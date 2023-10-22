ستساعدك المقالة التالية: رقابة كريغسليست وحرية التعبير على الإنترنت

رقابة كريغسليست وحرية التعبير على الإنترنت

هناك جدل آخر يدور حول ما إذا كان ينبغي للإنترنت أن يسمح حقاً بحرية التعبير غير المقيدة. تدور هذه المناقشة حول موقع Craigslist وما إذا كان ينبغي له أن يكون أكثر استباقية في فرض الرقابة على أولئك الذين ينشرون عليه. بدأ النقاش عندما تم نشر قوائم الشقق التي كانت ذات طابع عنصري بشكل واضح.

وهذا يقودنا إلى إعادة النظر في السؤال: هل يجب فرض الرقابة على الإنترنت؟

حرية التعبير هي إحدى لبنات بناء أي مجتمع ديمقراطي. وبدون حرية التعبير، فإننا، كمواطنين في المجتمع الديمقراطي، سنكون عرضة لأشكال عديدة من التأديب بما في ذلك الهجمات الشخصية وحتى العواقب القانونية.

هذا هو السبب في أنني أحب الإنترنت. كما ترون، بالنسبة لي فإن الإنترنت هو أحد آخر الأمثلة العظيمة لحرية التعبير الحقيقية. يُسمح لنا بالنشر على النحو الذي نراه مناسبًا سواء كان ذلك تعليقًا في منتدى أو مشاركة مدونة يتم نشرها في جميع أنحاء العالم.

في الواقع، العديد من المواقع كسبت رزقها من السماح لعامة الناس بنشر وجهات نظرهم بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

Apartmentrated.com وقد تمت مقاضاته من قبل من قبل أصحاب العقارات الغاضبين أو أصحاب المباني. هذا موقع يسمح لمستأجري الشقق في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنشر التعليقات والتقييمات حول المباني التي يعيشون فيها. بالطبع، كثير من الناس سعداء بشكل عام بشققهم ولكن البعض الآخر ليس كذلك، ولا يخشون السماح للعالم بذلك يعرف.

هذه المشاركات السلبية هي التي تسببت في مشاكل للموقع في الماضي على الرغم من أن شروط وأحكام الموقع تنص بوضوح على أن الآراء المعبر عنها ليست بالضرورة آراء أصحاب الموقع.

الآن، لقد تحدثت مع مالك هذا الموقع من قبل ولا أعتقد أنه يجب أن يكون مسؤولاً عن المشاركات المنشورة على موقعه. في الواقع، لا أعتقد أنه من مسؤوليته أن يفرض رقابة على أولئك الذين ينشرون هناك أيضًا.

أعتقد أن المسؤولية الوحيدة التي يتحملها هذا الموقع تجاه المباني السكنية المعنية هي توفير معلومات ذات طبيعة فنية لهم إذا كان لديهم الوثائق القانونية لدعم طلبهم.

بمعنى آخر، يجب أن تكون مسؤوليته الوحيدة هي توفير عناوين IP الخاصة بأولئك الذين نشروا التعليقات المسيئة، ثم السماح لمالك الشقة بمحاولة تعقب الملصقات المجهولة. في الحقيقة لا علاقة له بالموقع المعني.

سبب طرحي لهذا الأمر هو أن موقعًا آخر معروفًا تتم مقاضاته حاليًا بسبب موقف مماثل.

أصبح موقع CraigsList.org الآن موضوع معركة قانونية بسبب المشاركات التي تم نشرها على موقعه على الويب.

من الواضح أن أحد الأشخاص نشر إعلانًا عن استئجار شقة وطلب صراحةً عدم التقدم لبعض الأقليات لأنه، وفقًا للشخص الذي نشر الإعلان، فإن هؤلاء الأشخاص “يميلون إلى الاشتباك معي حتى لا ينجح الأمر”.

