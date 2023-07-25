ستساعدك المقالة التالية: رسوم بيع Mercari (دليل 2023 النهائي للبائعين!)

لا يهم إذا كنت جديدًا في البيع عبر الإنترنت أو بدأت للتو في هذا الزحام الجانبي ؛ تعتبر رسوم البائع عاملاً مهمًا للغاية يجب مراعاته عند بيع الأشياء عبر الإنترنت.

الآن فيما يتعلق بتطبيقات البيع الشائعة ، فإن Mercari بالتأكيد على رأس القائمة.

يمكنك بيع أي شيء تقريبًا على Mercari ، وهذا السوق الضخم مثالي للتقليب أو المبيعات السريعة لمرة واحدة فقط.

ولكن مثل أي منصة لإعادة البيع ، من المهم أن تفهم رسوم بيع Mercari وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على أرباحك النهائية.

سأقوم بتقسيم جميع رسوم البيع على Mercari التي ستواجهها في البيع والشحن ومعالجة المدفوعات والمزيد.

وسيقارن هذا المنشور أيضًا Mercari مع بعض أسواق إعادة البيع الضخمة الأخرى مثل eBay و Poshmark حتى تتمكن من تحديد النظام الأساسي المناسب لك.

استمر في القراءة لمعرفة كل شيء عن رسوم Mercari للبيع!

ما هي رسوم بيع Mercari؟

يمكن لرسوم البيع المرتفعة أن تضر بأرباحك ، لذلك من المهم أن تتغلب على الأرقام قبل أن تقوم بالقائمة.

لحسن الحظ ، تعد Mercari واحدة من أكثر المنصات منخفضة التكلفة ، وهناك العديد من الأشياء الشائعة التي يمكنك بيعها.

ومع ذلك ، هناك العديد من رسوم البيع على Mercari ، يجب أن تضع في اعتبارك أسعارك ومصادر المنتجات الخاصة بك حتى تضمن تحقيق الربح.

رسوم بائع Mercari

Mercari هو تطبيق بيع شائع لأنه يمكنك سرد العناصر المعروضة للبيع مباشرة من هاتفك الذكي وإدراجها مجاني تمامًا. ومع ذلك ، فإنك تدفع رسوم بائع Mercari بنسبة 10٪ عند إجراء عملية بيع.

يعد دفع 10٪ أمرًا قياسيًا إلى حد ما من حيث رسوم البيع عبر الإنترنت ، وميركاري مشابه لـ eBay الذي يتقاضى عادةً حوالي 12.5٪ من رسوم البائع.

ومع ذلك ، فإن إحدى ميزات Mercari هي أنه يمكنك إعادة إدراج العناصر الخاصة بك بقدر ما تريد مجانًا.

هذه فكرة جيدة على Mercari نظرًا لأن القوائم تضيع أحيانًا إذا كان العديد من الأشخاص يبيعون عناصر مماثلة ، لذا فإن إعادة الاعتماد يساعد في تحديث قائمتك.

نصيحة محترف: يقدم Mercari التسعير الذكي ، وهو برنامج مجاني يتيح لـ Mercari تحديد أسعار تنافسية على عناصرك اعتمادًا على عدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها. يمكن أن يساعدك هذا في بيع العناصر الخاصة بك بشكل أسرع إذا لم تكن مهتمًا جدًا بالحصول على أعلى سعر.

رسوم معالجة الدفع

تتقاضى Mercari رسوم معالجة الدفع جنبًا إلى جنب مع رسوم البائع عند إجراء عملية بيع. تبلغ رسوم معالجة الدفع الخاصة بـ Mercari 2.9٪ من سعر البيع بالإضافة إلى 0.30 دولار.

هذا يعني أنه إذا قمت ببيع عنصر بقيمة 100 دولار ، فإن Mercari يأخذ 2.90 دولارًا أمريكيًا + 0.30 دولارًا أمريكيًا + 10 دولارات أمريكية (رسوم البائع) بإجمالي 13.20 دولارًا أمريكيًا. يترك لك 86.80 دولارًا في البنك.

رسوم تحويل الأموال

رسوم البائع ومعالجة الدفع هما الرسمان الرئيسيان على Mercari.

ومع ذلك ، عند إجراء عملية بيع ، تظهر الأموال في حساب Mercari الخاص بك بمجرد أن يؤكد المشتري استلامه لبضاعته وأن كل شيء معلن عنه ولا توجد أي نزاعات.

ولكن ، يتعين عليك تحويل الأموال من Mercari إلى حسابك المصرفي ، وقد يؤدي ذلك أحيانًا إلى فرض رسوم إضافية أيضًا.

لحسن الحظ، تقدم Mercari ودائع مباشرة مجانية للمبالغ التي تزيد عن 10 دولارات. بالنسبة لمبالغ الإيداع المباشر التي تقل عن 10 دولارات أمريكية ، فإنك تدفع رسمًا قدره 2 دولار أمريكي.

