ستساعدك المقالة التالية: ديلي موشن تدخل مشهد الفيديو على الإنترنت في الولايات المتحدة

يشبه YouTube حققت أخيرًا تطابقها مع دخول مركز إنتاج الفيديو DailyMotion ومقره فرنسا في مشهد الفيديو على الإنترنت. ديلي موشن، وقع موقع مشاركة الفيديو عبر الإنترنت ومقره في فرنسا صفقة برمجة مرخصة مع RDF USA، إحدى أكبر شركات الإنتاج وأسرعها نموًا في العالم. تنتج RDF USA عروضًا مثل ABC’s Shaq’s Big Challenge وThe Two Correys وDon’t Forge the Lyrics على سبيل المثال لا الحصر.

ستضيف الصفقة إلى عدد الزيارات الناجحة بالفعل التي حصلت عليها DailyMotion منذ إطلاقها. الموقع، عزز 37.5 مليون مستخدم فريد حول العالم، 3.2 مليون في الولايات المتحدة في مايو. حتى أنه فاز YouTube في فرنسا من حيث الاستخدام. كان ماكس بيناتور، رئيس القسم الرقمي في RDF USA، متحمسًا للصفقة قائلاً:

إنه أمر مثير حقًا لأن لديهم حركة مرور مذهلة. لقد لم يستغلها مجتمع الترفيه، لذلك نرى أن هذه فرصة عظيمة لنكون من أوائل المنتجين الذين تمكنوا من الوصول إلى تلك مقل العيون.

في البداية، ستقوم RDF USA بتسليم ثمانية مفاهيم برامجية لبرمجة الفيديو القصيرة إلى DailyMotion لمدة عام واحد.

يبدو مثيرا للإعجاب إيه؟ بمجرد النظر إلى أرقام DailyMotion، يبدو أن بوابة مشاركة الفيديو مناسبة YouTube ليحسب لها حساب. هذا إذا YouTube في الواقع سوف تمانع في وجود DailyMotion بعد كل شيء. ولكن بعد ذلك، عند النظر بشكل أعمق في السيناريو، فإن مقاطع الفيديو المعلبة المنتجة بشكل احترافي ليست في الحقيقة جوهر الأمر YouTubeقاعدة بيانات الفيديو. إنه أكثر من نوع مقاطع الفيديو التلقائية التي ينشئها المستخدمون والتي تجعله ينقر على قاعدة المستخدمين الخاصة به.

من ناحية أخرى، على الرغم من أن DailyMotion تعتمد أيضًا على مقاطع الفيديو التي ينشئها المستخدمون والتي يتم تحميلها، إلا أن مجرد مظهر بوابتها يدل على نوع مقاطع الفيديو الاحترافية في هوليوود. وقد يؤدي هذا في الواقع إلى إيقاف المستخدمين المحتملين المقيمين في الولايات المتحدة. YouTubeتعد سياسة مشاركة الفيديو المجانية للجميع هي مفتاح نجاحها وسيتطلب الأمر الكثير من الجهد من مواقع مشاركة الفيديو الأخرى لتكرار هذا العمل الفذ. كان ينبغي على DailyMotion أن تشجع المزيد من مقاطع الفيديو الأولية التي ينشئها المستخدمون والتي تم إنتاجها بشكل إبداعي بدلاً من التعاقد مع شركات إنتاج فيديو محترفة لملء موقعها. هذا ليس ما يدور حوله الفيديو عبر الإنترنت، بل المزيد عن تلفزيون الإنترنت.

ولكن بصفته المدير العام للعمليات في DailyMotion، قال جوي ماركوس:

هدفنا هو أخذ هذه المجموعة الكبيرة من المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وجعلها تجربة ترفيهية مفيدة للمشاهد.

ولهذا السبب يحتاجون إلى خبرة الإنتاج لدى RDF USA.