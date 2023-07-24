ستساعدك المقالة التالية: رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالمعاملات مقابل رسائل التسويق: ما الفرق؟

من الرهان الآمن أن نقول إن التواصل عبر البريد الإلكتروني موجود لتبقى.

أحدث الأرقام من ستاتيستا عرض عدد رسائل البريد الإلكتروني المرسلة والمستلمة كل يوم سيستمر في الارتفاع من 269 مليار في عام 2017 إلى 333 مليار بحلول عام 2022.

وهذه أخبار رائعة بالنسبة لك ، لأنه يمكنك الاستمرار في إرسال رسائل بريد إلكتروني تسويقية لإغراء عملائك والعملاء المحتملين وجذبهم.

ولكن هناك نوع آخر من البريد الإلكتروني قد لا تقوم بتحسينه ولا يقل أهمية عن ذلك ، وهو البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات.

في هذا الدليل ، ستكتشف الاختلافات الرئيسية بين البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق وكيف يمكنك استخدام كلا النوعين خلال مسار التحويل الخاص بك لمساعدة عملك على الازدهار.

التعريف: ما الفرق بين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق؟

قبل أن نلقي نظرة على بعض الأمثلة ، دعنا نحدد نوعي البريد الإلكتروني بسرعة.

رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات تحتوي على معلومات فريد لكل مستلم. يتم تشغيلها عادةً بواسطة إجراء مستخدم على موقع ويب أو تطبيق ، ويحث الأفراد على إكمال معاملة أو عملية ؛ على سبيل المثال إعادة تعيين كلمة المرور. لكنها يمكن أن تكون أيضًا معلوماتية بحتة ؛ مثل البيانات الشهرية. إنهم يهدفون إلى تمديد علاقة العملاء الحالية.

تحتوي على معلومات لكل مستلم. يتم تشغيلها عادةً بواسطة إجراء مستخدم على موقع ويب أو تطبيق ، ويحث الأفراد على إكمال معاملة أو عملية ؛ على سبيل المثال إعادة تعيين كلمة المرور. لكنها يمكن أن تكون أيضًا معلوماتية بحتة ؛ مثل البيانات الشهرية. إنهم يهدفون إلى تمديد علاقة العملاء الحالية. رسائل البريد الإلكتروني التسويقية يشار إليها أحيانًا باسم رسائل البريد الإلكتروني التجارية لأنها تحتوي على محتوى تسويقي وترويجي. إنهم يهدفون إلى حثك على اتخاذ إجراءات ؛ على سبيل المثال ، إجراء عملية شراء وتنزيل المعلومات. يتم تسليمها بشكل استراتيجي في وقت تم تكوينه مسبقًا إلى قائمة العملاء المحتملين أو العملاء الذين اختاروا تلقي مزيد من المعلومات.

الاختلاف الرئيسي هو ذلك رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات يتم إرسالها على واحد لواحد أساس ، ونتيجة لذلك ، فإنهم يميلون إلى امتلاك معدلات فتح أعلى من رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، والتي يتم إرسالها على واحد لكثير أساس.

استخدام البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق أتمتة لتسليم رسائل البريد الإلكتروني بناءً على مشغل أو حدث محدد مسبقًا.

الأتمتة المستندة إلى الوقت يسلم رسائل البريد الإلكتروني في تاريخ ووقت مبرمجين مسبقًا. على سبيل المثال ، يمكنك إرسال ملف البريد الإلكتروني للتجديد الآلي للأعضاء لتذكيرهم بأن اشتراكهم على وشك الانتهاء.

الأتمتة القائمة على السلوك أكثر ذكاءً ويسمح لك بتخصيص ماذا ومتى ترسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. على سبيل المثال ، إذا كنت تدير متجرًا عبر الإنترنت ، فيمكنك تشغيل ملف البريد الإلكتروني عربة التسوق المهجورة الآلية عندما يضيف شخص ما عنصرًا إلى سلة التسوق الخاصة به ولكنه يغادر دون شراء.

أمثلة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق المؤتمتة

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق.

أمثلة البريد الإلكتروني للمعاملات

الهدف الأساسي من رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات هو إبقاء العملاء الحاليين على اطلاع. تتضمن بعض الأمثلة النموذجية تأكيدات شحن التجارة الإلكترونية والفواتير والإيصالات وإشعارات الحساب وإعادة تعيين كلمة المرور وتحديثات الوسائط الاجتماعية ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية.

