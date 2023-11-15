ستساعدك المقالة التالية: راقب أكثر من 75 موقعًا للمراجعة عبر الإنترنت مع الإشارة

باعتبارك مسوقًا أو صاحب عمل أو ممثل خدمة عملاء، فأنت تعرف أهمية الحفاظ على عملاء سعداء. إذن ليس هناك شك في أن المراجعات عبر الإنترنت تؤثر بقوة على رأي العميل حول الشركة، وولائه، وقرارات الشراء الخاصة به.

لقد شهدنا زيادة كبيرة في عدد المراجعات عبر الإنترنت في العامين الماضيين، مما يعني أنه أصبح من الصعب الحفاظ على سمعة العلامة التجارية عبر الإنترنت. في الواقع، كانت المراجعات عبر الإنترنت 40 إلى 80 بالمائة أعلى خلال أشهر الجائحة الأساسية لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

في Mention، نسهل عليك البقاء على اطلاع بالمراجعات المهمة عبر الإنترنت، مع إدراك الدور الذي تلعبه في نمو أعمالك. في تنبيهات Mention الأساسية والقياسية، يمكنك الآن الاختيار من بين أكثر من 75 موقعًا للمراجعة حول العالم مثل مراجعات Google، وGoogle Play، وYelp، Amazonوالهدف وTrustpilot وأكثر من ذلك بكثير.

يتضمن جزء من استراتيجية الاستماع الاجتماعي القوية اتباع نهج 360 درجة لعلامتك التجارية، مما يعني أن المراجعات عبر الإنترنت تحمل نفس القدر من الأهمية مثل آراء جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي.

كيفية البدء في مراقبة المراجعات عبر الإنترنت

ضمن التنبيه، لديك خيار تحديد المصادر التي تريد مراقبتها. يمكنك تضمين منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter أو Instagram، ولكن يمكنك أيضًا تحديد مواقع المراجعة عبر الإنترنت في قسم الصفحات المراقبة في إنشاء التنبيه الخاص بك. بما في ذلك كل من المنصات الاجتماعية والويب ومواقع المراجعة التي ستوفر تصورًا أكثر دقة لسلامة علامتك التجارية عبر الإنترنت.

في قسم الصفحات المراقبة في إنشاء التنبيهات، نقدم لك قائمة تضم أكثر من 75 موقع مراجعة من صناعات مثل الصحة والعافية والعقارات والتعليم والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والضيافة والمزيد.

ما عليك سوى إضافة عنوان URL لصفحة الويب الخاصة بموقع المراجعة التي تريد مراقبتها اختر عنوانك المخصص أضف الرابط والفيولا! سترى الآن موقع المراجعة الخاص بك يظهر في قائمة علامات التبويب

3 طرق لاستخدام المراجعات عبر الإنترنت في استراتيجية عملك

يعد استخدام Mention لجلب هذه المراجعات عبر الإنترنت إلى الموجز الخاص بك هو الخطوة الأولى فقط. تعرف على ما يمكنك فعله بالمراجعات عبر الإنترنت لتحسين علاقتك مع العملاء والعملاء المحتملين.

1. استخدم المراجعات عبر الإنترنت في تقاريرك

قم بمقارنة ومقارنة تقييمات العملاء المهمة مع التقارير الأساسية في Mention. فهم الاختلافات في المشاعر والتأثير والوصول إلى مواقع مراجعة معينة مقابل المصادر الأخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والويب.

2. تنظيم المراجعات الإيجابية والسلبية

يعد الرد على المراجعات، الجيدة والسيئة، أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صورة إيجابية لعملك عبر الإنترنت. استخدم علامات Mention ومجلدات البريد الوارد، وقم بتسمية إشاراتك وفقًا لذلك لتنظيم مراجعات عملائك. سيساعد هذا في البقاء على اطلاع بالمراجعات التي يجب إبلاغ فريقك بها والرد عليها.

3. بناء المصداقية وإضافة المراجعات للمواد التسويقية

إن وضع التقييمات في مقدمة ووسط موقع الويب الخاص بك يُظهر لزوار موقع الويب ما يفكر فيه الآخرون حول المنتجات التي يفكرون فيها. يمكن أن تكون هذه المراجعات بمثابة نقطة تحول لتحويلات الزائرين. يمكنك إضافة مراجعات إلى النشرات الإعلانية والكتيبات ومنشورات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. على الرغم من أن جميع التقييمات لن تكون رائعة دائمًا، إلا أنه لا يزال من المهم إظهار تقييماتك الأضعف، فهذا يتيح لعملائك معرفة أن علامتك التجارية صادقة وذات مصداقية.

إدارة سمعتك على الإنترنت والاستماع إلى عملائك

قد تبدو المراقبة المستمرة لمواقع المراجعة أمرًا مرهقًا، ولكنها تصبح أقل صعوبة بكثير عند استخدام Mention للمساعدة في جمع الإشارات وتحديد الاتجاهات في تعليقات العملاء. استمع إلى ما سيقولونه عن عملك. تعرف على ما يحبونه وما لا يعجبهم وكيف يمكنك تحسينه. افعل هذا بشكل صحيح، وسوف ينتهي بك الأمر إلى الحصول على ردود فعل إيجابية (بطريقة جيدة). إذا اتبعت هذه الخطوات، فسوف تكون في طريقك لتوسيع نطاق عملك باستخدام ميزة “مواقع المراجعة” الخاصة بـ Mention كصديقك المفضل الجديد.

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