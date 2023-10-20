ستساعدك المقالة التالية: رد مايكروسوفت على Google Analytics، الاسم الرمزي – جاتينو

عالم الكمبيوتر شرط تشير التقارير إلى أن Microsoft تقوم ببناء أداة مقاييس الويب الخاصة بها والتي ستتنافس مع برنامج Google Analytics الناجح للغاية. أداة تحليلات ميكروسوفت التي تم ترميزها – يقال إن جاتينو كان من المقرر إطلاقها هذا الصيف. وفقًا للتقرير، اضطر إيان توماس، الذي يعمل في حل الإعلانات الرقمية من Microsoft، إلى الرد على Gatineau عندما تم تسريب لقطة شاشة للمرحلة التجريبية الخاصة به من قبل شخص كان يحضر إحدى وظائف Microsoft. قال إيان توماس في مدونته إن الرجل رأى عرضًا توضيحيًا للبرنامج، لكن توماس لا يعرف كيف تمكن الرجل من الحصول على لقطة شاشة للبرنامج.

وبسبب هذا التسرب، اضطر توماس إلى الاعتراف بأن جاتينو بالفعل في المرحلة التجريبية:

أحد أسباب رغبتنا في انتظار إعلاننا الخاص حول الوظيفة التجريبية هو أننا أردنا توضيح من أين نحصل على بياناتنا الديموغرافية. سيتضمن الإصدار التجريبي 1 القدرة على تقسيم البيانات حسب مجموعات العمر والجنس، حتى تتمكن من الحصول على فكرة أكثر عن نوع الزوار لديك.

على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن من Microsoft، كتب توماس أيضًا في مدونته أن Gatineau، الإصدار التجريبي الأول من المرجح أن يصل هذا الصيف، بل ويدعو الأفراد المهتمين لإرسال بريد إلكتروني إليهم إذا كانوا يرغبون في المشاركة في الاختبار التجريبي .

حسنًا، الآن بعد أن لم يتم الإعلان عنها رسميًا، فإن Gatineau، أو أي اسم ترغب Microsoft في تسميته بأداة تحليلات الويب الخاصة بها لاحقًا، قيد التنفيذ بالفعل. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون الأمر عادلاً مع ما تم إنشاؤه بالفعل تحليلات كوكل وغيرها من برامج مقاييس الويب.