يستغرق Mercari حوالي 5 أيام عمل لتحويل الأموال إلى حسابك المصرفي ، لذا فهي طريقة فعالة لكسب بعض المال السريع إذا كان لديك الكثير من الأشياء للبيع.

ولكن إذا كنت بحاجة إلى المال في وقت أقرب ، يمكنك اختيار خيار التحويل الفوري للحصول على أموالك فورًا مقابل رسم قدره 2 دولار.

رسوم الترقية

إحدى حيل بيع Mercari المفيدة هي الدفع للترويج لقوائمك حتى يرى المزيد من المشترين المحتملين منتجاتك.

يُعد الترويج للقوائم فكرة جيدة بصراحة لأن Mercari مشبعة جدًا ببعض فئات المنتجات. وإذا كنت تبيع سلعة باهظة الثمن ، فإن إنفاق القليل من المال على الترويج لا يأكل الكثير من أرباحك.

يمكنك الترويج لقائمتك باستخدام زر “ترويج”.

يقلل Mercari سعر الإدراج الخاص بك بنسبة 5٪ عند الترويج له ، ويعززه في نتائج البحث ، ويرسل أيضًا إشعارًا إلى كل من أحب قائمتك.

يمكنك أيضًا اختيار “Offer to Likers” وخفض سعرك بنسبة 10٪ (بحد أدنى 6 دولارات أمريكية) ، وهذا يرسله إلى كل من أحب العنصر الخاص بك. هذا العرض متاح لمدة 24 ساعة ويرسل ما يصل إلى 50 معجبًا.

هذه العروض الترويجية ليست رسوم بائع Mercari مباشرة ، ولكنك تقوم بتخفيض سعر قوائمك لمحاولة الحصول على مبيعات أسرع.

أنواع أخرى من رسوم ميركاري

الرسوم الرئيسية على Mercari هي رسوم البائع ورسوم معالجة الدفع. ليس عليك الترويج لقوائمك أو استخدام التحويل الفوري.

لكن، يمكنك تحمل بعض الرسوم الإضافية إذا لم تكن حريصًا:

الإيداع المباشر الفاشل : إذا أخفق إيداعك المباشر “المجاني” أو التحويل الفوري 2 دولار لسبب ما ، فإن Mercari تفرض عليك 2 دولار ، لذا تأكد من صحة جميع معلوماتك المصرفية.

: إذا أخفق إيداعك المباشر “المجاني” أو التحويل الفوري 2 دولار لسبب ما ، فإن Mercari تفرض عليك 2 دولار ، لذا تأكد من صحة جميع معلوماتك المصرفية. رسوم التحويل الفوري : لقد ذكرت هذا أعلاه ، ولكن ربما لا يستحق مبلغ 2 دولار ما لم تكن بحاجة إلى المال على الفور.

: لقد ذكرت هذا أعلاه ، ولكن ربما لا يستحق مبلغ 2 دولار ما لم تكن بحاجة إلى المال على الفور. تحويل أقل من 10 دولارات : لقد ذكرت هذا أيضًا ، ولكن من الأفضل الانتظار حتى تحصل على مبيعات لا تقل عن 10 دولارات قبل التحويل إلى البنك الذي تتعامل معه.

: لقد ذكرت هذا أيضًا ، ولكن من الأفضل الانتظار حتى تحصل على مبيعات لا تقل عن 10 دولارات قبل التحويل إلى البنك الذي تتعامل معه. تفاصيل الشحن غير صحيحة: يعد تجنب هذا الأمر أكثر صعوبة ، ولكن إذا أدخلت حجمًا أو وزنًا غير صحيحين للطرد ، فإن Mercari تفرض التكلفة الإضافية على حسابك بعد تسليم العنصر.

الطريقة الرئيسية لتجنب رسوم البيع الإضافية هذه على Mercari هي إدخال معلوماتك المصرفية وتفاصيل الشحن بعناية فائقة.

ومرة أخرى ، يعد الصبر مدخرًا آخر للمال هنا ، لذا تجنب استخدام التحويل الفوري أو الإيداع المباشر بأقل من 10 دولارات إذا استطعت.

هل تفرض Mercari رسوم الشحن؟

على عكس البيع على Facebook Marketplace الذي يعد رائعًا للمبيعات النقدية الشخصية ، يجب عليك شحن معظم مبيعات Mercari إلى المشترين الدوليين.

ومع ذلك ، فإن إحدى مزايا البيع على Mercari هي أنك تقرر ما إذا كنت تريد تقديم شحن مجاني أو إذا كنت تريد تحميل المشتري تكاليف الشحن.

