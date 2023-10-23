ستساعدك المقالة التالية: روابط من صفحات Pixel الإعلانية

روابط من صفحات Pixel الإعلانية

جميع مشرفي المواقع تقريبًا على علم بذلك الصفحة الرئيسية بمليون دولاريا لها من فكرة عظيمة (بعد فوات الأوان). ولكن دعونا نلقي نظرة على هذه الأنواع من المواقع من وجهة نظر بناء الروابط. لدي عميل أعلن على هذا الموقع وقد جلب عددًا كبيرًا من الزيارات، خمن ماذا، ما زلت لا أستطيع العثور على موقع إعلانه. 🙂 ولكن إلى جانب حركة المرور، هل سيتم اعتبار روابط البكسل هذه، روابط 1 × 1 بكسل، بمثابة روابط غير مرغوب فيها بواسطة المحركات؟

موضوعان حديثان يتطرقان إلى هذا الموضوع، الأول في منتديات مراقبة محرك البحث والثاني في عالم مشرفي المواقع.

من المعتقد أن رابطًا واحدًا يشبه البكسل يمكنه وضع علامة على موقع للمراجعة. إذا كانت الروابط مخفية إلى حد كبير، فيمكن معاقبتك. ولكن ماذا عن صفحة المليون دولار الرئيسية وجميع نسخها؟ يسأل موضوع WebmasterWorld ما إذا كان Google سينظر إلى النسخ على أنها مزارع روابط وسيتم إزالتها من مكون بناء الشعبية في معادلة الارتباط؟ سؤال جيد.

مباشرة من الخفافيش, عالم مشرفي المواقع يحتوي الموضوع على بعض الردود الممتازة، إذا لم تتمكن من رؤيتها، فسأقتبس القليل منها، لكنه بعمق ست صفحات ويجعل القراءة ممتعة.

استقباليًا: أعترف أن هذا حدث لي في اللحظة التي تلقيت فيها مكالمة هاتفية من شخص يعد هذا الأمر كنموذج عمل ويريد المساعدة. كان علي أن أقول لا شكرا مباشرة. كانت الفكرة رائعة من قبل، لكن جوجل لن تضطر حتى إلى تعديل خوارزميتها لإيقافها عن العمل ألف مرة. لماذا؟ لأنها فريدة مرة واحدة فقط. لن تحظى أي محاولة أخرى بنفس الاهتمام الإعلامي.

ماك:نحن نلقي نظرة على حقيقة واحدة عند عرض هذه الصفحات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. لن يحسب Google سوى أول 100 رابط في أي صفحة محددة. حتى لو كان من أين يمكنك تمرير العلاقات العامة، فما الذي تتوقع أن تحصل عليه بصدق من حصة 100 حتى من PR8. لا أرى كيف يمكن لهذه الصفحات أن تمر بالعلاقات العامة على أي حال، فبعضها يستخدم عمليات إعادة التوجيه وما إلى ذلك، لذلك كل ما يمكنك أن تأمله واقعيًا هو النقرات.

Stuntdubl: >رابط المزرعة نعم. > تمرير العلاقات العامة كلا.

> مساعدة التصنيف

لا.

>فكرة رائعة (أول مرة)

نعم.

> قطعة من تاريخ الإنترنت

نعم.

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باري شوارتز، محرك بحث المائدة المستديرة تغطية منتدى البحث – باري شوارتز هو محرر المائدة المستديرة لمحرك البحث ورئيس شركة روستي بريك، شركة خدمات ويب متخصصة في التكنولوجيا المخصصة عبر الإنترنت التي تساعد الشركات على خفض التكاليف وزيادة المبيعات.