع الويب. مع تحديد الواجبات بوضوح، يجب على كل فرد في شركتك أن يعرف بالضبط ما يجب عليه القيام به ومن ثم البدء في القيام به.

كيف تساعد Wix في قوالب إستراتيجية المحتوى؟

في حين أن أداة تخطيط محتوى Wix لا يمكنها المساعدة في بعض جوانب القالب، إلا أنها يمكن أن تساعد في مخططه وتنفيذ جميع المتطلبات في هذا القالب.

فيما يلي بعض الطرق التي تساعدك بها أداة Wix في إنشاء قالب رائع وملء جميع التفاصيل التي يحتوي عليها القالب:

يساعدك قالب خطة استراتيجية المحتوى الخاص بك على التنظيم والتركيز على ما يجب القيام به. ثم تتولى أداة التخطيط Wix المهمة وتزودك بكل المحتوى وإرشادات الكتابة والمساعدة التي تحتاجها للتأكد من أن المحتوى عالي الجودة وذو قيمة للقراءة.

يؤدي استخدام المكونات المختلفة لهذه الأداة إلى التأكد من تغطية نقاط الضعف لديك والعثور على الأخطاء قبل نشرها. ستعتمد المكونات التي يمكنك استخدامها على الخطة التي قمت بالتسجيل فيها.

خذ بعض الوقت لترى ما يمكن أن تفعله أداة الكتابة الجديدة هذه لك وللمحتوى الخاص بك. جربه ولاحظ الفرق بينه وبين منافسيه.

لماذا تطوير قالب استراتيجية محتوى موقع الويب

يمكن لأي شخص إنشاء موقع ويب ووضع المحتوى على صفحات الويب الخاصة به. لكن هذه الحرية لا تضمن جودة المحتوى أو المنتجات. كما أنها لا تضمن النجاح لصاحب العمل.

إن تطوير قالب جيد لخطة استراتيجية المحتوى يساعد عملك بعدة طرق مختلفة. فيما يلي عدد قليل من هذه الطرق:

#1. يعطي اتجاه عملك – أنت تعرف إلى أين تريد الذهاب وما هي الأهداف التي تحتاج إلى تحديدها للوصول إلى هناك

#2. يساعدك على التركيز – إنه يزيل دهون العمل ويبسط عمليتك.

#3. يحدد مكانتك والمحتوى الخاص بك – يتيح لك هذا التركيز على تلك المنتجات الخاصة بهذا المجال ثم إنشاء محتوى رائع لتلك المنتجات

#4. يحدد جمهورك المستهدف – أنت تعرف من تريد أن يكونوا عملائك وتسمح لك باستهداف فئات مختلفة من الأشخاص حتى تحصل على العملاء الذين تريدهم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك في العثور على المكان الذي يعيش فيه جمهورك المستهدف، ويمكنك إنشاء محتوى ذي صلة بتلك المواقع. سيساعدك هذا على تبسيط عملياتك وتوفير الوقت والطاقة والمال.

#5. يساعدك على العثور على أدوات إنشاء المحتوى المناسبة – تتيح لك أداة تخطيط محتوى Wix توفير الوقت من خلال مساعدتك في العثور على مواد بحثية رائعة وكلمات رئيسية لاستخدامها بالإضافة إلى أهم الأسئلة التي يجب أن يجيب عليها المحتوى الخاص بك حتى يحصل القراء على قيمة.

يساعدك استخدام الأداة المناسبة على أن تحظى بالثقة أنت وشركتك، كما يمكنك الحصول على الكثير من الإعلانات المجانية من خلال الكلام الشفهي. لا يزال المحتوى عالي الجودة هو ملك عالم تحسين محركات البحث (SEO).

#6. يوفر المال – يمكن لقالب استراتيجية المحتوى الجيد أن يوفر لك الكثير من المال حيث يمكنك معرفة ما يجب تحديد أولوياته وما يجب تعديله أو تأجيله.

الصورة من تصوير فينس فليمنج على أونسبلاش

يحدد قالب استراتيجية المحتوى الجيد المسؤوليات

عندما تقوم بإنشاء هذا المؤقت[فيوقتمتأخر،يمكنكتحديدواجباتكلموظفأونائبرئيسوماإلىذلكيمكنكإعطاءمهامواضحةحتىيعرفالجميعمايجبعليهمفعلهوالمكانالذييجبعليهمالذهابإليهللحصولعلىالأدواتالمناسبةلأداءتلكالواجبات[lateyoucanlayoutthedutiesofeveryemployeeorvice-presidentandsoonYoucangiveclear-cutassignmentssothateveryoneknowswhattheyaretodoandwheretheyneedtogotogettherighttoolstoperformthoseduties

يمكن أن تشمل هذه الواجبات، على سبيل المثال لا الحصر، الأفكار التالية:

إنشاء وإدارة تقويم المحتوى

فكرة الموضوع واختياره

إنشاء ملخصات المحتوى

الإنشاء (الكتابة، وتصوير الفيديو، والإنتاج، والتسجيل، وما إلى ذلك)

التحرير

تصميم

ترقية

تحليل الأداء

بمجرد تعيين واجباته، يمكن لكل شخص في قائمة التوظيف الخاصة بك أن يرى كيف يمكن لأداة تخطيط Wix أن تساعدهم في توفير الوقت في إنشاء المحتوى، والتحرير، وإنشاء موضوع التصميم، وكيف ستساعدهم على التركيز على جعل المحتوى ذا قيمة لعملائك.

تريد أن يستخدم موظفيك الأدوات المناسبة لأنها ستساعدك على توفير الكثير من المال بالإضافة إلى وقت العمل. إن تزويد موظفيك بالأدوات التي يحتاجون إليها يجعلهم أكثر إنتاجية ويمكنهم تحقيق نتائج أفضل.

كل هذا يعد بمثابة مكافأة لعملك.

أين يمكن الحصول على أداة تخطيط محتوى Wix

المكان المناسب للعثور على هذه الأداة واختبارها هو موقع Wix. لتتمكن من الوصول إلى الأداة وخططها، سوف تحتاج إلى التسجيل.

ثم اختر الخطة المجانية أولاً حتى تتمكن من معرفة كيفية عملها وكيف ستساعدك في إنشاء المحتوى الذي تحتاجه لزيادة عدد الزيارات والمبيعات. بمجرد أن ترى ما يمكن أن تفعله، فكر في الانتقال إلى إحدى الخطط المدفوعة بحيث يكون لديك المزيد من المرونة والميزات لاستخدامها لتحسين المحتوى الخاص بك.

هذه أداة ستوفر لك الوقت والمال وتجعل موظفيك أكثر إنتاجية. كما أنه يساعدك على بناء الثقة التي تحتاجها لدى عملائك لزيادة المبيعات وتحقيق أهداف عملك.

بعض الكلمات النهائية

يساعد إنشاء قالب مستند إستراتيجية المحتوى الأفضل في تنظيم أعمالك والحفاظ على تركيزك. يتيح لك معرفة أهداف عملك وكيف يمكنك الوصول إلى تلك الأهداف. بالإضافة إلى أنه سيساعدك على تحديد الواجبات التي يتعين على موظفيك القيام بها.

ولتنفيذ كل ذلك، يمكنك استخدام أداة تخطيط المحتوى Wix. إنها أداة رائعة وسهلة الاستخدام وتحصل على المعلومات بشكل أسرع مما يمكنك الحصول عليه بنفسك.

الصورة بواسطة بريت جوردان على أونسبلاش