الآن، هذه هي المشكلة بالنسبة لي: بالتأكيد ذكر منشور الرجل أن هناك بعض السباقات التي لم يرغب في التقدم لها، ولكن الأمر ليس كما لو أنه قال “أنا أكرهكم جميعًا!” وبدلا من ذلك، قال إن هؤلاء الناس يميلون إلى الصدام معه. هذا ليس بالضرورة تعليقًا عنصريًا، فهو يعبر فقط عن رأيه بناءً على تجربته السابقة. في رأيي، هذا لا يجعله بالضرورة عنصريًا.

ما يزعجني حقًا هو أن موقع Craigslist أصبح الآن مسؤولاً عن مشاركة هذا الشخص.

من المؤكد أنه ربما لم يكن في أفضل حالاته، ولكن هل شاهدت بعض المنشورات الأخرى على موقع Craigslist؟ هناك العديد من المشاركات الأخرى التي، على الرغم من أنها لا تشبه هذه المقالة، إلا أنها ذات ذوق سيئ بنفس القدر في رأيي. ومع ذلك، يُسمح لهم بالاستمرار في استضافتهم على موقع Craigslist.

كما ترون، بالنسبة لي هناك الكثير من القضايا المطروحة في هذا المنشور البسيط. فقط فكر في قضية العنصرية للحظة. ومن الذي يقرر أنها عنصرية؟ وكيف يمكن معرفة ما إذا كان المنشور عنصريًا بالفعل؟

دعونا نلقي نظرة على موقع تقييمات الشقق لثانية واحدة. إذا نشرت هناك مقالًا عن مجمع سكني يسكنه أشخاص بيض في المقام الأول وكان ذلك “موافقًا بالنسبة لي”، فهل سأعتبر عنصريًا؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا تعتبرني عنصريا؟ لأنني قلت أنه من المقبول أن يعيش معظم الأشخاص البيض هناك؟ هل هذا يجعلني عنصريًا أو مالك/مدير الشقة لأنني أستأجرها في الغالب للأشخاص البيض؟ ربما هو مجتمع به عدد قليل من السكان العرقيين – فهل يعني ذلك أن آباء البلدة عنصريون لأنهم لا يسمحون للأعراق المختلفة بالسكن هناك؟

متى يتوقف اللعب بالبطاقة العنصرية؟

بغض النظر عن العنصرية، لماذا يتعين على موقع Craigslist فرض رقابة على منشوراته؟ هل هناك حد معين للقبول؟ هل هناك قاسم مشترك يقول إن مشاركتك جيدة ولكن مشاركتي ليست كذلك؟ يؤدي هذا بعد ذلك إلى مسألة أكبر تتعلق بمن يقرر ما هو “الآداب العامة”؟

إذا كان على المجتمع ككل أن يقرر ما هو مقبول، فلماذا يقع على عاتق الشركات الخاصة (في هذه الحالة كريغليست) فرض بروتوكول “الآداب العامة”؟

نظرًا لأن هذه شركة خاصة تهدف إلى الربح، فيجب أن يكون الأمر متروكًا لهم لتقرير كيفية إدارة أعمالهم. لا أعتقد أن Google تقوم بتصفية المواقع العنصرية من نتائج البحث بشكل فعال، فلماذا لا تتم مقاضاتهم لأن هذا المحتوى يمكن الوصول إليه بحرية وسهولة من خلال بحث Google؟

في النهاية، أعتقد أنك إذا كنت مؤمنًا بحرية التعبير الحقيقية دون أي قيود، فيجب عليك دعم مواقع مثل Craigslist وApartmentrated. لأنه إذا لم تفعل ذلك، فلن تعرف أبدًا أين ستتوقف الحكومة أو المحامون.

قبل أن تعرف ذلك، يمكن أن يخضع الإنترنت لدينا لرقابة شديدة مثل الإنترنت في الصين. وبعد ذلك أين ستعيش الديمقراطية؟

–

روب سوليفان هو مستشار وكاتب في مجال تحسين محركات البحث (SEO). Textlinkbrokers.com. Textlinkbrokers هي الشركة الرائدة الموثوقة في بناء تصنيفات طويلة المدى من خلال بناء روابط آمنة وفعالة. يرجى تقديم رابط مباشر إلى Textlinkbrokers عند نشر هذه المقالة.