إذا كنت تكافح من أجل تحقيق مبيعات والتنافس مع البائعين الآخرين ، فإن تقديم الشحن المجاني هو بالتأكيد إحدى الطرق للحصول على ميزة تنافسية.

عندما تشحن الأشياء بنفسك على Mercari ، يمكنك اختيار أي شركة نقل تشعر بالراحة معها. هذا موصى به فقط للبائعين ذوي الخبرة الذين لديهم عناصر أكبر.

يمكنك أيضًا اختيار استخدام ملصقات Mercari المدفوعة مسبقًا ، ولكن عليك التأكد من أنك تزن وتعبئ عناصرك بشكل صحيح لتجنب تلك الرسوم الإضافية التي ذكرتها.

تغطي ملصقات الشحن المدفوعة مسبقًا من Mercari العناصر التي يصل وزنها إلى 150 رطلاً وتتيح لك وللمشتري تتبع العنصر أثناء النقل. ويشمل أيضًا تأمين الشحن حتى 200 دولار.

لسوء الحظ ، ارتفعت أسعار الشحن في Mercari في عام 2022. وما زالت تقدم خصمًا بنسبة 43٪ على تكاليف الشحن بالتجزئة ، لكن الأسعار المتزايدة أقل من مثالية للبائعين.

نصيحة محترف: إذا كنت تدفع مقابل الشحن ، فتأكد من تضمين التكلفة في سعر القائمة! تحتاج إلى التأكد من أنك لا تزال تحقق أرباحًا عندما تضع في الاعتبار رسوم Mercari للبائعين ورسوم معالجة الدفع وتكاليف الشحن.

رسوم Mercari مقابل رسوم Poshmark مقابل رسوم eBay

تعد مواقع الويب مثل Poshmark و eBay من بدائل إعادة البيع الشائعة بشكل لا يصدق لـ Mercari.

تعتبر Poshmark رائعة لبيع الملابس والإكسسوارات عبر الإنترنت. أما بالنسبة لـ eBay ، فهو أحد أكبر الأسواق في العالم حيث يمكنك بيع أي شيء من الإلكترونيات إلى المقتنيات مثل بطاقات Pokemon.

ومع ذلك ، تعتبر الرسوم من الاعتبارات الهامة عند اختيار منصة إعادة البيع.

لذلك ، دعونا نرى كيف تتراكم رسوم Mercari مقابل رسوم eBay ورسوم Poshmark.

رسوم eBay

يمنحك eBay 200 قائمة مجانية شهريًا ، مع تكلفة كل قائمة إضافية 0.35 دولار. رسوم الإدراج هذه غير قابلة للاسترداد ، لذلك حتى إذا لم يتم بيع عنصر ما ، فلا يزال يتعين عليك تغطية التكلفة.

يمكنك أيضًا دفع اشتراك متجر لزيادة قوائمك المجانية والوصول إلى أدوات ترويجية أخرى ورسوم مخفضة.

بالنسبة لرسوم البائع ، تتقاضى eBay رسومًا من 10٪ إلى 12٪ لمعظم فئات العناصر، حتى 750 دولارًا.

هذا مشابه إلى حد ما لهيكل رسوم البائع في Mercari ، على الرغم من أن eBay يحصل على سعر أعلى قليلاً إذا كنت تقوم بإدراج مئات العناصر شهريًا (على الرغم من أن هذا ليس شائعًا جدًا).

بالإضافة إلى ذلك ، يعد الشحن على موقع eBay أكثر تعقيدًا نظرًا لأنه يتعين عليك تعيين جميع الأسعار بنفسك والتفكير في أشياء مثل:

الناقلون

أوزان الشحن

أحجام العبوات

فئات الشحن

الحكم: الرسوم قابلة للمقارنة إلى حد كبير إذا كان لديك أقل من 200 قائمة ، لكن تجربة Mercari تكون أبسط بكثير وتستهلك وقتًا أقل. يمكن للبائعين المتمرسين الاستفادة من الشحن عبر eBay حيث يمكنك العمل من أجل الحصول على أسعار شحن أرخص ، ولكنها عملية تستغرق وقتًا وجهدًا.

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رسوم Poshmark

تختلف رسوم بيع Poshmark قليلاً عن رسوم Mercari لأن الرسوم تعتمد على الأسعار.

إليك كيفية عمل رسوم Poshmark:

العناصر الأقل من 15 دولارًا : ادفع رسمًا ثابتًا قدره 2.5 دولار لكل عملية بيع.

: ادفع رسمًا ثابتًا قدره 2.5 دولار لكل عملية بيع. العناصر التي تزيد عن 15 دولارًا: دفع 20٪ كرسوم للبائع.

تختلف رسوم الشحن أيضًا عن Mercari نظرًا لأن Poshmark تفرض على المشترين سعرًا ثابتًا قدره 7.95 دولارًا لكل عملية بيع.

هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن الشحن على الإطلاق ، ولكن من غير المرجح أن يقفز المشترون على عنصر ما عندما يتعين عليهم الدفع مقابل الشحن ، لذلك يصعب تحقيق المبيعات بشكل عام.

يمكنك تقديم خصومات على الشحن ، لكن هذا سيقضي على أرباحك الإجمالية إذا لم تحسبها في سعر العنصر الخاص بك.

الحكم: لدى Mercari رسوم أقل بكثير من Poshmark ، حتى على العناصر الأرخص. تبدو عروض Poshmark للشحن ذات السعر الثابت رائعة ، ولكن من الأسهل بكثير تغطية التكلفة على Mercari وجعل المبيعات أسرع من خلال تقديم الشحن المجاني.

بشكل عام ، يعتمد اختيار فائز في مناظرة Mercari و Poshmark حقًا على نوع المنتجات التي تبيعها عبر الإنترنت ، لكن Mercari لديها رسوم أقل.

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هل يستحق البيع على Mercari؟

إذن ، هل تستحق رسوم البيع من Mercari كل هذا العناء؟

على الرغم من أن Mercari سوق مشبع جدًا (بمعنى أن هناك الكثير من البائعين يبيعون الكثير من الأشياء) ، إلا أنه لا يزال يستحق ذلك إذا كنت تحاول إعادة البيع.

قد يكون للمشترين الأكثر خبرة حظًا أفضل على موقع eBay ، لكن Mercari تجعل البيع أمرًا سهلاً للغاية وغير مكلف – لذا فهو بالتأكيد مكان جيد للبدء.

إذا كان لديك مجموعة متنوعة من الأشياء للبيع ، خاصة العناصر غير الملابس ، فإن Mercari رائعة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المشترين على المنصة منفتحون على العناصر المستعملة التي قد ترتديها قليلاً.

قد تكون مواقع الويب مثل Depop و Poshmark أفضل إذا كنت تركز على الملابس والأحذية والإكسسوارات ، ولكن ليس من غير المعروف بيع الملابس على Mercari.

ليس هناك من ينكر أيضًا أن الرسوم المنخفضة وتكاليف الإدراج الصفرية على Mercari جذابة للغاية للبائعين.

تفرض معظم منصات البيع الأخرى رسومًا إضافية ولها معدلات أعلى ، وهو أمر مهم يجب مراعاته عند البحث عن النظام الأساسي المناسب لك.

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أسئلة مكررة

ما هي النسبة المئوية التي تأخذها Mercari من المبيعات؟

Mercari يأخذ 10٪ كرسوم من المبيعات. كما تتقاضى رسوم معالجة الدفع 2.9٪ + 0.30 دولارًا أمريكيًا على كل عملية بيع أيضًا.

هل من الأفضل الدفع مقابل الشحن الخاص بك على Mercari؟

عادةً ما يكون الشحن بنفسك أرخص من الاعتماد على ملصقات الشحن المدفوعة مسبقًا من Mercari. ومع ذلك ، عليك القيام بالمزيد من العمل والعثور على شركات نقل يمكنها توصيل الطرود لك بأسعار معقولة. بالنسبة للبائعين المبتدئين ، قد يكون من الأسهل الالتزام بالشحن عبر Mercari بدلاً من ذلك.

هل هناك رسوم شهرية لميركاري؟

Mercari مجاني تمامًا للمشترين والبائعين ، ولا تحتاج إلى الدفع مقابل عضوية شهرية لاستخدام النظام الأساسي. ومع ذلك ، فإن Mercari تجني الأموال من خلال فرض رسوم مختلفة على البائع ورسوم معالجة الدفع ، لذلك تدفع عند إجراء مبيعات في هذا السوق.

افكار اخيرة

بشكل عام ، لا يوجد ضرر حقيقي في إدراج العناصر الخاصة بك على Mercari.

رسوم Mercari للبائعين تنافسية ، والمنصة سهلة الاستخدام للغاية ، وهو أمر رائع للمبتدئين.

بالإضافة إلى ذلك ، تعني القوائم المجانية أنه يمكنك إنشاء متجر دون دفع أي شيء حتى تقوم بإجراء عملية بيع.

يخبرك Mercari أيضًا بما ستكسبه من كل عملية بيع بعد الرسوم على الفور (على عكس eBay الذي يرسل إليك فاتورة بعد أسابيع) حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت القائمة تستحق ذلك على الفور.

على أي حال ، آمل أن يساعدك هذا المقال في تحديد ما إذا كانت رسوم Mercari للبيع تستحق ذلك بالنسبة لك!

فقط تذكر أن تضع في الاعتبار جميع الرسوم المختلفة في سعر الإدراج الخاص بك حتى تتمكن من تحقيق ربح جيد وكسب المال عبر الإنترنت!

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