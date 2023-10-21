ستساعدك المقالة التالية: رؤية Google للهواتف المحمولة المجانية + كيف يمكن للصحف والمسوقين الاستعداد

ما هو المبلغ الذي تنفقه الصحف على الورق والطباعة والبنية التحتية للطباعة لكل مشترك؟ هل سيكون من المنطقي أكثر بالنسبة لهم أن يجعلوا محتواهم مناسبًا بشكل جيد لجهاز محمول، وأن يقيموا شراكة مع شركة هاتف ويوفروا هواتف رخيصة الثمن لسكانهم المحليين؟

من الأفضل أن يهزوا ساقهم في هذا الاتجاه لأنه يبدو وكأن جوجل يستنشق في هذا الاتجاه. يعتقد إريك شميدت أننا قد نرى في نهاية المطاف هواتف محمولة مجانية (رغم أنه ليس كذلك من جوجل).

هذا مقال سي إن إن المال يُظهر الصورة الأكبر لـ Google وهي تفكر في اتجاه استخدام الويب.

“قال شميدت يوم السبت إنه نظرًا لأن الهواتف المحمولة أصبحت أشبه بأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأن المستهلكين يقضون ما يصل إلى ثماني إلى عشر ساعات يوميًا في التحدث وإرسال الرسائل النصية واستخدام الويب على هذه الأجهزة، فإن الإعلان يصبح شكلاً قابلاً للتطبيق من أشكال الدعم.”

إلى أي مدى نحن بعيدون عن هاتف جوجل؟ يقول شميدت أنه ليس لديهم واحد في الأعمال. ومع ذلك، فمن الجدير بالملاحظة أن Google تستخدم تفويض قابلية النقل الصادر عن حكومة الولايات المتحدة، والذي ينص على أنه يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بأرقامهم حتى لو قاموا بتبديل شركات الاتصالات، كنموذج لملكية معلومات المستخدم.

ترقب ظهور نماذج إعلانات Google للجوال التجريبية في اليابان أولاً: “تقوم Google بتجربة عرض إعلانات نصية وإعلانات صور العلامة التجارية وإعلانات الفيديو على الهواتف المحمولة ذات الشاشات الصغيرة. وقال إنها تتمتع بنجاح مبكر في استراتيجيتها لكسب حلفاء شبكة الهاتف في اليابان، حيث أصبحت مشاهدة التلفزيون والتسوق على الهواتف متقدمة.

لذا. المسوقين. فيما يلي بعض الأفكار حول ما يجب أن تفكر فيه. لا تنفق مبالغ ضخمة من الميزانية، ولكن اشتغل بها إذا كان لديك الوقت.

واحد: يلاحظ نظام تشغيل Google أن عروض فيديو Google القائمين على تحميل الفيديو الفرصة لإضافة التسميات التوضيحية. لست متأكدًا مما إذا كان يبدو داخل الفيديو أم لا بعد للتسميات التوضيحية الموجودة مسبقًا (التعرف على الصور أو شيء من هذا القبيل).

تابعونا للتعرف على كيفية فهم Google لما هو موجود بالفعل داخل مقاطع الفيديو. أنت تقوم بتجربة مقاطع الفيديو، أليس كذلك؟ (أستطيع أن أتخيل الدفع لكل مراجعة /الدفع لكل مشاركة نموذجًا للفيديو في مرحلة ما، خاصةً إذا كان G وآخرون قادرين على معرفة كيفية تحديد مدى صلة صفحة الويب من مقاطع الفيديو…)

الثاني: الإعلانات الصغيرة – التأثير الكبير. سيكون لديك ثانيتان أو أقل لجذب انتباه الأشخاص بإعلاناتك أو محتواك. اقرأ الكثير من قصائد الهايكو قبل كتابة المحتوى الذي يستهدف الهاتف المحمول. كنت تعتقد أن تعلم الكتابة للويب أمر صعب، والآن حاول تعلم الكتابة للهاتف الخليوي. إذا كنت تستخدم الصور لتسويق منتجاتك، فادرس القصص المصورة وتعلم رياضة الكونغ فو الأيقونية.

ثالثاً: دراسة أساتذة الفرط المحلي. تعرف على المزيد حول وا بو للقراءة السريعة. حفر المحركون المهمة و مشروع البحث عن الرسائل القصيرة المحلية. إبقاء العين على خارج. في.

أدخل Loki في جهودك المحلية/المتنقلة، وأضف القليل من الجلف وسوف تقوم بتكديس النقود المجنونة.

لقد رأيت (وتم تسجيل فيديو) كريج سيلفرشتاين وهو يتحدث في جامعة نورث كارولاينا مؤخرًا. كان كبير على الهاتف المحمول أيضًا (أعتذر عن ضعف جودة الصوت).

انسَ الكمبيوتر المحمول الذي تبلغ قيمته 100 دولار، واجعل لي هاتفًا خلويًا مجانيًا 😉

لذا، في صورتي الكبيرة، هل تركت أي شيء خارجًا وأنا ألوح بذراعي؟ مثل الصفحات الصفراء؟ هل تتجاهل المشكلات الفنية أو التجارية التي لا يمكن التغلب عليها؟ اسمحوا لي أن أحصل عليه 😉

الأخبار عبر شوارتز.

عن المؤلف:

غاريت فرينش يجلس في المنزل ويثرثر بشأن العقود المستقبلية المحتملة لمحتوى الهاتف المحمول الذي لا يستطيع هاتفه الضعيف التعامل معه أبدًا. يكتب ويدير جهود العلاقات العامة للمدونة، ويضع استراتيجيات وينفذ خطط إنشاء وسائل التواصل الاجتماعي.