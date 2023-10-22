ستساعدك المقالة التالية: ربط بناء ويكي، بحث ويكي ويكيبيديا SEO

ربط بناء ويكي، بحث ويكي ويكيبيديا SEO

لدى Text Link Brokers مورد جديد / مغناطيس طعم رابط قيد التشغيل يسمى رابط بناء ويكي، مليئة بالكثير من المعلومات والروابط إلى المنتديات وإدخالات المدونات حول ممارسات بناء الروابط. يقول جارود من TLB إنهم سيضيفون إلى المورد بشكل يومي وبما أنه موقع ويكي، فيمكن لقراءه أيضًا – إذا أصبحت مسؤولاً:

الهدف الرئيسي من هذا الويكي هو توفير مستودع مركزي لجميع المعلومات المتعلقة ببناء الروابط. من أجل منع البريد العشوائي، فإن هذا الويكي قابل للتعديل من قبل المسؤولين فقط. إذا كنت مهتمًا بالمساعدة في المساهمة في بناء الروابط في الويكي، فيرجى الاتصال بـ [email protected]. سنكون سعداء بمنح الفضل (الترويج) للمؤلفين الذين يساهمون بنشاط.

هذا يذكرني أيضًا بأنني بدأت مشروع Wiki منذ فترة والذي لم يبدأ أبدًا، SearchWiki.org، وبعد مراجعة Link Building Wiki، لا تتردد في المساهمة في SearchWiki.org وإنشاء “Wikipedia of the Search Community”. بعد ترك فكرة SearchWiki.org على الرف، قررت الآن طرحها للعامة (أو لأسماك القرش) لمعرفة الاتجاه الذي ستسير فيه؛ مورد البحث أو هدف البريد العشوائي (والذي سيكون ضرب ويكي دي!). نأمل أن يتبع SearchWiki.org اتجاه المورد.

بالحديث عن ويكيبيديا، لا يزال بيل يعمل على موقعه إعادة كتابة إدخال ويكيبيديا في مشروع SEO والتي يمكن قراءتها في مجلة محرك البحث أو بيل تحسين محركات البحث عن طريق البحر مدونة.