كشف حساب بنكى

يتم إرسال كشوف الحساب الشهرية ، مثل كشف الحساب المصرفي ، في وقت محدد مسبقًا دون أن يقوم المستخدمون بأي تفاعل. في معظم الحالات ، تحتوي على رابط للمعلومات وبعض الإرشادات:

إشعارات وسائل التواصل الاجتماعي

إذا كانت إشعارات الوسائط الاجتماعية قيد التشغيل ، فمن المحتمل أنك تتلقى هذه الأنواع من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات حول الإشارات أو التحديثات:

تنبيهات أمنية

عندما تقوم بإجراء تغييرات على حساباتك عبر الإنترنت مثل إعدادات الخصوصية وكلمات المرور وما إلى ذلك ، ستتلقى بريدًا إلكترونيًا للمعاملات. إليك مثال على “تنبيه أمان” بعد التغييرات التي تم إجراؤها على حساب Google مرتبط:

تحديثات طلبات التجارة الإلكترونية

تستخدم متاجر التجارة الإلكترونية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات بشكل متكرر ، خاصة بعد إتمام عملية الشراء. على سبيل المثال، Amazon يرسل ثلاث رسائل تأكيد بالبريد الإلكتروني:

هناك بضع علامات منبهة على أن هذه رسائل بريد إلكتروني للمعاملات:

لا يمكنك الرد على المرسل

لا يوجد رابط لإلغاء الاشتراك

بمعنى آخر ، لم تقم بالاشتراك في هذا البريد الإلكتروني – إنه إشعار تلقائي يتم إرساله بعد إكمال المعاملة ؛ أي اشترت عنصرًا.

أمثلة البريد الإلكتروني المجمعة للمعاملات والتسويق

لكن، Amazon ومتاجر التجارة الإلكترونية الأخرى غالبًا ما تطمس الخط الفاصل بين رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق من خلال تضمين العناصر التجارية في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات.

على سبيل المثال ، في البريد الإلكتروني لتأكيد الطلب أعلاه ، Amazon يتضمن أسلوب البيع المتقاطع سيئ السمعة ، “العملاء الذين اشتروا عناصر في طلبك اشتروا أيضًا”:

يجب أن تكون حذرًا للغاية حتى لا تنتهك أي قوانين خاصة بكل بلد من خلال تضمين رسائل تجارية في بريد إلكتروني للمعاملات. على سبيل المثال ، كندا لديها قواعد أكثر صرامة من الولايات المتحدة.

أمثلة البريد الإلكتروني التسويقي

تتمثل الأهداف الأساسية لرسائل البريد الإلكتروني التسويقية في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء وترويج العروض الخاصة وزيادة مشاركة المستخدم والتثقيف.

تتضمن بعض الأمثلة النموذجية للبريد الإلكتروني التسويقي الرسائل الإخبارية ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية (البيع المتقاطع والبيع الإضافي) ورسائل البريد الإلكتروني للاحتفاظ بالرسائل ورسائل البريد الإلكتروني الترويجية مع العروض الخاصة.

هذه بعض الأمثلة من بريدي الوارد.

عروض البيع المتقاطع

نادى الحلاقة ومستلزمات النظافة الرجالية حجر الأساس أرسلوا هذا العرض الترويجي لفيتاميناتهم المتعددة. تم تقديمه كعرض تمهيدي للأعضاء الحاليين:

ولكن الأمر كله يتعلق بشكل أساسي بجعل الأعضاء الحاليين يزيدون من عضويتهم ويشترون المزيد من المنتجات ذات الصلة.

ونظرًا لكونه بريدًا إلكترونيًا تسويقيًا ، فهناك عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء بالإضافة إلى رابط إلغاء الاشتراك:

عروض Upsell

هنا نموذجي بيع بريد إلكتروني تسويقي من LinkedIn يدعوني إلى “العودة” إلى خطتهم المميزة. وهي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء:

مزايا خطتهم المميزة:

النسخة الصغيرة ، والتي تتضمن رابط إلغاء الاشتراك.

تحديثات المنتج

يمكن تصنيف إبلاغ العملاء بتحديثات المنتج كبريد إلكتروني للمعاملات أو التسويق. لكن معظمهم يقومون بتسويق رسائل البريد الإلكتروني كما هي ليس فريدًا للمتلقي.

