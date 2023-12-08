ستساعدك المقالة التالية: رسالة حب من النسخ إلى التصميم

لماذا التفكير كمصمم هو المفتاح لتحسين كتابة النصوص

ما زلت أتذكر المرة الأولى التي رأيت فيها شيئًا كتبته – في هذه الحالة، صفحة رئيسية لأحد عملائنا – مصممًا بالكامل. لقد شهقت بصوت عالٍ بما يكفي لسماع مديري.

لقد فهم الأمر، وأخبرني أن إحدى أروع التجارب التي سأخوضها ككاتب هي رؤية إحدى قطعي وقد تم تفجيرها في التصميم.

وبعد سنوات، لا يزال على حق.

التصميم جعلني أقع في حب التسويق.

قبل تلك التجربة الأولى، لم أكن قد رأيت كلماتي مسطحة إلا على صفحة، منشورة على موقع للتجارة الإلكترونية أو في صحيفة محلية. كجزء من فريق Square 2 الإبداعي، أراهم ينبضون بالحياة، ليخبروا قصة أكثر حيوية وإلهامًا من تلك التي كتبتها.

قالت إميلي ديكنسون ذات مرة: “إذا شعرت جسديًا كما لو تم خلع الجزء العلوي من رأسي، فأنا أعلم أن هذا هو التسويق”.

حسنًا، قالت إيميلي “شعر”. ولكن هذا هو أقرب ما يمكنني الوصول إليه لوصف ما يجعلني أشعر بالتقاطع بين النسخ والتصميم، ويمنحني التسويق الفرصة للمساعدة في خلق نفس التجربة لعملائنا. لأن التصميم قد يبعث الحياة في كلماتي، لكن النسخ والتصميم معًا يضفي عليهما الحيوية عوالم الي الحياة.

لصياغة الأمر بمصطلحات احترافية للغاية، هذا رائع جدًا.

التصميم يجعلني كاتبًا أكثر تفكيرًا.

عندما أكتب رسمًا بيانيًا أو ورقة نصائح، لا أملك المساحة المترامية الأطراف من مساحة الشاشة التي أحب أن أضطر إلى كشف كل أفكاري على الصفحة. ليس لدي ترف استخدام 10 كلمات في حين أن كلمتين تفي بالغرض. التصميم يجبرني على الوصول إلى جوهر الموضوع مباشرة، دون أي حشو أو تفسير متعرج.

(يمكنك معرفة أن هذه الرسالة لن يتم تصميمها لأنها طويلة ومليئة بالألفاظ ومليئة بكتل كبيرة من النصوص – وهي ثلاثة أشياء لا يسمح لي فريق التصميم لدينا بالإفلات منها.)

ليس من السهل دائمًا بالنسبة لي، “كفنان” حساس متخصص في الشعر والمشاعر، أن أسمع أن ما كتبته لا يتناسب مع تصميم التصميم، أو أنه لا يقوم بعمل قوي بما فيه الكفاية لسرد القصة التي نريدها. إعادة محاولة لنقل. ولكن في 100% من الحالات، العمل مع التصميم يجعل القطعة أفضل.

في صناعة المحتوى، ليس هناك مجال للأنا.

يطلب مني التصميم أيضًا أن أحيي الجزء البصري من عقلي.

عندما يكافح عملاؤنا لتحديد ما الذي يجعلهم فريدين حقًا في مساحتهم الخاصة، فإننا نخبرهم أن الإبداع بحد ذاته يمكن أن يكون عامل تمييز. عندما يجتمع النسخ والتصميم معًا لإثارة ردود أفعال عاطفية من العملاء المحتملين أو العملاء، فهذه هي تجربة العلامة التجارية – وهي إحدى أقوى الطرق التي يمكن للشركات من خلالها تمييز نفسها عن بعضها البعض، حتى دون الدخول في منتجاتها أو حلولها.

وهذا صحيح. لقد كنت مخلصًا لشركة Samsung Galaxy لقد قضيت بعض الوقت قبل أن أشتري جهاز iPhone الأول الخاص بي، ولكن لا يزال لدي شغف به Appleوذلك فقط لأن إعلاناتهم كانت جذابة ومزعجة وطموحة. وفي نهاية المطاف، أصبحت عميلاً.

ولتنظيم نفس التمايز الإبداعي لعملائنا، يحتاج كتابنا ومصممونا إلى العمل بشكل متناغم. حتى الرسائل عالية المستوى الأكثر شعرية تظل مجرد كلمات على صفحة حتى يسيطر عليها التصميم. إن تجاور الصور المثيرة للذكريات واللغة التي تركز على الجمهور هو ما يخلق القصة الكاملة والإلهام والعاطفة.

لذلك يجب أن تبدأ الرؤية بالنسخ، وهو درس كنت أتعلمه مرارًا وتكرارًا. ليس من الجيد تسليم صفحة ويب أو مخطط معلوماتي للتصميم ومطالبتهم بالقيام بكل العمل لإضفاء الحيوية عليه. جزء من أن تصبح كاتبًا أفضل هو أن تحاول أن تصبح مصممًا، على الأقل في بعض القدرات الصغيرة.

لأنه على الرغم من أن الأمر قد يبدو كذلك في بعض الأحيان، إلا أن التصميم ليس سحرًا. يمكن لكل كاتب أن يشعر بالإحباط الناتج عن مطالبته “بتحضير شيء ما”، كما لو أن ما نقوم به يتطلب “مساعدة المطبخ” وقليلًا من التفكير أو الجهد، ولكنني كنت مذنبًا بفعل الشيء نفسه في التصميم. الكتابة دون إعطاء أي اعتبار لأهمية المساحة البيضاء أو تدفق الصفحة أو تجربة المستخدم تلحق الضرر بالمصمم والعمل نفسه.

لذلك، على الرغم من أنني لن أكون مصممًا أبدًا، إلا أنني مدين لفريقي وعملائنا بالبدء في التفكير كمصمم.

التصميم، من أجل إبداعك، من أجل تفانيك في العثور على الصور الصحيحة، من أجل صدقك الخالي من الزغب، من أجل تحويل الكلمات إلى أعمال فنية ولجعل التسويق (يشبه) السحر: شكرًا لك.