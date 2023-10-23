ستساعدك المقالة التالية: دودة سانتا كلوز على Yahoo وAOL وMSN Messenger

دودة سانتا كلوز على Yahoo وAOL وMSN Messenger

هناك Grinch جديد تم إطلاقه على الويب مع اقتراب عيد الميلاد بعد أيام قليلة. يوجد حاليًا “دودة سانتا كلوز” التي تستهدف مستخدمي MSN Messenger وYahoo Messenger وAOL Instant Messenger. يقال إن البرنامج يجذب مستخدمي الكمبيوتر المطمئنين إلى تنزيل ملف عيد الميلاد سانتا كلوز وتشغيله.

تخدع الدودة، IM.GiftCom.All، الضحية للاعتقاد بأن أحد رفاقه عبر الإنترنت قد أرسل إليهم رسالة تتضمن رابطًا إلى ملف سانتا كلوز. إذا تم تنزيل الملف على الكمبيوتر، فستظهر صورة سانتا كلوز على الشاشة ويقوم الملف أيضًا بتثبيت برنامج rootkit على أنظمة المستخدم.

تم تصميم هذه الجذور الخفية بطريقة لا تكتشفها التطبيقات الأمنية ويمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا لجهاز الضحية. ثم تستهدف الدودة الأصدقاء الآخرين في تطبيقات المراسلة الفورية الخاصة بالضحية لتكرار نفسها. تم إصدار هذه المعلومات بواسطة صانع تطبيقات الأمان للمراسلة الفورية، IMlogic. وقد وصفت IMlogic هذه الدودة بأنها تهديد أمني “متوسط”: “تمثل هذه الدودة تهديدًا متوسطًا من حيث توزيعها، ولكن من حيث الضرر الذي يمكن أن تسببه، فهي تهديد أكثر خطورة. إنها ليست تسليمة سعيدة للغاية”.

لا تدع فيروس سانتا كلوز أو دودة سانتا كلوز أو IM.GiftCom.All يفسد عيد الميلاد الخاص بك. مزيد من المعلومات من IMLogic.