هذا المثال هو بريد إلكتروني تسويقي إعلامي وتعليمي من تكسميث يشجعني على تجربة ثلاثة جديدة تحديثات المنتج في سناجيت:

هناك خيار لإلغاء الاشتراك إذا كنت لا أرغب في تلقي رسائل بريد إلكتروني مثل هذا:

كوبونات خصم

نوع آخر شائع من البريد الإلكتروني التسويقي هو كوبون الخصم المحدود بوقت. هذا مثال من طباعة الموز عرض خصم 10 هُم نطاق الملصق مع رمز القسيمة “STICKER10”:

مزودي خدمة البريد الإلكتروني

إذا كنت تتساءل عن كيفية إرسال هذه الأنواع المختلفة من رسائل البريد الإلكتروني ، فكل ذلك يعود إلى مزود خدمة البريد الإلكتروني (ESP). يتخصص البعض في رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات ، والبعض الآخر يلتزم برسائل البريد الإلكتروني التسويقية ، والبعض الآخر يفعل كلا الأمرين.

فيما يلي عدد قليل من المرسبات الكهروستاتيكية للتحقق منها.

مقدمو خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات

ختم البريد

Postmark هو مزود خدمة بريد إلكتروني للمعاملات لتطبيقات الويب مثل Asana و 1Password و FreeAgent الذي يركز على تسليم رسائل البريد الإلكتروني في الوقت المحدد وفي كل مرة.

Mandrill بواسطة MailChimp

Mandrill هو واجهة برمجة تطبيقات بريد إلكتروني للمعاملات لمستخدمي Mailchimp. إنه موثوق وقوي ومثالي لإرسال رسائل البريد الإلكتروني المستندة إلى البيانات ، بما في ذلك التجارة الإلكترونية المستهدفة والرسائل الشخصية الفردية.

Note: يمكنك العثور على مقارنة أكثر تفصيلاً في تقريرنا التقديمي لأفضل خدمات البريد الإلكتروني للمعاملات.

مزودي خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق

يقدم بعض مقدمي الخدمات كلاً من خدمات البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق:

بريفو

Brevo هو مزود خدمة بريد إلكتروني شهير يوفر رسائل بريد إلكتروني للمعاملات ، إلى جانب رسائل بريد إلكتروني تسويقية – موحدة في منصة واحدة. كما أن لديها وظائف أتمتة قوية للبريد الإلكتروني.

SendGrid

توفر SendGrid كلاً من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والتسويق للعلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك Spotify و Airbnb و Yelp.

Mailgun

تقدم Mailgun كلاً من حلول البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق. يستخدم مطورو البرامج في Shopify و Slack و Reddit واجهة برمجة تطبيقات المعاملات الخاصة بهم.

مزودي خدمة البريد الإلكتروني التسويقي

فيما يلي العديد من مزودي الخدمة الذين يركزون بشكل صارم على إرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية:

تحويل كيت

يوفر برنامج ConvertKit رسائل بريد إلكتروني تسويقية تستهدف المدونين ومنشئي المحتوى. يوفر نظامهم الأساسي طريقة بسيطة لتقديم مغناطيسات الرصاص ، وإنشاء نماذج / صفحات مقصودة ، وإعداد الأتمتة المرئية ، واستخدام أكثر من 80 عملية تكامل مع أدوات مختلفة.

ميلرلايت

Mailerlite هو خيار شائع آخر لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية. على الرغم من عدم امتلاكهم الطريقة السهلة لتقديم مغناطيسات الرصاص ، إلا أنهم يقدمون أتمتة مرئية ، وإنشاء النماذج / الصفحات المقصودة ، ويقدمون خطة مجانية إلى الأبد لما يصل إلى 1000 مشترك.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذه الأنواع من الخدمات ، تحقق من المقارنة بين خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني. بدلاً من ذلك ، يحتوي موقع BloggingWizard.com على مقالة مفصلة تستحق المراجعة.

جدول مقارنة رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات مقابل التسويق

فيما يلي جدول مرجعي سريع يقارن خصائص البريد الإلكتروني للمعاملات والتسويق:

تغليف

يبدو أن البريد الإلكتروني التسويقي التقليدي كان موجودًا منذ فترة طويلة – إنه شيء نعرفه جميعًا ، إما كمستلم أو مرسل. مع نضوجها ، يسهّل مقدمو خدمة البريد الإلكتروني إرسال رسائل بريد إلكتروني مستهدفة إلى شرائح أو مجموعات من جهات الاتصال بناءً على السلوك. لكن المحتوى لا يزال غير فريد.

رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات عبارة عن مراسلات شخصية ذات صلة بالمستلم فقط ، وعادة ما يتم إرسالها باستخدام أتمتة التسويق.

لهذا السبب من المهم التأكد من أنك ترسل النوع الصحيح من البريد الإلكتروني في الوقت المناسب.

اسأل نفسك: هل ترغب في دفع العملاء المحتملين إلى أسفل مسار التحويل أم طمأنة العملاء المخلصين؟

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